Сводка с фронта: русские ракеты и дроны "поздравили" ВСУ с Днём России, армия Украины бежит с ДНР

Российские удары продолжают обнулять военные аэродромы Украины

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Представляем сводку с фронта на среду, 12 июня.

Харьковское направление

Здесь пока российской армии приходится довольно тяжело. Со стороны ВСУ пригнано сюда огромное количество техники, реактивных систем залпового огня, личного состава. Очень много и беспилотников — такое ощущение, что на этом фронте главком Александр Сырский и президент Владимир Зеленский ва-банк. У врага есть тактические успехи, контратаковать ВС РФ мешает активность БПЛА и плотность артиллерийского огня, тем не менее, русские бойцы держат рубежи, по возможности — контратакуют. Ситуация одинакова и в Волчанске, и у Липцов, и в Глубоком.

Авдеевское направление

Тут армия Украины сбежала из села Новоалександровка, а российская группировка уже успела занять большую часть посёлка Сокол. ВС РФ продолжают наступать на рубеже Евгеновка — Восход — Сокол. Заходя в городскую застройку, армия РФ поступенно вынуждает националистов уйти из Евгеновки — а боевикам придётся ещё оборонять и Восход. Кстати, Генштаб ВСУ тут планировал дождаться атак на Евгеновку от Очеретино и подготовил российским воинам серьёзную оборону, но ВС РФ обманули бандеровцев, начав наступление с других направлений.

Южнее вышеупомянутого района ВСУ тоже потерпели неудачу: несмотря на упорное сопротивление в районе села Новопокровское, группировка РФ уже закрепилась на его окраине. Линия фронта сдвигается к селу Новосёловка Первая — важному пункту снабжения националистов. Перед штурмом села, ВС РФ атакой от н. п. Уманское заставляют боевиков рассеивать силы и отвлекаться от обороны важного логистического пункта.

Купянское направление

Освобождено сразу два населённика — Мясожаровка, что стоит чуть южнее Стельмаховки, и Тимковка. Главное значение захвата Мясожаровки — обеспечение хорошего плацдарма для форсирования речки Жеребец, по которой выстраивается вся линия украинской обороны. Это откроет возможность русским бойцам выйти в тыл бандеровцам в районе села Стельмаховка и в районе посёлка Новоегорьевка.

В Тимковке (село чуть севернее Кисловки), российская армия уже несколько недель пробивает оборону врага. Прогресс армии РФ на этом направлении — плохой знак для Украины, удержаться на холме ВСУ будет тяжело, а после его потери перед российскими войсками открывается несколько вариантов, включая выход к Славянску или охват Купянска.

Тылы Украины

Ночью ВС РФ провели очередную массированную атаку ракетами и дронами. Традиционно "запевалами" стали БПЛА, а в 02:30 ночи четыре борта стратегических ТУ-95 совершили запуски крылатых ракет. Сообщается и о "Кинжалах". Так ВС РФ поздравили соседнее неонацистское государство с Днём России.

Атака русских ракет длилась 1,5 часа, а "Гераней-2” — более четырёх часов, пишут укроресурсы. Главной целью был Киев. Предварительно целями были, в первую очередь, аэродромы и Трипольская ТЭС. Поражены объекты под Миргородом и в Винницкой области (Ладыжинская ТЭС). Ракеты отработали и по Одессе, а дроны-камикадзе поработали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

P. S. На момент написания этих строк из-за взлёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами на Украине вновь ревёт сирена воздушной тревоги.