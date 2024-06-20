Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Беспилотные секреты СВО. Что делают уникальные дроны "Мохаджер-6" в небе Украины?

Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи

Силовые структуры » Военные новости

С осени 2022 года армия России якобы использует иранские разведывательно-ударные дроны "Мохаджер-6".

Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пока есть лишь несколько эпизодов по их применению, однако использование этих БПЛА, возможно, имеет совсем другие масштабы. При этом МО РФ не спешит делиться подробностями.

Таинственный дрон

Летом 2022 года западные СМИ заявили о возможном сотрудничестве Тегерана и Москвы в сфере беспилотной авиации. Ходили слухи, что готовится поставка беспилотников Ирана для участия в спецоперации. Через месяц-полтора это было косвенно подтверждено в виде дрона-камикадзе "Герань-2", похожего на "Шахед-136", производства Иран.

Вскоре появились данные об ещё одном эпизоде. В середине сентября Киев сообщил о новом появлении у русских разведывательно-ударного дрона, в котором узнали "Мохаджер-6". Такие БПЛА нанесли удары по Днепропетровску и Одессе. Российское Минобороны опять не прокомментировало это.

А всего лишь через несколько дней ВСУ сообщили о поражении первого "иранца", когда он совершал полёт над акваторией Чёрного моря. Неназванная система ПВО сбила БПЛА в воду, его достали и изучили. Опубликованы его фото на воде и на суше, снимки и помогли Киеву определить тип беспилотника.

Правда на всех фото присутствует дрон без повреждений. По всей вероятности, он упал по техническим причинам, но украинская ПВО, известная постоянными проблемами, поспешила записать "Мохаджер" на свой счёт.

Новые данные появились в июне 2023 года, когда опубликовали ролик, снятый в Крыму. В объектив случайного оператора попал БПЛА, похожий на "Мохаджер-6". А в конце мая 2024 года ещё один дрон этого типа со штатным вооружением вынуждено сел в полях Курской области. Причиной прерывания вылета стали технические неполадки.

"Современная" история

14 июня глава Минобороны Андрей Белоусов побывал на командном пункте ВКС. В официальном репортаже в кадр на несколько секунд попал экран, на который выводится видео с БПЛА. И характерные элементы интерфейса позволили предположить, что видео поступало как раз с "Мохаджера". Это указывает на их применения в целях разведки и нанесения ударов, отмечает "Военное обозрение".

Получается, что ВС РФ с осени 2022 года применяют данный БПЛА, но известно о нём очень мало. По облику в нём опознали "Мохаджер-6", а официальная информация об иранских поставках отсутствует. Минобороны не комментирует слухи, а Тегеран отвергает все разговоры о поставке дронов.

Тем не менее, похожие на "Мохаджеров" дроны решают боевые задачи. А вот как часто, и применяют ли вооружение, неизвестно.

Любопытно, что о них известно лишь из трёх инцидентов, два из которых были — аварии. Об успешном применении сообщений нет. Но нельзя исключать, что их успехи постоянно попадают в сводки МО, но "в обезличенном виде".

Досье

"Мохаджер-6" выпускается авиастроительной фирмой "Кодс". Первая демонстрация БПЛА состоялась в 2016 году. В начале 2018 года стартовал серийный выпуск для Ирана, а потом и для экспорта.

БПЛА поставлены, как минимум, в 5 стран. Шестым государством может быть РФ.

Максимальная взлетная масса дрона — 670 кг, из которых 150 кг приходится на полезную нагрузку. "Мохаджер-6" развивает скорость до 200 км/ч. Дальность полёта — 2 000 км. Продолжительность полёта — 12 часов. Потолок — 7600 метров.

В реалиях иранские дроны применяют ракеты "воздух-поверхность". Разработана и линейка лёгких бомб "Гаем". А в будущем вооружения расширятся за счёт изделий новой разработки.

Вывод

Очень возможно, что иранский "Мохаджер-6" действительно есть у армии РФ и эксплуатируется на СВО. Но официальной информации нет, хотя этот факт не мешает их результативному боевому применению.

Вообще "Мохаджер-6" представляет весьма любопытную разработку с большим потенциалом. Сейчас он проверяется в боевых действиях против врага, который имеет разные средства борьбы. Вполне вероятно, что "иранец" (или его русская модификация) продемонстрировал лучшие качества и стал составляющей беспилотного флота РФ.

Иранский БПЛА Mohajer-6 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы иран андрей белоусов
Обсудить
Новости Все >
Бутерброд с лесными грибами: нет ничего проще на завтрак
Виктория Боня намерена стать приёмной матерью
Певец Юлиан рассказал о последнем сообщении умершего сына Вячеслава Зайцева
Ларс фон Триер вдохновлялся работами знаменитого советского режиссёра
Цены на хлеб в России: текущая ситуация и прогноз
Муж родившей актрисы Зои Бербер не приехал на выписку жены из роддома
Фитнес-тренеры назвали упражнения, полезные для людей старше 40 лет
Запад поставил условие, что F-16 будут размещаться в пределах 500 км от фронта
Стилист Краснова рассказала о самых трендовых головных уборах лета 2024 года
Эксперты ОМС рассказали об особенностях лечения острого коронарного синдрома
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
Стилист Краснова рассказала о самых трендовых головных уборах лета 2024 года
Эксперты ОМС рассказали об особенностях лечения острого коронарного синдрома
Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори вышла в свет с розовыми волосами
Достоинства гайлардии как неприхотливого и долго цветущего многолетника
В России удвоился спрос на услуги риелторов, заметили в "Авито Услугах"
Салат из фасоли, арахиса и имбиря: в восточном стиле
В Москве гостям фестиваля "Мороженое и сладости" предлагают необычное мороженое
Певец Стас Костюшкин вспомнил о судебном иске от Наташи Королёвой из-за фейка
Эксперты ответили, почему нельзя целоваться со своей кошкой
Глафира Тарханова раскрыла имя новорождённой дочери и объяснила свой выбор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников