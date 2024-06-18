SCMP: Китай создал военный ИИ с духом русского Суворова и Линь Бяо

В Китае создали искусственный интеллект (ИИ), который может имитировать поведение различных военачальников.
"Виртуальный командир" способен воспроизводить всё - от опыта и образа мышления до личности известных людей и профессионалов современности.
Об этом сообщило издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на публикацию специалистов Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
По требованию заказчика поведение "виртуального полководца" можно скорректировать для практического применения, например, использовать в учениях в виртуальной среде. Это позволяет компенсировать недостаток высокопоставленных офицеров НОАК, занятых в других проектах.
Такие боевые единицы вполне способны самостоятельно руководить боевыми действиями, утверждают специалисты из КНР. Таким образом, лаборатория в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, создала ИИ с беспрецедентными полномочиями верховного командования.
Группа разработчиков во главе с инженером Цзя Чэнсином заявила, что технология ИИ имеет как потенциал, так и риск в военном применении из-за способности к развитию и независимым решениям.
Однако верховное командование должно оставаться в руках людей — не зря "Оружием командует только партия" остается главным принципом НОАК, особенно в таких точках как Тайвань и Южно-Китайское море.
Созданием ИИ учёные хотят проверить планы в отношении будущих конфликтов, чтобы "взвесить хорошее и плохое и получить представление о хаосе битвы".
ИИ восполняет нехватку специалистов на местах, поскольку существующая система моделирования совместных операций страдает от плохих результатов экспериментов по моделированию из-за отсутствия командных структур на уровне совместного боя.
На самом деле это наиболее высокое признание полномочий ИИ на настоящий момент. В США сейчас ИИ используются только как виртуальный штаб командира, обеспечивая поддержку принятия решений.
Такие модели включают в себя разные стили командования:
При таком количестве прототипов ИИ можно настраивать под конкретные задачи.
Так, НОАК может разработать большее количество военных симуляций "без участия человека". "Виртуальный полководец" выявляет новые угрозы, разрабатывает планы и принимает оптимальные решения, исходя из общей ситуации, когда сражения заходят в тупик, или результаты не достигаются. Он также учится и адаптируется на основе побед и поражений.
Сегодня страны по всему миру участвуют в гонке за применением искусственного интеллекта в военной сфере, в которой лидируют Китай и США.
Отметим, что Москва, Пекин и Вашингтон разделяют обеспокоенность по поводу угрозы, которую бесконтрольное развитие ИИ представляет для безопасности человека.
Это прекрасно продемонстрировал фильм-симуляция, показанный Массачусетским FLI — учёные разобрали, "что может произойти в случае внедрения ИИ в ядерное командование, контроль и связь".
Вывод — генералы из США, Китая и Тайваня быстро обнаружат, что ИИ ускорил процесс принятия решений до такой степени, что у них нет времени разобраться в ситуации. Возникает страх "враг успеет первым", и этот страх заставлять наносить ядерные удары "раньше всех".
Также в 2024 году, по данным исследователей из Стэнфорда, каждый искусственный интеллект в военных симуляторах будет использовать ядерный шантаж.
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