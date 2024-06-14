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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дронов по России

Одна из самых массированных атак по территории РФ прошла сегодня ночью

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Одна из самых массированных атак по территории РФ прошла сегодня ночью
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем сводку с фронта на пятницу, 14 июня.

Харьковское направление

Группировка "Север" ВС РФ штурмует Волчанск и овладела ещё одним зданием на Агрегатном заводе. В случае его потери, личный состав 71-й бригады армии Украины рискует оказаться в окружении. ВСУ активизировались в районе многоэтажных домов и предприняли три попытки прорыва в юго-западном и южном направлениях. В атаках участвовало до 90 бандеровцев, более 50 убито и ранено, враг отступил.

На восточной части населённого пункта относительное затишье, армия Украины копит силы для новых атак, по их скоплению работают "Солнцепёки". Общее продвижение ВС РФ на этом участке составило до 100 м.

У Липцев неонацисты вновь пытались атаковать позиции русских бойцов, но безуспешно. Потери ВСУ весьма серьёзны. Общее продвижение армии РФ на Липцовском участке — до 150 м.

Потери ВСУ за сутки до 300 боевиков. Больше всего потерь понесла 57-я омпбр, которую выводят на восполнение потерь. На замену ей брошены 3-я БрОН нацгвардии и 57-я бригада. Это уже третья украинская бригада, потерявшая боеспособность в боях с "северянами".

Артёмовское направление

На этом фронте не прекращаются штурмы города Часов Яр и бои на флангах. Десантники ВДВ, 200-я бригада и бойцы Южного военного округа продолжают взламывать украинскую оборону.

Армия Украины пытается активно обороняться, сбивая темп атак ВС РФ: контратакует у Калиновки и Клещеевки, поддерживает артиллерией оставшиеся в микрорайоне "Канал" остатки ВСУ. Но большая часть микрорайона уже под контролем русских, воины освобождения продавливают оборону ВСУ, отрезая им пути снабжения.

Херсонское направление

Русская группировка второй день наращивает тут плацдарм, расширяя зону контроля на островах юго-западнее Херсона и в районе рыбхоза Белогрудовки.

После того как 35-я и 36-я бригады морских пехотинцев были переброшены на Волчанск, ВСУ значительно снизили здесь боевую активность и потеряли потенциал для боевого воздействия русским воинам.

В самом Херсоне украинская группировка нестабильна, в основном тут остались военная комендатура, полиция и пара батальонов ВСУ. За истёкшие несколько суток российские ракеты и дроны уничтожили штаб и пункт управления "дроноводов" ВСУ, а также городские ремонтные мастерские.

На Северском участке российские войска продвигаются вдоль ж/д в направлении села Выемки. На Авдеевском фронте идёт продвижение российской армии в лесопосадках южнее посёлка Новоалександровка. ВС РФ штурмуют западную часть населённика. На Времевском фронте русская группировка сохраняет инициативу в районе Урожайного и Старомайорского. На Запорожском участке без изменений. Враг держит оборону севернее села Работино в укреплённых опорниках, по ним работают ТОСы.

Налёт дронов ВСУ по территории России

Ночью противник провёл одну из самых массированных атак по территории России. Однако она была успешно отражена. Силами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены:

  • 70 дронов над Ростовской областью,
  • 6 дронов над Воронежской,
  • 6 дронов над Курской,
  • 2 дрона над Волгоградской,
  • 2 дрона над Белгородской,
  • 1 дрон над Крымом.

Массированная атака по объектам врага

Ночью были нанесены очередные удары по тылам врага с использованием ракет и БПЛА.

Ракетоносцы Ту-95МС и ударные беспилотники атаковали ряд украинских военных объектов. Атака ракет длилась полтора часа, "Гераней" — более пяти.

Удары нанесены по Староконстантинову в Хмельницкой области, куда одновременно прилетели ракеты и дроны. По Запорожсклой области ударили баллистикой. Там сейчас проблемы с водой и светом.

Взрывы также гремели в Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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