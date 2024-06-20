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Дмитрий Плотников
КНДР и её армия. Включается ли Пхеньян в решение российских задач спецоперации на Украине?

Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Итак, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР подписан.

Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Эта договорённость подразумевает, в том числе, взаимную военную помощь в случае внешней агрессии.

Но сегодня стратегическая задача — победить в СВО, и значит ли, что Пхеньян теперь включается в решение этой задачи? На этот вопрос, а также, как трактовать слова Владимира Путина о пересмотре международных санкций против Пхеньяна, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал капитан 3 ранга запаса Максим Климов.

"Что касается военной помощи Северной Кореи — то реально поставка идёт уже. А вопрос участия военных специалистов является открытым. Я этого не исключаю. Прямая заинтересованность со стороны КНДР к этому есть. Я думаю, что всё-таки это делается не с точки зрения каких-то соединений, а с точки зрения участия определённых групп.

Например, КНДР принимала участие в войне во Вьетнаме. Были группы их лётчиков и прочее. Я бы сказал, что это было сильно успешно для них. И нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весьма сильное впечатление производит. Он достаточно молод, активен, восприимчив к новому. И здесь всё может быть на совершенно другом уровне и качестве. Потому что с точки зрения военного дела, конечно, Северная Корея по целому ряду спектров очень сильно отстает от современного уровня".

Если они будут помогать, то это помощь прямо или косвенно? Оружием или бойцами?

"Я думаю, что здесь могут быть просто специалисты. Например, специалисты беспилотных систем. Для них хоть тема и новая, но они постараются этот вопрос и для себя поднять, и получить опыт участия в современных боевых действиях".

А как трактовать слова Путина о пересмотре международных санкций против Пхеньяна?

"Здесь ситуация простая. Потому что мы не только не имели права к ним присоединяться, а более того, у нас определённое закручивание гаек происходило. Например, по линии Таможенного комитета и прочее, то есть по взаимодействию с Северной Кореей. Сейчас, насколько я понимаю, все ограничения по взаимодействию с внешней торговлей с Северной Кореей будут сняты".

Досье

Корейская народная армия (КНА) является одной из крупнейших армий мира. Она насчитывает около 1,2 млн кадровых военнослужащих и ещё 4 млн резервистов. Верховным главнокомандующим КНА является Ким Чен Ын.

Армия КНДР состоит из нескольких родов войск: сухопутных, военно-морских, военно-воздушных сил, стратегических ракетных войск и сил специальных операций. Также в состав КНА входят войска Министерства общественной безопасности и Министерства охраны госбезопасности.

Особое внимание уделяется развитию ракетных войск стратегического назначения. КНДР обладает значительным количеством ракет различной дальности действия. Кроме того, страна активно работает над созданием ядерного оружия.

Несмотря на международные санкции и ограничения, КНДР продолжает развивать свою армию и укреплять обороноспособность страны.

По информации из открытых источников, Корейская народная армия имеет 3 500 буксируемых пушек, 4 500 самоходных орудий и более 2 000 реактивных систем залпового огня. Весь артиллерийский парк оценивают в 10 500 единиц.

Северная Корея. Авиация, ПВО и ракетные войска КНДР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр ким чен ын владимир путин
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