Ким даёт Путину спецназ, "Кимискандеры" и снаряды взамен на ядерные секреты

RN: договор РФ с КНДР позволил поставки "Кимискандеров", спецназа и снарядов

Во время визита Владимира Путина в КНДР был подписан Договор о стратегическом партнёрстве с северокорейцами — эксперты выяснили, что РФ даст стране чучхе, и что Северная Корея даст Москве.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

По сути этот документ означает, что:

В КНДР могут появиться военный контингент или военная база РФ.

Россия может поставить КНДР оружие, которое та не способна произвести сама из-за отсутствия технологий: истребители четвёртого и пятого поколения, улучшенные баллистические ракеты АПЛ, "иное вооружение межконтинентальной дальности".

В ближайшей перспективе вероятно вхождение республики в БРИКС или ОДКБ. Не исключено создание нового военного блока — возможно, вместе с Китаем (который давно является "куратором" КНДР).

Также, по мнению военного аналитика Игорь Коротченко, данный документ может быть применим к СВО, сообщают RamblerNews (RN).

По его словам, "присутствие в войсках Украины инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в состав России, и поставка Киеву западного вооружения — это акт агрессии против России".

Договор с КНДР прямо подпадает под указанную ситуацию, заявил эксперт. По сути обстрелы Украиной приграничных областей РФ дают Москве право на сотрудничество со всеми партнёрами, которые у неё есть.

Так что теперь между Россией и КНДР возможны любые форматы военного сотрудничества — от поставок военной техники до "непосредственно военной поддержки".

Напомним, что в 2023 году National Interest сообщил о возможной переброске в зону СВО до 50 000 спецназовцев из Северной Кореи. Военные эксперты США заявили, что они будут сражаться "за своего бога, верховного лидера Ким Чен Ына и действовать по его приказу фанатично и жестоко".

В плену, не выполнив задачу, они должны убить себя и всех рядом, взорвав прикреплённый к телу снаряд. Они обучены жестоким приёмам форсированных допросов и выживанию в любых условиях, уверяло издание.

Теперь, по договору с КНДР, они могут отправиться в зону СВО в обмен на сырьё, технологии и товары, которые Россия поставит в Северную Корею.

"Если со снарядами всё в общем понятно, то по поводу более тяжёлых систем можно напомнить, где помощь КНДР могла бы быть особенно полезной", — рассуждают авторы Telegram-канала "Старше Эдды".

Например, Ким мог бы поставить (по некоторым данным, поставка уже готовится) 600-мм сверхтяжёлые РСЗО типа KN-25 с дальностью до 370 км и оперативно-тактические ракеты к ним. Тем более, что "самим корейцам, думается, будет интересно посмотреть на эффективность своих систем в бою".

В ответ КНДР будет просить у России авиацию и средства ПВО, но вряд ли стоит ждать этих поставок сразу.

"Потребности своих войск в этих видах вооружений очень высоки, и на наращивание производства так, чтобы хватило и на себя, и на экспорт, потребуется время", — заключают эксперты.

"По мнению госдепа, Ким хочет передовой телеметрии, технологий атомных подводных лодок, военного спутникового оборудования и передовых технологий межконтинентальных баллистических ракет, а взамен может дать до 50 000 снарядов в месяц, войска и "Кимискандеры", — рассуждают военспецы, авторы Telegram-канала "Контора Пишет".

"Межконтинентальные баллистические ракеты с передовыми технологиями противодействия, возможности воздушной разведки и атомные подводные лодки позволят Киму нанести удар по всей территории Соединённых Штатов с помощью ядерных сил, которые Вашингтону будет трудно уничтожить с помощью упреждающего первого удара", — напоминают они же.

"В Северной Корее миллионы трудовых мигрантов, которые намного трудолюбивее и эффективнее мигрантов среднеазиатских. Это незаменимый вариант, учитывая нашу необходимость в недорогой рабочей силе, особенно для Дальнего Востока", — отмечает уже канал "Злой Журналист".

"Корейских солдат в зоне СВО я не прогнозирую, но с имиджевой точки зрения пары батальонов корейских добровольцев: инженеров и минёров, вполне хватит", — заключает он.