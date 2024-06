Ким даёт Путину спецназ, "Кимискандеры" и снаряды взамен на ядерные секреты

Во время визита Владимира Путина в КНДР был подписан Договор о стратегическом партнёрстве с северокорейцами — эксперты выяснили, что РФ даст стране чучхе, и что Северная Корея даст Москве.

