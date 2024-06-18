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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта:в Волчанске окружённые боевики ВСУ не могут вырваться, с Украины убежал оркестр

ВСУ наращивают усилия на всех участках Харьковского фронта

4:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

ВСУ наращивают усилия на всех участках Харьковского фронта
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на вторник, 18 июня.

Харьковское направление

На этом участке российские войска прорвались к окраинам села Песчанка, наступая на позиции ВСУ. Националисты контратакуют севернее Липцов у посёлка Глубокое, наращивая частоту атак и применение высокоточных бомб в Волчанске. Армия РФ отвечает ТОСами и ФАБами с УМПК. Бандеровцы постепенно наращивают усилия на всех участках и бросают в бой батальоны первого эшелона. Тяжёлые бои продолжаются. По информации с мест, ВСУ готовятся ввести в бой главные силы.

Утром, заблокированные в многоэтажках Волчанска боевики предприняли попытку прорыва, параллельно пытаясь контратаковать двумя группами 36-й бригады здания на Агрегатном заводе.
ВСУ понесли потери и отступили.

Купянское направление

В ходе наступления группировка войск "Запад" здесь расширила зону контроля, двигаясь за Котляровкой и Ивановкой. Со стороны н. п. Крахмальное русская армия продвинулась к окраинам Песчаного. Генштаб ВСУ сообщил, что тут российские войска провели 7 атак у Синьковки, Степной Новосёловки и Песчаного.

Авдеевское направление

Главный упор атакующих действий ВС РФ сейчас на село Сокол и севернее, по направлению к Прогрессу и посёлку Лозоватское. Так же "шторма" армии России продолжают развивать наступательную инициативу в районе рубежа Очеретино — Новоалександровка, неплохо расширив зону контроля севернее Новоалександровки. Вместе с этим, армия РФ расширила зону контроля севернее Уманского и в районе Архангельского.

Оперативно-тактическая обстановка в этом районе, в целом, носит наступательный характер. Инициатива у русских воинов. Попытки украинцев контратаковать купируются, неонацисты несут потери.

Донецкое направление

Тут была очередная попытка ВСУ зайти в Константиновку. Русские бойцы всё отбили. Из Парасковиевки враг выбит, идёт зачистка флангов. В Максимильяновке ВКС РФ и артиллеристы стирают позиции врага, пехота пока не зашла. В Георгиевка тоже зачистка, но ВСУ не теряют надежды вернуть утраченные позиции.

Есть продвижение в Красногоровке. Двигаются ВС РФ медленно и кровопролитно. Под Невельском противник пытался усилить натиск, в попытках выдавить русских бойцов. Пока успех на стороне российской армии, но тут весьма трудно.

В Карловке армия России применяет танки, пока войска работают на расстоянии. В Яснобродовке враг условно держит населённик. Но наши уже там, началась зачистка села.

Вести "свободной" Украины

Киевский Симфонический оркестр после гастролей в Германии в полном составе попросил политического убежища. Сообщется, что более 2/3 состава коллектива — это подпадающие под мобилизацию мужчины. После этой новости на Украине предлагается запретить музыкантам ездить с гастролями по "заграницам".

Пока пропагандисты Киева рассказывали о небывалых успехах саммита в Швейцарии, на Западе иначе смотрят на ситуацию.

Цели саммита так и не были достигнуты, пишут СМИ Запада. Зеленский так и не заручился поддержкой стран Глобального Юга. Итоговое коммюнике сокращено до 3-х пунктов и подписано далеко не всеми делегатами.

Главы дипломатии чётко заявили, что Киев должен пойти на "трудный компромисс", чтобы положить конец конфликту.

Сводка дня Фронт 18-июня! свежие новости
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу волчанск
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