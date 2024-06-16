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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: освобождена Георгиевка, у посёлка Невельское враг оказался в огневом мешке

Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на субботу, 15 июня.

Харьковское направление

Тут есть информация о продвижении ВС РФ в центре города Волчанск. Были вбросы украинских каналов об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе, но с мест сообщили, что русские воины полностью контролируют подступы к предприятию. Серьёзные бои идут на восточном фланге города, где активны САУ националистов. ВСУ тянут подкрепления, но речь идёт о частях разных бригад, действующих каждая по-своему. ВС РФ же в первую очередь уничтожают всю боевую технику врага, особенно артиллерию, вынуждая боевиков перемещаться, искать новые позиции, демаскируя себя. Тут-то их и выцеливают беспилотниками.

Донецкое направление

На этом фронте российская армия выбивает украинскую из юго-востока посёлка Невельское — враг оказался там в огневом мешке. Активизация боёв в этом населённом пункте помогает российской армии в Красногоровке, где идёт движение в сторону западного фланга и штурм многоэтажных зданий на востоке. Под контроль русских бойцов перешло здание городской больницы. С мест подтвердили освобождение села Георгиевка. На плечах отступающих националистов русская армия вошла в село Максимильяновка, зацепившись за восточный фланг. Через эти населённики лежит трасса на посёлок Курахово — один из основных центров украинской обороны.

Авдеевское направление

На этом участке СВО у н. п. Розовка и Калиново пока без движения, активна боевая авиация. Почти освобождено село Новоалександровка, на очереди — посёлок Воздвиженка. Сейчас 7 километров остаётся армии РФ, чтобы перерезать дорогу, которую западные СМИ окрестили "дорогой жизни" — от Покровска до Константиновки. По ней украинская группировка снабжается в Часове Яре. Южнее Очеретино армия России срезала выступ южнее Новопокровского, продвинувшись на 750 метров, и подошли вплотную к Новосёловке Первой. Продвинулись ВС РФ и к северу от Нетайлово, продолжая охватывать Яснобродовку. В селе Карловка бои идут на берегах Карловского водохранилища, Противник тут всеми силами цепляется.

Фланги Артёмовска

На данном участке спецоперации у армии РФ есть успехи на северном рубеже, у н. п. Калиновка. В Часове Яре продолжаются бои за мкр. "Канал". Украинская группировка на сегодня контролирует часть домовладений вдоль ул. Олега Кошевого.

Южно-Донецкое направление

Здесь не стихают бои в серой зоне села Урожайное, фронт пока без изменений. По сообщению с мест, у населённого пункта Владимировка, под Угледаром, украинское подразделение попало в окружение. По всей вероятности, ВС РФ пробуют и с этой стороны двинуться к дороге Угледар — Константиновка, чтобы отрезать снабжение группировки ВСУ.

Северское направление

Армия России тут зачищает подступы и лесополосы южнее н. п. Раздоловка, заняла его восточную часть, двигается вдоль железной дороги к Выемкам, где отбиты у бандеровцев несколько позиций. Также ВС РФ начали штурм Верхнекаменского, зачищая позиции на стыке ЛДНР.

С Херсонского участка новостей нет. Русская группировка зачищает острова, топит катера врага.

На Запорожском фронте армия России двигается у Загорного к Мирному. ВС РФ ударили по расположению украинцев в частном секторе у Малиновки в пока ещё украинской части Запорожской области…

На Купянском участке русская армия бьётся у Берестового, а также вышла на восточный фланг Песчаного. Атаки к Степовой Новосёлке пока успеха не приносят.

 

Четверка авиабомб ФАБ 500 УМПК Су 34 "снесла" Штаб и КП 102 бригады теробороны ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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