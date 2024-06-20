Беспилотные секреты СВО. Что делают уникальные дроны "Мохаджер-6" в небе Украины?

Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи

С осени 2022 года армия России якобы использует иранские разведывательно-ударные дроны "Мохаджер-6".

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пока есть лишь несколько эпизодов по их применению, однако использование этих БПЛА, возможно, имеет совсем другие масштабы. При этом МО РФ не спешит делиться подробностями.

Таинственный дрон

Летом 2022 года западные СМИ заявили о возможном сотрудничестве Тегерана и Москвы в сфере беспилотной авиации. Ходили слухи, что готовится поставка беспилотников Ирана для участия в спецоперации. Через месяц-полтора это было косвенно подтверждено в виде дрона-камикадзе "Герань-2", похожего на "Шахед-136", производства Иран.

Вскоре появились данные об ещё одном эпизоде. В середине сентября Киев сообщил о новом появлении у русских разведывательно-ударного дрона, в котором узнали "Мохаджер-6". Такие БПЛА нанесли удары по Днепропетровску и Одессе. Российское Минобороны опять не прокомментировало это.

А всего лишь через несколько дней ВСУ сообщили о поражении первого "иранца", когда он совершал полёт над акваторией Чёрного моря. Неназванная система ПВО сбила БПЛА в воду, его достали и изучили. Опубликованы его фото на воде и на суше, снимки и помогли Киеву определить тип беспилотника.

Правда на всех фото присутствует дрон без повреждений. По всей вероятности, он упал по техническим причинам, но украинская ПВО, известная постоянными проблемами, поспешила записать "Мохаджер" на свой счёт.

Новые данные появились в июне 2023 года, когда опубликовали ролик, снятый в Крыму. В объектив случайного оператора попал БПЛА, похожий на "Мохаджер-6". А в конце мая 2024 года ещё один дрон этого типа со штатным вооружением вынуждено сел в полях Курской области. Причиной прерывания вылета стали технические неполадки.

"Современная" история

14 июня глава Минобороны Андрей Белоусов побывал на командном пункте ВКС. В официальном репортаже в кадр на несколько секунд попал экран, на который выводится видео с БПЛА. И характерные элементы интерфейса позволили предположить, что видео поступало как раз с "Мохаджера". Это указывает на их применения в целях разведки и нанесения ударов, отмечает "Военное обозрение".

Получается, что ВС РФ с осени 2022 года применяют данный БПЛА, но известно о нём очень мало. По облику в нём опознали "Мохаджер-6", а официальная информация об иранских поставках отсутствует. Минобороны не комментирует слухи, а Тегеран отвергает все разговоры о поставке дронов.

Тем не менее, похожие на "Мохаджеров" дроны решают боевые задачи. А вот как часто, и применяют ли вооружение, неизвестно.

Любопытно, что о них известно лишь из трёх инцидентов, два из которых были — аварии. Об успешном применении сообщений нет. Но нельзя исключать, что их успехи постоянно попадают в сводки МО, но "в обезличенном виде".

Досье

"Мохаджер-6" выпускается авиастроительной фирмой "Кодс". Первая демонстрация БПЛА состоялась в 2016 году. В начале 2018 года стартовал серийный выпуск для Ирана, а потом и для экспорта.

БПЛА поставлены, как минимум, в 5 стран. Шестым государством может быть РФ.

Максимальная взлетная масса дрона — 670 кг, из которых 150 кг приходится на полезную нагрузку. "Мохаджер-6" развивает скорость до 200 км/ч. Дальность полёта — 2 000 км. Продолжительность полёта — 12 часов. Потолок — 7600 метров.

В реалиях иранские дроны применяют ракеты "воздух-поверхность". Разработана и линейка лёгких бомб "Гаем". А в будущем вооружения расширятся за счёт изделий новой разработки.

Вывод

Очень возможно, что иранский "Мохаджер-6" действительно есть у армии РФ и эксплуатируется на СВО. Но официальной информации нет, хотя этот факт не мешает их результативному боевому применению.

Вообще "Мохаджер-6" представляет весьма любопытную разработку с большим потенциалом. Сейчас он проверяется в боевых действиях против врага, который имеет разные средства борьбы. Вполне вероятно, что "иранец" (или его русская модификация) продемонстрировал лучшие качества и стал составляющей беспилотного флота РФ.