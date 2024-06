Исчезнувшая у Шотландии АПЛ "Казань" обнаружила себя около Флориды

Появление АПЛ "Казань" возле Шотландии спровоцировало секретное экстренное совещание в Лондоне. Затем лодка навела шороху в США, пройдя у побережья Флориды.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International