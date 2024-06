Беспилотные секреты СВО. Что делают уникальные дроны "Мохаджер-6" в небе Украины?

С осени 2022 года армия России якобы использует иранские разведывательно-ударные дроны "Мохаджер-6".

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International