Предостережение от России? Кому Путин передаст дальнобойные ракеты

Предостережение Путина передать дальнобойные ракеты — сигнал Западу

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Накануне российский президент Владимир Путин в первый раз допустил отправку оружия "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые поставляют оружие Украине".

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

А что же конкретно он имел в виду в своём послании на ПМЭФ?

Кое-что разъяснил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан сотоварищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они — друзья. И пусть применение российских вооружений неназванными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников", — отметил зампред Совета безопасности.

А вот политолог Сергей Марков сразу подчеркнул, что речь Путина, в первую очередь, идёт о хуситах — группировке действующей в Йемене.

"Кроме хуситов сейчас никто по ним бить не хочет. Боятся все. Флот США будет беспокоиться. Но вся НАТО посчитает этот ответ России очень слабым и вздохнёт с облегчением. Это вынудит Москву добавить огоньку. Потому что слабый ответ на эскалацию только побуждает Запад к ещё большей эскалации", — отметил аналитик.

С ним, в общем-то, согласен и Сергей Мардан, правда, дополнив список ещё несколькими вариантами.

"Хуситы уже заждались гуманитарных поставок доброго русского оружия. Есть и менее очевидные силы, которые не откажутся от посильной помощи. И в Африке, и на Ближнем Востоке. Французам, британцам и американцам следует приготовиться", — пишет журналист.

Использовать дружественные Белоруссию, Никарагуа и Кубу предлагает политолог Игорь Скурлатов. Он особо подчёркивает, тут, главное, чтобы наши слова не расходились с делом.

А вот политолог Максим Жаров по своему обыкновению выступает с антитезой и предлагает в качестве обладателя российского вооружения — Республику Абхазию, заявляя, что хуситов и без России неплохо хорошо "кормят" оружием Китай и Иран.

"Скорее всего, имеются непризнанные государства на постсоветском пространстве и… Африка! И судя по очень подробному изложению Путиным мер защиты газопроводов в Чёрном море, предметно Кремль сейчас думает именно насчёт Абхазии", — убеждён Жаров.

Высказалась по этой теме и член совета по правам человека Марина Ахмедова. Она напомнила, что в Российской Федерации ждали ответа на разрешение Запада бить по российским территориям.

"Всерьёз обсуждали, что ответ будет страшным. И вот сейчас Путин сказал. Странам НАТО нужен личный опыт страдания для духовного развития. Америка давно его не имела", — предлагает Ахмедова.

А вот обозреватель издания "Царьград" Андрей Перла призвал начать поставки этого оружия нашим друзьям как можно быстрее.

"Товарищ Верховный. А можно уже начать, а?" — пишет он.

В свою очередь, политолог Юрий Баранчик убеждён, что России надо действовать как можно скорее, поскольку Вашингтон может снять ограничения на применение дальнобойных ракет ATACMS по российской территории в любой момент, отмечая, что ВСУ могут получить около 1,5 тысяч таких ракет с дальностью до 300 километров полёта.

"Так как Пентагон заменяет их в своих запасах на новые читать дальше", — подчёркивает он.