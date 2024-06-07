В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000

В США дали оценку планам Франции передать Украине истребители Mirage 2000

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция подтверждает, что Украина получит истребители Mirage 2000, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы рассказывают об особенностях самолетов, которые в скором времени могут пополнить запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF is licensed under public domain

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 6 июня, что его страна поставит украинским Вооруженным силам истребители Mirage 2000 и проведет обучение по эксплуатации этих самолетов.

“Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 французского производителя Dassault и обучении украинских пилотов во Франции”, — заявил президент после более чем годичных слухов о том, что Париж может предпринять такие шаги.

После эскалации боевых действий с Россией в феврале 2022 года военно-воздушные силы Украины получили несколько десятков истребителей МиГ-29, которые были доставлены из стран бывшего Варшавского договора, которые приобрели их у Советского Союза в 1980-х годах. Поскольку парк МиГ-29 сильно истощен из-за износа, в ближайшие месяцы страна получит 85 истребителей F-16, которые будут поставлены Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией после того, как Соединенные Штаты предоставят разрешение на передачу этих самолетов.

Ожидается, что Mirage 2000 позволят Украине сформировать еще несколько дополнительных эскадрилий.

Mirage 2000 впервые поступил на вооружение в 1983 году и представлял собой первый французский истребитель четвертого поколения, а его облегченная конструкция с одним двигателем была эквивалентна конструкции F-16, который поступил на вооружение ВВС США пятью годами ранее. Во время холодной войны французский самолет считался гораздо менее боеспособным, чем F-16 и МиГ-29, особенно в том, что касается его возможностей класса "воздух-воздух", и оба они значительно превосходили его на экспортных рынках.

F-16 был менее дорогостоящим и использовал значительно более мощный двигатель, что обеспечило превосходные летно-технические характеристики в целом, а также гораздо более широкий спектр модернизаций и типов вооружения в последующие годы после его поступления на вооружение. Проблемы с Mirage 2000 стали более очевидными, поскольку у этого класса был более длительный срок службы, поскольку базирующиеся на Тайване Военно-воздушные силы Китайской Республики, которые эксплуатируют оба класса, намерены списать Mirage 2000 за десятилетия до того, как их F-16 будут списаны, несмотря на то, что оба класса были приобретены одновременно.

Основной причиной этого стал очень высокий уровень аварийности французских самолетов: 12 процентов их парка было потеряно в результате аварий. Проблемы с планером также значительно увеличили эксплуатационные расходы, в несколько раз превысив расходы на F-16, что сделало вывод из эксплуатации Mirage 2000 в срочном порядке делом для Тайбэя.

Остается неясным, будет ли Франция стремиться оснастить Mirage 2000, переданные Украине, современными боеприпасами, такими как крылатые ракеты SCALP, поскольку ожидается, что истребители F-16 будут модифицированы для оснащения целым рядом новых типов ракет до их прибытия на украинский театр военных действий.