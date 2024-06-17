Сводка с фронта:у командования ВСУ кончился "запал" наступления, Киев пугает мир ядерным оружием РФ

В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Представляем сводку с фронта на понедельник, 17 июня.

Харьковское направление

Накануне рано утром Вооружённые силы Украины силами до двух батальонов с применением танков и другой бронетехники пытались прорваться в село Глубокое на Харьковском фронте. Попытка не удалась, после ожесточённого боя, противник отошёл, не помогли даже брошенные в бой резервы ВСУ. В уничтожении вражеских скоплений и бронетехники активно участвовали ВКС России.

Также отмечается, что на данном направлении у командования армии Украины кончился "запал". Российская группировка вышла на штурм главной высоты этого участка — Агрегатного завода. взятие данного предприятия лишит националистов очень важного логистического узла и сделает ситуацию тут безвыходной для бандеровцев.

Артёмовское направление

Обстановка на этом участке продолжает оставаться сложной. В Часове Яре штурм мкр. "Канал" продолжается. ВСУ, несмотря на плотное огонь армии России, продолжают там цепляться за оставшуюся часть застройки, хотя переправы через канал "Северский Донец — Донбасс" в основном уничтожены.

У насосной станции ещё остаётся один подъездной путь, по нему в микрорайон и заезжает на бронемашинах пехота, доставляя боеприпасы и продовольствие, плюс производя ротацию и эвакуацию "трёхсотых".

Полностью изолировать микрорайон пока не удаётся из-за рельефа местности и ряда трудностей.

Недавно враг предпринял контратаку на бронетехнике при поддержке танка. Часть бронетехники уничтожена, контратака отбита. В связи с этим штурм Часова Яра затягивается, идёт продавливание обороны ВСУ и выдавливание их на западный фланг микрорайона и за канал, за которым бандеровцы активно используют городскую застройку, чтобы разместить свои огневые средства: миномёты, АГС, операторов дронов.

Хоть это и значительно осложняет штурм, но всё-таки большая часть микрорайона находится под контролем бойцов 98-й ВДД ВДВ.

Севернее российские войска прогрызают оборону в Калиновке и приближаются также к каналу. Большая часть Калиновки под контролем ВС РФ.

В целом по всему каналу продолжаются бои. Судя по пленным всушникам и их показаниям, можно отметить, что неонацисты стянули на этот фронт все боеспособные подразделения, которые есть у них под рукой. Теперь там ВСУ6 41-я, 30-я, 24-я ОМБР, 225-я, 425-я ОШБ, "Спартан" и "Кракен"* из ГУР плюс отдельные подразделения ударных беспилотников.

Фантазии Киева

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Литвиненко в пропагандистском интервью издания The Times сказал, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие, если армия РФ будет терпеть поражение в конфликте.

По его словам, такая угроза является реальной, поскольку Москва может решиться на радикальные меры, не дав совершиться "катастрофе" своих военных усилий.

Литвиненко заявил, что Россия может использовать ТЯО для достижения преимущества или для запугивания. Правда, он добавил, что вероятность применения стратегического ядерного оружия против Запада остаётся низкой, несмотря на усиливающиеся угрозы со стороны Кремля.

Глава СНБО считает, что США и ЕС должны учитывать данную угрозу и продолжать поддерживать Киев, несмотря на риски эскалации.

*запрещённая в России террористическая организация.