Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин
Ким даёт Путину спецназ, "Кимискандеры" и снаряды взамен на ядерные секреты

RN: договор РФ с КНДР позволил поставки "Кимискандеров", спецназа и снарядов

Силовые структуры

Во время визита Владимира Путина в КНДР был подписан Договор о стратегическом партнёрстве с северокорейцами — эксперты выяснили, что РФ даст стране чучхе, и что Северная Корея даст Москве.

RN: договор РФ с КНДР позволил поставки "Кимискандеров", спецназа и снарядов
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

По сути этот документ означает, что:

  • В КНДР могут появиться военный контингент или военная база РФ.
  • Россия может поставить КНДР оружие, которое та не способна произвести сама из-за отсутствия технологий: истребители четвёртого и пятого поколения, улучшенные баллистические ракеты АПЛ, "иное вооружение межконтинентальной дальности".

В ближайшей перспективе вероятно вхождение республики в БРИКС или ОДКБ. Не исключено создание нового военного блока — возможно, вместе с Китаем (который давно является "куратором" КНДР).

Также, по мнению военного аналитика Игорь Коротченко, данный документ может быть применим к СВО, сообщают RamblerNews (RN).

По его словам, "присутствие в войсках Украины инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в состав России, и поставка Киеву западного вооружения — это акт агрессии против России".

Договор с КНДР прямо подпадает под указанную ситуацию, заявил эксперт. По сути обстрелы Украиной приграничных областей РФ дают Москве право на сотрудничество со всеми партнёрами, которые у неё есть.

Так что теперь между Россией и КНДР возможны любые форматы военного сотрудничества — от поставок военной техники до "непосредственно военной поддержки".

Напомним, что в 2023 году National Interest сообщил о возможной переброске в зону СВО до 50 000 спецназовцев из Северной Кореи. Военные эксперты США заявили, что они будут сражаться "за своего бога, верховного лидера Ким Чен Ына и действовать по его приказу фанатично и жестоко".

В плену, не выполнив задачу, они должны убить себя и всех рядом, взорвав прикреплённый к телу снаряд. Они обучены жестоким приёмам форсированных допросов и выживанию в любых условиях, уверяло издание.

Теперь, по договору с КНДР, они могут отправиться в зону СВО в обмен на сырьё, технологии и товары, которые Россия поставит в Северную Корею.

"Если со снарядами всё в общем понятно, то по поводу более тяжёлых систем можно напомнить, где помощь КНДР могла бы быть особенно полезной", — рассуждают авторы Telegram-канала "Старше Эдды".

Например, Ким мог бы поставить (по некоторым данным, поставка уже готовится) 600-мм сверхтяжёлые РСЗО типа KN-25 с дальностью до 370 км и оперативно-тактические ракеты к ним. Тем более, что "самим корейцам, думается, будет интересно посмотреть на эффективность своих систем в бою".

В ответ КНДР будет просить у России авиацию и средства ПВО, но вряд ли стоит ждать этих поставок сразу.

"Потребности своих войск в этих видах вооружений очень высоки, и на наращивание производства так, чтобы хватило и на себя, и на экспорт, потребуется время", — заключают эксперты.

"По мнению госдепа, Ким хочет передовой телеметрии, технологий атомных подводных лодок, военного спутникового оборудования и передовых технологий межконтинентальных баллистических ракет, а взамен может дать до 50 000 снарядов в месяц, войска и "Кимискандеры", — рассуждают военспецы, авторы Telegram-канала "Контора Пишет".

"Межконтинентальные баллистические ракеты с передовыми технологиями противодействия, возможности воздушной разведки и атомные подводные лодки позволят Киму нанести удар по всей территории Соединённых Штатов с помощью ядерных сил, которые Вашингтону будет трудно уничтожить с помощью упреждающего первого удара", — напоминают они же.

"В Северной Корее миллионы трудовых мигрантов, которые намного трудолюбивее и эффективнее мигрантов среднеазиатских. Это незаменимый вариант, учитывая нашу необходимость в недорогой рабочей силе, особенно для Дальнего Востока", — отмечает уже канал "Злой Журналист".

"Корейских солдат в зоне СВО я не прогнозирую, но с имиджевой точки зрения пары батальонов корейских добровольцев: инженеров и минёров, вполне хватит", — заключает он.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы кндр ким чен ын владимир путин северная корея игорь коротченко
Обсудить
Новости Все >
Певец Филипп Киркоров заявил, что его дети знают цену деньгам
Стилист Рябоконь объяснил, что вода из-под крана вредит волосам
"Росгосстрах" продлил договор страхования коту Бегемоту из "Булгаковского дома"
Кинологи ответили, почему собака не выберет подростка своим хозяином
Бутерброд с лесными грибами: нет ничего проще на завтрак
Виктория Боня намерена стать приёмной матерью
Певец Юлиан рассказал о последнем предсмертном сообщении сына Вячеслава Зайцева
Ларс фон Триер вдохновлялся работами знаменитого советского режиссёра
Цены на хлеб в России: текущая ситуация и прогноз
Фитнес-тренеры назвали упражнения, полезные для людей старше 40 лет
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
Стилист Краснова рассказала о самых трендовых головных уборах лета 2024 года
Эксперты ОМС рассказали об особенностях лечения острого коронарного синдрома
Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори вышла в свет с розовыми волосами
Достоинства гайлардии как неприхотливого и долго цветущего многолетника
В России удвоился спрос на услуги риелторов, заметили в "Авито Услугах"
Салат из фасоли, арахиса и имбиря: в восточном стиле
В Москве гостям фестиваля "Мороженое и сладости" предлагают необычное мороженое
Певец Стас Костюшкин вспомнил о судебном иске от Наташи Королёвой из-за фейка
Эксперты ответили, почему нельзя целоваться со своей кошкой
Глафира Тарханова раскрыла имя новорождённой дочери и объяснила свой выбор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников