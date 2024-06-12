Когда загорится первый самолёт НАТО. Смогут ли ВСУ использовать истребители F-16 на Украине?

ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Многие обозреватели полагают, что переброска армии Украины истребителей F-16 весьма осложнит российским силам боевую обстановку.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Также это даст возможность Киеву наносить удары по военным объектам как в Донбассе, так и в глубине российской территории.

Дуэль?

На фоне обсуждаемого развёртывания этих американских самолётов четвёртого поколения, которые пойдут потоком из Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии, набирают обороты споры по исходу возможных воздушных боёв F-16AM Block 20 с современными многофункциональными истребителями ВКС России — Су-30СМ и Су-35С.

После поставки самолётов, главной задачей эскадрилий и звеньев F-16 может стать применение низковысотных малозаметных крылатых ракет SCALP-EG или JASSM (их передача ещё пока не анонсировалась) по стратегическим объектам на полуострове Крым и ряду российских приграничных областей. И это не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны армии России.

Также Вооружённые силы Украины будут применять эти истребители и в противорадиолокационных и ударных операциях, где планируется применять ракеты AGM-88B HARM и планирующие бомбы JDAM-ER. Правда, в отличие от запусков ракет на дальности 200-250 километров, в этом случае им потребуется сближаться с позициями РФ на 50-100 километров.

Наверняка, самолёт F-16AM планируют задействовать в охоте на штурмовики ВКС РФ — Су-34НВО, которые наносят удары бомбами с УМПК. Но во всех случаях, поступившие на вооружение ВВСУ натовские машины, рано или поздно столкнутся с патрулями-перехватчиками Су-30СМ или Су-35С.

Каковы у кого шансы

Дальний бой

Бортовые радиолокационные системы самолётов AN/APG-66(V)2A имеют дальность обнаружения целей не более 60-80 километров. Помимо этого, в боезапасе F-16, скорее всего, будут ракеты AIM-9 с дальностью запуска до 40 километров и AIM-120D с дальностью пуска до 180 километров.

Установленные на самолёты Су-30СМ радары "Барс-Р" обнаруживают своего американского "коллегу" на удалении 160 километров, а установленные на Су-35С и модернизированных Су-30СМ2 радары "Ирбис-Э" обнаружат F-16AM на удалении 300 километров. После обнаружения и сближения до 220 километров российские машины смогут применять ракеты типа "воздух — воздух" Р-37М.

Что касается истребителя F-16, то в редких эпизодах ухода от Р-37М (маневрированием, применением комплекса РЭБ и дипольных отражателей) и сближения на дистанцию 150 километров, их лётчики могут применить по самолётам ВКС РФ ракеты AIM-120D в режиме наведения на помеху в том случае, если на Су-35С активирован комплекс "Хибины". Также эти американские всепогодные управляемые ракеты могут быть применены по целеуказанию от шведских ДРЛОиУ Saab 340.

Бой на средней дистанции

В боях на средних дистанциях (50 километров) преимуществами "сушек" могут быть более высокая помехозащищённость радаров, оптико-электронные станции и иные бортовые комплексы обороны, пишет "Военная хроника". Кстати, технически РЛС "Ирбис-Э" могут обнаруживать приближающиеся ракеты AIM-120 и перехватить их ракетами Р-77. Правда, ещё предстоит выяснить, как проявляется эта теххарактеристика.

Ближний бой

Классические ближние бои, несмотря на весьма низкую вероятность, могут иметь место быть, но в данном случае перевес будет не столько в пользу технологичности того или иного самолёта, сколько в пользу опыта пилота.