ВС РФ предприняли атаку на Торецк "в лоб". Где логика?

"Где логика?" — спрашивают украинские источники, анализируя вчерашний заход ВС РФ на Торецк "в лоб" с двух направлений.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International