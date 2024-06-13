Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские СМИ уже разгоняли панику, что 7 июня по военным объектам ВСУ нанесён удар русской крылатой ракетой Х-101 с кассетной боевой частью.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первая боевая часть осталась осколочно-фугасной, а вторая — кассетной, пишут обозреватели публикации. Предполагается, что армия России будет использовать Х-101 в дальнейшем для ударов по украинским аэродромам.

О чём речь?

"Изделие" Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Её носителем выступают бомбардировщики-"стратеги" Ту-160 и Ту-95МС. Максимальная дальность Х-101, по открытой информации, составляет 5,5 тысяч км. Также возможно изменения маршрута непосредственно в полёте. В теории эта ракета способна уничтожать движущиеся мишени.

Применение Х-101 (в "ядерном варианте" имеет индекс Х-102) с новой БЧ может скорректировать тактику боевой авиации РФ по нанесению ударов и в перспективе повысить (в разы!) их эффективность по ряду новых типов целей, раньше недоступным для гарантированного уничтожения.

Зачем понадобилась эта ракета

В арсенале ВКС России и ракетных войск РФ пока не было ракет с кассетной БЧ и дальностью полёта свыше 1 тысячи километров. Возможности "Искандера-М" были ограничены отметкой в 500 километров и позволяли с Белгородской области поражать украинские военные объекты под Киевом, в Полтавской области и в районе Житомира. А вот Х-101 дают возможность поражать цели на всей Украине без исключений.

Очень вероятно, что данная ракета с кассетами "обкатывается" перед появлением на аэродромах Незалежной самолётов НАТО — Mirage 2000-5 и F-16. Во время прошлых налётов на аэродромы Украины для поражения максимального числа воздушных машин ВВСУ на одной стоянке требовалось до десяти ракет морского и базирования. Х-101 с кассетной боевой частью могут снизить данное число в 3-5 раз. Учитывая факт, что на Украине около полутора десятков используемых военных аэродромов, эта экономия будет нелишней.

Применение Х-101 с кассетной боевой частью

Сочетание кассетной боевой части с осколочно-фугасной либо тандемная "кассета" предоставляет собой немало дополнительных тактических возможностей. Например, в ходе удара по авиабазам ВСУ в тылах Украины раскрытие кассеты с осколочными или осколочно-кумулятивными суббоеприпасами может выполняться над открытой стоянкой авиационной техники для её поражения. Затем ракета с оставшейся осколочно-фугасным начинением может продолжать полёт к складу авиавооружения, складу горючего или к другому объекту. Расстояние между объектами при этом может достигать до 150 километров.

Также в качестве суббоеприпасов можно применять боевые элементы "Мотив-3М", которые имеют высокую точность поражения после выхода из кассет. Ну и нельзя исключать, что для более плотного поля поражения можно выбрать и другие поражающие элементы.

Досье

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета, разработанная в РФ. Она обладает высокой дальностью полета до 5500 км и способна изменять цель во время полёта. Ракета оснащена кассетной боевой частью, которая позволяет поражать несколько целей одновременно. Это делает Х-101 эффективным оружием против широкого спектра целей, включая военные аэродромы и другие критически важные объекты.

Ракета Х-101 применяется с самолетов Ту-160 и Ту-95МСМ.

Характеристики:

Максимальная дальность — от 3000 до 5500 км.

Скорость — до 720 км/ч.

Вес — примерно 2400 кг.

Масса боевой части — 960 кг.

Длина — 7,4 м.