КНДР и её армия. Включается ли Пхеньян в решение российских задач спецоперации на Украине?

Итак, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР подписан.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0