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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дронов по России

Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 15 июня.

Харьковское направление

На этом участке СВО продолжаются тяжёлые городские бои в городе Волчанск и населённых пунктах Липцы и Глубокое. За сутки линия фронта смещается на 100-150 метров. Накануне произошло важное событие — боевая авиация России разрушила мост у села Старый Салтов — это была единственная переправа через Северский Донец на ближайшие 30 километров на направлении Волчанск — Харьков. Альтернативная трасса — через город Чугуев, по которой бьют русские самолёты-штурмовики. Проблемы с логистикой обязательно усложнят положение националистов.

Авдеевское направление

Армия России старается зайти в посёлок Карловка, бои идут на восточных флангах населённика. Не менее жёстко бьётся она и на окраинах полуокружённого села Яснобродовка. Севернее идут бои в Соколе, киевская власть уже подтвердила потерю Новопровского. По всей вероятности, армия Украины будет стягивать силы в н. п. Новосёловку Первую, как самый значимый укреплённый район участка. Сюда российские войска приближаются также и с юго-востока — от села Уманское, а после освобождения села Сокол двинутся и с севера.

Усиливается натиск ВС РФ и к западу от Новоалександровского. От Очеретино на северном направлении ВКС РФ бьют по украинским позициям у Калиново и Розовки. Продвижения тут пока нет, но бои интенсивные.

Артёмовское направление

Тут основные бои в районе мкр. "Канал", где армия России пытается нанести огневое поражение опорным пунктам врага с целью окончательного выдавливания бандеровцев за канал. ВСУ стараются удержать эту территорию и не дать российской армии закрепиться на удобных рубежах для контратак.

Бои идут по всему каналу "Северский донец — Донбасс", ВСУ пытаются сковать русские атаки артиллерией и БПЛА.

Северское направление

На этом участке спецоперации сообщается о мощном рывке российских войск у посёлка Раздоловка — до 1 километра в глубину. Ждём подтверждения информации, что бои начались уже в черте населённика. Возле села Белогоровка есть ряд небольших тактических успехов ВС РФ.

Ответ на терроризм Киева и Запада

Все военные НАТО, кто причастен к ударам ракетами Storm Shadow и ATACMS, будут наказаны.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нам известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения… На все эти агрессивные действия мы дадим должный ответ и все причастные к этим преступлениям понесут наказание", — отметил дипломат.

Европейские лидеры совсем утратили связь с реальностью, добавил он.

"Мирный" саммит в Швейцарии

Сегодня в швейцарском городе Бюргеншток открывается "мирный саммит" по Украине. Однако ещё до его начала можно сказать, что итог конференции будет провал Киева.

Лишь 57 из 92 стран на конференции будут представлять президенты, вице-президенты или главы правительств, сказано в данных, опубликованных швейцарским правительством.

Согласно спискам, среди участников нет Китая. И это серьёзный удар по мероприятию. Индию будет представлять секретарь МИД, ЮАР — советник президента, Бразилию — посол страны в Швейцарии.

Четверка авиабомб ФАБ 500 УМПК Су 34 "снесла" Штаб и КП 102 бригады теробороны ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу швейцария василий небензя
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