Операция "Анадырь-2"? Зачем на Кубу идут четыре российских военных судна

Прощупать почву. На Кубу идут четыре российских военных судна

Группа четырёх кораблей Военно-морского флота России прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy is licensed under Public domain

Об этом уже сообщило Министерство иностранных дел Кубы.

"В период с 12 по 17 июня 2024 года порт Гавана с официальным визитом посетит отряд Военно-морского флота Российской Федерации в составе четырёх кораблей: фрегат "Горшков", атомная подводная лодка "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", — сказано в коммюнике на сайте кубинского ведомства.

Что это: первая ласточка переговоров о размещении российского оружия на Кубе или просто пока прощупывание почвы для дальнейших переговоров с властью Острова Свободы?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин.

"Я не думаю, что речь идёт о каких-то договоренностях по специальному размещению оружия, по аналогии с тем, что было в 1962 году. И, кстати сказать, на это указывает уже и реакция американцев, которые считают, что данный визит не наносит ущерб интересам безопасности США. Если бы было подозрение на то, что к этому дело идёт, то, наверное, американцы реагировали сейчас по-другому. Я просто напомню, что операция "Анадырь", которая была в 1962 году, — это была крупномасштабная операция, когда множество сухогрузов было направлено туда. И не только подводные лодки и военные суда, но и множество сухогрузов с техникой было направлено в направлении острова Куба. А сейчас это просто визит четырёх судов, которые, в общем-то, обозначают военное присутствие России в этой части земного шара, в этой части акватории", — отметил эксперт.

По его словам, другое дело, что это может вызывать определённую обеспокоенность непосредственно западных военных.

"Но и тут тоже я бы не стал преувеличивать значение, потому что те суда, которые направились в сторону Кубы, они имеют весьма ограниченные военные возможности. Это, скорее, обозначение просто военного присутствия в регионе. То есть в этом смысле американцы пока реагируют вполне адекватно", — подытожил Подберёзкин.

Досье

Операция "Анадырь" 1962 года — это засекреченная операция Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, целью которой была осуществлена скрытая доставка и размещение на Кубе советских армейских боевых частей и подразделений, оснащённых ядерным оружием. Это стало ответом на угрозу военного вторжения со стороны Вашингтона и привело к одному из самых напряжённых моментов холодной войны — Карибскому кризису.

Операция была спланирована и проведена под руководством генерала армии Иссы Александровича Плиева. На Кубу были тайно переброшены ядерные авиационные бомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракеты и фронтовые крылатые ракеты с ядерными боевыми головными частями. Безопасность морских перевозок обеспечивали семь дизельных ударных подводных лодок ВМФ Советского Союза.

Карибский кризис

В октябре 1962 года произошло одно из самых напряжённых противостояний в мировой истории — Карибский кризис. Его причиной стало размещение США в 1961 году ракет средней дальности "Юпитер" в Турции. Они могли достигнуть западных городов СССР.

Москва решила принять ответные меры и отправила на Кубу кадровые военные части и подразделения с баллистическими и тактическими ракетами наземного базирования. Мир оказался на грани ядерной войны.

Однако благодаря переговорам кризис удалось разрешить. СССР вывел свои ракеты с Кубы, а США обязались не нападать на Кубу и убрать ракеты из Турции.