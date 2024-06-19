ВС РФ предприняли атаку на Торецк "в лоб". Где логика?

Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб"

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"Где логика?" — спрашивают украинские источники, анализируя вчерашний заход ВС РФ на Торецк "в лоб" с двух направлений.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Фронтальный удар ВС РФ по Торецку

О том, что одной из целей прорыва российской армии под Очеретиным может быть давление на город Торецк писали многие, но речь шла о фланговых атаках от Новоалександровки и Часова Яра. И вот вчера создалось впечатление, что Торецк ВС РФ попытались атаковать "в лоб".

Российские блогеры на платформе Telegram сообщают, что в течение прошедших суток наносилось массированное огневое поражение объектам противника к западу от Горловки, находящейся "напротив" Торецка, —

артиллерией,

ракетами,

дронами.

Затем российские бойцы прорвались к западу от контрольного пункта (КП) "Майорск", выбив ВСУ из лесополосы с выходом к восточным окраинам села Кирова (Пивничного) — в трёх километрах от линии фронта. Отмечается, что застройка Кирова практически срослась с застройкой Торецка.

Далее появились сообщения о заходе южнее Торецка в село Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское), которое было под контролем ВСУ с 2014 года и хорошо укреплено.

Ситуация в этом районе обороны "не из приятных" пишет украинский военный блогер Богдан Мирошников в Telegram. Его удивляет "штурм в лобовую" тогда, когда ещё не снабжены фланги, не сформированы "клещи".

"Где логика? Если они пытаются нащупать слабые места, то в это можно поверить. Но почему так рано?" — спрашивает блогер.

Цель удара на Нью-Йорк и Кирово

Ответ напрашивается: из Нью-Йорка ВСУ обстреливали из РСЗО Горловку и Ясиноватую, и если будет создана буферная зона, то эти города вздохнут свободнее. Кроме того, в ВСУ всё время гадают, куда будет направлен главный удар ВС РФ от Очеретина: на север — на Торецк или на запад — на Покровск. Теперь эта задача для украинских стратегов станет труднее, а следовательно, и маневрирование резервами.

Вспомним также, что такая же тактика была при освобождении Авдеевки.

К середине дня 19 июня российские источники сообщили, что ВС РФ продвинулись возле населённых пунктов Шумы, Дружба рядом с Кировым. Удалось преодолеть ров и укрепления на востоке села, а возле Шумов на юге от места прорыва присутствует сеть укреплений противника.

Главным препятствием продвижения является укреплённый террикон в Кирове, который господствует по высоте над прилегающим частным сектором Торецка. Делается вывод, что прорыв на Торецк невозможен без охвата флангов, но если удастся завязать бои за город, то появится возможность, "удерживая фронт в Часов Яре, обойти его с юга, взяв Константиновку".

ВСУ ждут новые сюрпризы по всему фронту

Судя по всему, в ближайшее время оперативно-тактическая обстановка для ВСУ будет усложняться активными штурмовыми действиями ВС РФ на многих направлениях. Были сообщения о заходе в Рыжевку (Сумская область), Раздоловку (ДНР) и т. д. Затем последует удар на главном направлении, которое пока для всех "в тумане".

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