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Любовь Степушова
Исчезнувшая у Шотландии АПЛ "Казань" обнаружила себя около Флориды

АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент

Силовые структуры » Военные новости

Появление АПЛ "Казань" возле Шотландии спровоцировало секретное экстренное совещание в Лондоне. Затем лодка навела шороху в США, пройдя у побережья Флориды.

АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

АПЛ "Казань" незаметно подошла к ядерной базе ВМС Британии

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань", которая в составе группы кораблей ВМФ РФ пришла в среду, 12 июня, к берегам Кубы с дружественным визитом, была замечена 5 июня противолодочным самолётом британских ВВС Poseidon P8 у побережья Шотландии, пишет Daily Mail.

Газета утверждает, что премьер-министр Риши Сунак и министр обороны Грант Шаппс провели секретное совещание, учитывая, что АПЛ прошла мимо главной британской ядерной военно-морской базы "Клайд" в городе Фаслейн в заливе Гар-Лох, не зайдя в британские воды.

"Ахиллесовой пятой Британских островов является Ирландия. У них практически нет военного потенциала для отслеживания или противодействия таким российским набегам, и Кремль об этом знает", — сказал Daily Mail подполковник в отставке Стюарт Кроуфорд.

Американцы не отследили, как АПЛ "Казань" подошла к Флориде

С опасением встретили АПЛ "Казань" и возле побережья Флориды, к которому она подошла на расстояние 50 километров по пути на Кубу. Американцы признали, что в Атлантике лодка не отслеживалась.

АПЛ посетила Гавану вместе с фрегатом "Адмирал Горшков" после проведения учений по использованию высокоточного ракетного оружия в Атлантике. Фрегат вооружён гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", способными поражать морские и наземные цели.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США "будут сохранять бдительность" и оценят угрозу.

Бывший офицер Королевского военно-морского флота и капитан фрегата Том Шарп написал в The Daily Telegraph, что Россия "будет стремиться продемонстрировать, что может управлять своей оперативной группой на расстоянии", и "в некоторой степени это уже было сделано".

Шизофреническая реакция в США

Бывший посол в ООН и советник по национальной безопасности Джон Болтон в статье в New York Post утверждает, что реакция администрации Байдена была шизофренической: некоторые чиновники утверждали, что развёртывание российской группы было "совершенно рутинным", в то время как другие говорили, что ядерный потенциал "Казани" явно сделал его значительным.

Например, глава северного командования США предупредил конгресс, что Москва может разместить до 12 современных атомных подводных лодок в Тихом океане и Атлантике, создавая "постоянную конвенциональную угрозу" для Соединённых Штатов.

По мнению Болтона, время проведения российского военно-морского манёвра было неслучайным — "демонстрация силы должна была напомнить жителям Запада, особенно в Вашингтоне (и даже лидерам Пекина, которым всё ещё не хватает военно-морских сил), о глобальном охвате Москвы".

Америка теряет контроль над Мировым океаном

Болтон считает, что Вашингтон в ответ адекватно отправил ядерную АПЛ USS Helena в залив Гуантанамо, американскую базу на Кубе. Однако советники Байдена обеспокоены, что заход туда американских подводных лодок усилил напряжённость в отношениях с Кубой и что "соревнование" с российскими АПЛ может усилить напряжённость как в отношениях с Россией, так и с Кубой.

Болтон недоволен, что в год президентских выборов "у нас есть два кандидата, у которых давно истёк срок годности" и ему "больно наблюдать за явным отсутствием международного лидерства США".

У России есть четыре подводные лодки класса "Ясень" проекта 885, официальные лица НАТО назвали их "кошмаром" и "одной из больших стратегических проблем", с которыми сталкивается Запад. Имея оценочный флот из 58 атомных подводных лодок различных классов, российские атомные подводные средства могут быть развёрнуты по всему миру, в том числе в прибрежных водах США.

Корабли проекта 885 представляют собой ударные подводные лодки, несущие разнообразное ракетное вооружение, такое как "Цирконы", "Оникс" или "Калибры", а также разнообразное минно-торпедное вооружение. Последний раз российские атомные подводные лодки были на Кубе ещё во времена Советского Союза. В настоящее время АО "Севмаш" вышло на темпы строительства лодок проекта 885 М за восемь-девять лет.

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Приход АПЛ "КАЗАНЬ" в Гавану
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы куба флорида шотландия джон болтон джейк салливан
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