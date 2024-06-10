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Олег Володин
SkyNews: Пентагон и ВСУ хвалятся дерзостью ударов по "старой" России

SkyNews: ВСУ "дерзко бьют западными ракетами по молчащей России"

Силовые структуры

Украинские военные "дерзко" используют западное оружие для атак на территории России — в частности, об этом сообщил британский телеканал Sky News. 

SkyNews: ВСУ "дерзко бьют западными ракетами по молчащей России"
Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации телеканала, самолёт ВСУ впервые применил оружие против цели на территории России, которая не относится к новым регионам и Крыму.

Расстояние, с которого была совершена атака, не уточняется, но поясняется — "Россия пока промолчала и не ответила, традиционно идя вперёд на фронте и нанося "обычные удары БПЛА и ракетами".

Источник телеканала отметил, что это первый случай, когда ВВС Украины использовали боеприпасы против цели внутри России — однако тут же выступила представитель Пентагона, которая гордо сообщила, что американский ЗРК "Patriot" якобы уже давно сбил уникальный самолет-радар А-50 над территорией РФ.

Ряд стран, включая США и Германию, разрешили Украине использовать переданное им вооружение для атак на Россию при условии (читай — "отмазке"), что это "будет сделано для защиты крупных городов и в соответствии с международным правом".

Начальник авиации командования украинских Воздушных сил Сергей Голубцов заявил, что некоторые истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей.

По его словам, это необходимо для того, чтобы самолёты не стали "мишенями" на украинских базах и могли служить резервом в случае проведения ремонтных работ и замены неисправных истребителей.

Ранее администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским войскам наносить удары американским оружием по территории России.

Как объясняли в Белом доме, разрешение распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области — это военные расположения, огневые позиции и логистические базы.

9 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже воспользовалась снятием ограничений на применение американского оружия.

Глава Совета по внешней и оборонной политике России ранее заявил, что, к сожалению, возможны удары западными ракетами по Крымскому мосту, Воронежу, Ростову, Белгороду или Новороссийску.

Он отметил, что отсутствие ответа на такой удар станет крупнейшим политическим поражением Москвы со Второй мировой войны — Россия окажется "слабаком" хуже Ирана, который рискнул и ударил по базе США и Израилю.

Киев в лице руководства ВСУ и СБУ, а также представителей Рады постоянно запрашивает у представителей Пентагона и конгресса самое дальнобойное высокоточное оружие и право на применение по "старой" России.

Как уже писала Pravda. Ru, украинцами постоянно запрашиваются даже такие "лютые" вооружения, как:

  • высокоточные корабельные ракеты Harpoon
  • MQ-9 Reaper для "целевых ракетных ударов по военным целям"
  • крылатые ракеты Taurus, чтобы "нести войну русским на всей дальности до Москвы"
  • баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности — для того, чтобы "задолбать (Крымский) мост и флот", а также наносить удары по транспортным авто- и железнодорожным узлам, портам, военным заводам и НПЗ
  • крылатые ракеты "Томагавк".

Президент России Владимир Путин предупреждал, что российское оружие может быть поставлено в регионы, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" стран, вооружающих Киев для атак по территории России.

Добавим, что ВСУ уже начали атаковать не только Запад и Север Крыма (где ПВО привычно отбивает удары), но и курортные регионы Краснодарского края — от Сочи и Новороссийска до Геленджика.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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