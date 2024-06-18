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Олег Володин
SCMP: Китай создал военный ИИ с духом русского Суворова и Линь Бяо

SCMP: искусственный интеллект НОАК может бить по-суворовски

4:23
Силовые структуры

В Китае создали искусственный интеллект (ИИ), который может имитировать поведение различных военачальников.  

SCMP: искусственный интеллект НОАК может бить по-суворовски
Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Виртуальный командир" способен воспроизводить всё - от опыта и образа мышления до личности известных людей и профессионалов современности.

Об этом сообщило издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на публикацию специалистов Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По требованию заказчика поведение "виртуального полководца" можно скорректировать для практического применения, например, использовать в учениях в виртуальной среде. Это позволяет компенсировать недостаток высокопоставленных офицеров НОАК, занятых в других проектах.

Такие боевые единицы вполне способны самостоятельно руководить боевыми действиями, утверждают специалисты из КНР. Таким образом, лаборатория в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, создала ИИ с беспрецедентными полномочиями верховного командования.

Группа разработчиков во главе с инженером Цзя Чэнсином заявила, что технология ИИ имеет как потенциал, так и риск в военном применении из-за способности к развитию и независимым решениям.

Однако верховное командование должно оставаться в руках людей — не зря "Оружием командует только партия" остается главным принципом НОАК, особенно в таких точках как Тайвань и Южно-Китайское море.

Созданием ИИ учёные хотят проверить планы в отношении будущих конфликтов, чтобы "взвесить хорошее и плохое и получить представление о хаосе битвы".

ИИ восполняет нехватку специалистов на местах, поскольку существующая система моделирования совместных операций страдает от плохих результатов экспериментов по моделированию из-за отсутствия командных структур на уровне совместного боя.

На самом деле это наиболее высокое признание полномочий ИИ на настоящий момент. В США сейчас ИИ используются только как виртуальный штаб командира, обеспечивая поддержку принятия решений.

Такие модели включают в себя разные стили командования:

  • Генерал Пэн Дэхуай во время Корейской войны наносил удары быстро и внезапно,
  • Американский генерал Джордж Паттон предпочитал "победу путём риска".
  • Генерал Линь Бяо избегал риска и мог похвастаться скрупулёзным стилем принятия решений,
  • Также смертоносная элегантность ударов считалась стилем британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери,
  • Искреннее понимание армии и поразительная рассчётливость со знанием плюсов и минусов соратников и врагов присуща стилю Александра Суворова.

При таком количестве прототипов ИИ можно настраивать под конкретные задачи.

Так, НОАК может разработать большее количество военных симуляций "без участия человека". "Виртуальный полководец" выявляет новые угрозы, разрабатывает планы и принимает оптимальные решения, исходя из общей ситуации, когда сражения заходят в тупик, или результаты не достигаются. Он также учится и адаптируется на основе побед и поражений.

Сегодня страны по всему миру участвуют в гонке за применением искусственного интеллекта в военной сфере, в которой лидируют Китай и США.

Отметим, что Москва, Пекин и Вашингтон разделяют обеспокоенность по поводу угрозы, которую бесконтрольное развитие ИИ представляет для безопасности человека.

Это прекрасно продемонстрировал фильм-симуляция, показанный Массачусетским FLI — учёные разобрали, "что может произойти в случае внедрения ИИ в ядерное командование, контроль и связь".

Вывод — генералы из США, Китая и Тайваня быстро обнаружат, что ИИ ускорил процесс принятия решений до такой степени, что у них нет времени разобраться в ситуации. Возникает страх "враг успеет первым", и этот страх заставлять наносить ядерные удары "раньше всех".

Также в 2024 году, по данным исследователей из Стэнфорда, каждый искусственный интеллект в военных симуляторах будет использовать ядерный шантаж.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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