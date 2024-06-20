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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ в Красногоровке выбивают ВСУ с горбольницы, идёт наступление на Карлоку

В Волчанске армия России окончательно взяла под контроль Агрегатный завод

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

В Волчанске армия России окончательно взяла под контроль Агрегатный завод
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем сводку с фронта на четверг, 20 июня.

Харьковское направление

На этом участке фронта пока всё стабильно. В населённых пунктах Волчанск и Липцы сохраняется высокая боевая активность. По информации с мест, в Волчанске армия России окончательно взяла под контроль Агрегатный завод и выдавливает оставшихся националистов за реку. Под контролем ВС РФ вся северная часть города. В посёлке Липцы ВСУ очень мощно атакуют, однако русская группировка удерживает рубежи.

Донецкое направление

На этом фронте армия России в Красногоровке старается выбить бандеровцев с территории городской больницы. Ранние сообщения, что больница уже за ВС РФ, были преждевременны. Бои там продолжаются, украинская армия пока держится, а без этого опорника дальнейшее продвижение русских воинов затруднено. В Константиновке и Максимильяновке бои на окраинах. Идут бои за село Невельское.

Авдеевское направление

Тут российская армия продолжает давить у Карловки по обоим берегам водохранилища. В селе Яснобродовка бои, но, учитывая положение украинской группировки, взятие данного посёлка — дело скорого времени. На северном фланге Уманского русская армия расширяет зону контроля. В н. п. Сокол идут жёсткие бои, большая часть населённика в "серой зоне".

По данным с мест, российская армия сделала мощный рывок в сторону Евгеновки и вышла в тыл гарнизону противника в Соколе. Взятие важного укреплённого района ВСУ северо-западнее этого села сильно осложняет положение бандеровцев. Русские воины атакуют Новосёловку Первую сразу с нескольких сторон. Вокруг села Новоалександровка армия РФ расширяет зону контроля.

Торецкое направление

Российская армия начала тут наступление на нескольких участках. Со стороны железнодорожной станции Майорская бойцы ВС РФ вышли к окраинам села Северное, заняв насосную станцию.

У Широкой Балки русские воины атаковали окраину поселка Нью-Йорк. Также бойцы российских войск достигли южных околиц Александрополя, поддерживая наступление на Нью-Йорк и отвлекая националистов от Сухой Балки.

ВСУ признали тактический успех российской армии, сообщив о продвижении на 2 км километра на всём прорыве. Наступление поддерживалось ВКС РФ и артиллеристами. Сейчас стоит вопрос, как будет развиваться наступление. По Харьковскому варианту — для сдерживания резервов ВСУ, пока русские воины атакуют на других участках. Или это попытка разорвать на куски украинскую линию обороны.

Северское направление

Здесь идут бои вокруг Раздоловки. Большая часть опорных пунктов за пределами н. п. за нами, враг сильнее увяз в "клещах". В селе Белогоровка прекратились бои за карьер. Возможно, ВС РФ уходят на более перспективные направления или усилит атаки с юга в сторону Выемок.

Фланги Артёмовска

На данном направлении продолжаются городские бои за каждый дом города в Часов Яр. Российская армия старается окончательно выбить неприятеля из микрорайона "Канал", но реально получается занять одно-два здания в день. Линия фронта тут меняется очень медленно.

Сводка дня Фронт 19-июня! свежие новости - только что!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу волчанск
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