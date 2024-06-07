Бить или не бить, вот в чём вопрос. Что делать с дронами-разведчиками НАТО над Чёрным морем?

Чёрное море сегодня стало походить на какую-то помойку.
В том смысле, кто там только не ошивается, в том числе, и в небе над акваторией. При этом делая чрезвычайно деловой вид, но выполняя весьма мерзкие задачи.
Давайте признаем, прилёты по кораблям в портах РФ, довольно точные попадания по "нефтянке" и иной инфраструктуре, вплоть до РЛС "Воронеж" — происходят не просто так. Большое расстояние требует большой точности, а значит и корректировки, при этом применяя современные средства целеуказания.
К примеру, таких как стратегические разведывательные дроны, определяющие корректировку курсов ракет. Работа таких БПЛА-ретрансляторов иной раз даже более эффективна, чем работа в космосе спутников.
Корректируют эти беспилотники полёты ракет всех типов: от противокорабельных "Нептун" до дальнобойных ATACAMS.
Чтобы решить эту проблему, надо признать или сделать акваторию Чёрного моря бесполётной зоной. И это совсем разные понятия.
Признать бесполётную зону там сложно. Можно это сделать коллегиально, а можно на уровне ООН.
Но кроме РФ и Украины, являющимися участниками военного конфликта, все остальные "обитатели" этого моря являются членами НАТО. Болгария, Румыния, Турция, ну и Грузия. К бабке не ходи, эти страны, поддерживающие киевский режим, не пойдут на одобрение бесполётной зоны.
Ещё один вариант — устроить самим бесполётную зону. Для этого у нас есть всё: авиация, корабли, прибрежные ЗРК. Но есть проблема иного плана. Имя ей — "нейтральные воды".
Все эти тяжёлые дроны-разведчики, часами висящие в заданном районе, и наводящие ракеты и безэкипажные катера ВСУ на цели, летают исключительно в нейтральных водах и, следовательно, нейтральных небесах.
И тут в игру вступает международное право, запрещающее закрывать без необходимости надолго воздушное пространство. Можно закрыть небо на период военных манёвров или ликвидации ЧС, но опять же, как это выражается в сутках?
И вариант с легальным введением бесполётной зоны — проходит мимо. Чёрное море — это довольно оживлённое место и вводить там ограничения на долгое время — идея бесперспективная.
А если отправить туда самолеты? Беспилотники посыпятся в море, ведь даже у старых флотских самолётов Су-27 радары их запросто обнаружат и уронят, пишет "Военное обозрение".
Ясно, что это не панацея, БПЛА просто начнут работать из воздушного пространства стран НАТО. И все эти RQ-4B Global Hawk и MQ-9 Reaper продолжат наносить нам ущерб, наводя дроны-камикадзе и ракеты на Кубань и Крым.
Напомню, что хуситы уже сбили пять штук американских MQ-9 Reaper. Каждый имеет ценник 30 млн долларов. И никакой реакции не последовало. Также как и за разбитые ими корабли.
А может поступить, как парни из Йемена? Для начала мы бы могли известить руководство НАТО, что нами принято политическое решение — сбивать все БПЛА, которые представляют угрозу для безопасности РФ.
Сбить дрон США в нейтральных водах — это ещё casus belli (формальный повод для объявления войны), но взвесить все "за" и "против" надо.
А может, наконец, провести настоящие "красные линии" по морю и вдоль нее сбивать дроны, пока американцы не поймут, что это им становится слишком дорого.
Да и все эти международные уставы — сегодня фикция. Последняя клоунада с МУС — тому подтверждение.
Сегодня многие страны альянса уже участники конфликта, а значит, работа беспилотников НАТО, наводящих врага на Краснодарский край и Крым — это акт агрессии против РФ. И уничтожение дронов едва ли станет поводом к войне, поскольку наведение ракет на города России — не меньший повод.
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