Россия ведёт с оппонентами игру риторик. Угрозы серьёзные, но войны не будет

Эксперт Игорь Николайчук: бить по американским объектам Россия не станет

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Запад впервые разрешил Украине бить своим оружием по России. Стоим ли мы на пороге новой глобальной войны? Будет ли Россия поставлять оружие хуситам? Как работает тайная дипломатия? Ситуацию в интервью Pravda.Ru анализирует эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

— На Петербургском экономическом форуме президенту Владимиру Путину задавались вопросы о том, как Россия будет отвечать на удары западным оружием по целям в Российской Федерации. Имеются в виду, вероятно, Ростовская, Воронежская области. Не Крым, не Донбасс, не Херсон и не Запорожская область. Там постоянно идут удары. Политики из более чем 15 западных стран заявили, что они разрешают бить своим оружием по, как они сказали, "легитимным" целям, чтобы Украина могла себя защитить. Почему они повысили этот порог красных линий и разрешили Украине это делать?

— Причина только в одном. Я думаю, нашим компетентным службам или квалифицированным аналитикам, экспертам это всё понятно. Сама по себе Украина никому, ни в Европе, ни тем более в США, не нужна.

И в Европе, и в первую очередь в США существуют свои национальные интересы, которые на сегодняшний день пришли в вопиющее противоречие с нашими национальными интересами, вплоть до намёков на войну.

Дело в том, что национальным интересам США Украина абсолютно, ещё раз повторю, не нужна. Они про неё не знают, население это не волнует, на выборах это не сказывается, а интересам американской глобалистической элиты, которая олицетворяется сейчас Джозефом Байденом, противостоят так называемые националисты, трамписты, которые говорят: "Наплевать нам на весь мир, на Украину, мы снова хотим сделать Америку великой, а как — это уже другой разговор".

Глобалистам выгодно, чтобы их геополитические противники ослаблялись.

Европа давно уже стала сейчас 51-м штатом США, и, в общем, не надо там, особенно через НАТО, закрывать глаза на то, что она контролируется почти полностью. Даже Финляндию со Швецией заставили вступить в НАТО. Понимаете, Европа полностью контролируется американским глобализмом. Потому что во власти не националистические силы, а Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и прочие, которые олицетворяют собой именно глобалистическое направление в мировой политике. И им важно, чтобы Россия ослаблялась.

Для того чтобы ослабить Россию, надо затеять какую-нибудь войну, но подальше от США. Вот Украина чудесно подходит.

И поэтому как-то всё шло по той линии, что всё время срывались переговоры и т. д. Потому что американцам нужно только одно, чтобы Украина воевала, чтобы она стреляла, наносила удары, убивала бы наших солдат, чтобы она была в состоянии войны с Россией. За это она получает деньги, 20 млрд просто раздают в чемоданчиках украинской элите, которая на эти деньги покупается, чтобы продолжать воевать, не заключать мир, не искать компромиссов. Понятно, что им-то эта война тоже особо не нужна, но вот дают деньги лично каким-то конкретным людям или, скажем, каким-то элитным слоям, или даже социальным, чтобы продолжалась эта война. А на остальные 40 млрд они запускают свой военно-промышленный комплекс, который бы делал оружие для ВСУ, в том числе, кстати, этим и европейцы занимаются, чтобы украинцам, которые куплены воевать, было бы чем воевать. Это стандартная процедура в эпоху империализма.

Мы с коммунизмом распростились, поэтому мы обычная капиталистическая страна и с нами можно так поступать, никого совесть за это не мучает. Нормально. Всё по Марксу.

Империализм, страны развиваются неравномерно, возникают противоречия, они решаются войнами. Первая мировая, Вторая мировая, нулевая мировая была, это Крымская война. В общем-то, одна из первых, о которой уже Энгельс писал, что это массовые войны. Сейчас идёт периферийная война, можно сказать, конфликт сильной интенсивности по нынешней терминологии. Деньги и оружие, которое поставлялось на Украину в последнее время, не дали решающего перевеса.

Мне только что пришли данные солидной британской социологической службы. Там был задан вопрос, как вы думаете, кто победит, побеждает, может победить. 41% ответил, что, конечно, Россия победит в этой войне. 33% ответило, что боевая ничья, никто там не победит, будет это всё тянуться. 3% ответило, что победит Украина. И 24% ответило "не знаю". Понимаете? Ну вот понятно, в каких условиях воюют украинцы. У них нет никаких перспектив для победы. Им нужна перспектива продолжения войны.

— То есть они будут все время увеличивать свои амбиции, разрешать то, разрешать это?

— Да, совершенно верно. Они говорят: "С тем, что вы нам даёте, мы не можем ничего сделать, даже не можем продолжить". Нуланд и Блинкен приезжают и успокаивают. "А что вы сделаете?" — "А мы повысим уровень вашей поддержки. То есть уже не только деньги давать будем, а ещё и заступим за красные линии, если они вообще когда-то существовали, которые мы сами назначили. Вот мы вам разрешим нашим "дальнобойным" оружием бить по каким-то легитимным целям. Легитимность — это дело такое, какие хотите, такие себе и называйте легитимные цели. Мы вам в этом плане развязываем руки". Если это раньше была красная линия, и даже Нуланд говорила, что "не-не-не, только с нашего разрешения, и то это вряд ли", то теперь да, говорит, разрешаем.

— Меня интересует наш ответ на всё это. Мы как-то терпим-терпим. В Армавире они ударили по нашему ядерному, можно сказать, объекту. Выбивают наши НПЗ. Мы отвечаем, естественно, но мы не отвечаем США, Великобритании, Франции. Как мы должны отвечать?

— Начнём с того, что ничего нового пока не происходит. Современное западное оружие — не такое уж и современное, не так уж далеко и летает. Это не стратегическое оружие. И не такой уж у него боезаряд. И, в общем-то, на фоне того, что было раньше, никаких радикальных изменений ожидать не приходится. Ну да, точность их повыше. Ну, били они по нашим НПЗ дронами без всякого разрешения американцев. Теперь они бьют просто этим американским оружием с тем же эффектом.

— По Белгороду бьют уже вовсю.

— Ну а что, когда дрон прорвался в Нижнекамск. Ну, был тот же пожар... До Кремля дрон долетал, в "Москва-Сити" стёкла разнёс.

— То есть вы не видите повода рассердиться. Пока можно не сердиться русскому медведю, так я понимаю?

— Нет, естественно, сердиться надо по любому поводу. И надо говорить на всех уровнях, что "вы повышаете градус угроз в нашу сторону, вы повышаете опасность для нашей стратегической инфраструктуры". Конечно, мы отвечаем, кричим. Но реально каких-то радикальных усилений конфликта за счёт военных, тактических, даже стратегических инноваций, в общем-то, мы пока не наблюдаем.

— Наш президент сказал: "Россия может поставить дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине". То есть Путин пригрозил, допустим, поставить оружие тем же хуситам, которые будут наносить удары по американским военным кораблям в Красном море?

— И да, и нет. Ни по каким американским объектам никаким хуситам мы вряд ли разрешим наносить удары. Вот по Израилю, да, ради бога, стреляй сколько хочешь. Ведь даже Европа чуть ли не в Международный суд выдвигает Нетаньяху обвинение в геноциде.

А наносить удары по американским объектам — это война. Ну зачем нам с вами война с Америкой?

— Ну, не мы же будем наносить удары, а хуситы. Так же, как украинцы по нам бьют их оружием, мы дадим оружие хуситам.

— А какая разница?

— Они будут наносить тихонечко, никому не сказав.

— Американцы ещё что-нибудь дадут украинцам. Тем более хуситы и сами по американским кораблям не очень-то наносят удары. И потом, есть дипломатия, есть законы международных отношений, есть какие-то правила игры на международной арене.

Хуситы — это не государство. Хуситы для кого-то — террористические организации, для кого-то — борцы за свободу. И наше государство никогда вот таким прокси-силам официально оружие поставлять не будет.

Украина же — полноценный субъект международных отношений. Бери и бей по полноценному субъекту международных отношений. Значит, Палестинское государство — неполноценный субъект международных отношений, хотя его там признают и т. д. Иран вряд ли будет по кому-то стрелять. Поэтому пока дан сигнал, что мы чего-то там кому-то поставим. Я не знаю, в какую-нибудь Африку, каким-нибудь борцам против французских империалистов, чтобы они били. Или там, где есть американские базы.

— Иракским шиитским группировкам...

— Могут, но сомнительно. Мальчики для битья — это, конечно, Израиль и французы.

— То есть пока это только угрозы?

— Пока это, так скажем, игра риторик. Это игра словесной дипломатии. Необходимый и важнейший инструмент в настоящее время. Но будут ли американцы осложнять ситуацию, когда пойдут американские гробы перед выборами в США, и выйдет там народ, и будут там солдатские матери причитать: "Наши мальчики возвращаются в цинковых гробах, неизвестно за что, Байден убийца"... И дела со здоровьем у него, как говорят, неважные. Поэтому, кого ещё там можно сюда приписать, я даже смутно не могу представить.

— Та же Венесуэла, например, объявила, что она Гайяну будет отвоевывать. А американцы сказали, не дадим Гайяну отвоевывать.

— Ну, не дадим, ну и что? А по чему там — по джунглям бить в Гайяне?

— Ну, американцы ввяжутся в новый конфликт... Вы всё-таки считаете, что пока на практике эскалации нет, пока только она в виде риторики? И надо подождать немножко, посмотреть, во что это всё выльется, и тогда уже можно более предметно говорить. Пока это беспредметные разговоры об эскалации. Правильно я вас поняла?

— И да, и нет. Дело в том, что игнорировать это было бы преступно для любого руководителя государства. Тем более для России, которая в таком состоянии. И реакция последовала. На мой взгляд, вполне адекватная. Я именно на это рассчитывал. Думаю, что это действительно серьёзная угроза с нашей стороны. И заставит кого надо задуматься. Время для принятия решений о нанесении ударов когда-то придёт. А может, и не придёт.

Теплится надежда, что наши дипломаты найдут выход. В конце концов, есть тайная дипломатия, о которой не говорят, и правильно делают.

Сейчас крайне важно не посеять панику среди нашего населения. А то опять начнут закупать гречку и прочее и вспоминать благословенные времена Леонида Брежнева с его знаменитой брутальной частушкой: "С неба звёздочка упала прямо к милому штаны. Пусть бы всё там оторвало, лишь бы не было войны".

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