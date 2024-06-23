Вооружение Северной Кореи. В случае конфликта Сеул будет уничтожен в первые минуты

Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей

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Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР подразумевает взаимную военную помощь.

Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

Ким Чен Ын и его пушки

А что же представляют из себя Вооружённые силы Корейской Народной Демократической Республики?

Это весьма мощная сила. Например, Корейская народная армия занимает одно из ведущих мест в мире по числу артиллерийских систем. В арсенале ВС Северной Кореи насчитывается несколько тысяч орудий разных типов и калибров. Учитывая её географические особенности, артиллерия КНДР становится особо важным инструментом. И её дальнобойность успешно выполнит все стратегические задачи.

Вообще, Пхеньян тщательно скрывает информацию о своём вооружении. Большая часть информации поступает от западных разведок. Разумеется, всё это носит оценочный характер и зачастую не соответствует реалиям.

По этим данным, в составе КНА два артиллерийских корпуса. Один развёрнут у границы с Южной Кореей и демилитаризованной зоны. В случае начала конфликта, 620-й арткорпус и другие соединения примут бой первые. В составе этих корпусов около 30 бригад. Точная численность полков и дивизионов неизвестна. По различным оценкам, в КНА может быть несколько тысяч артбатарей, оснащённых ствольными и РСЗО.

Артиллерийские войска КНДР имеют в распоряжении несколько заводов. Там производят новые системы, осуществляется капремонт и выпуск снарядов. Благодаря этому в стране немалые запасы артиллерийских выстрелов.

Немного цифр

Точное число орудий, которыми располагает КНА, неизвестно. По различным оценкам, общее количество ствольных и реактивных систем превышает 21 тыс. штук. Из них — около 5,5 тыс. — это РСЗО, а остальные 75% — гаубицы, пушки и миномёты. По прогнозу, миномётов — 7,5 тыс. штук. Это носимые и буксируемые системы калибром от 82 до 160 мм.

Число артиллерийских орудий может достигать 8,6 тыс. единиц. Тут и буксируемые, и САУ разного происхождения. Используются несколько калибров: 122, 130, 152, 155 и 170 мм.

В прошлом Пхеньян самостоятельно производил буксируемые орудия, но в последнее время перешёл на выпуск "самоходок". КНДР освоила полный цикл производства САУ, отказавшись от импорта. Большинство их комплектуется 122 или 152 мм орудиями.

Особый интерес вызывает "Чучхе-по" в двух вариантах. Эта самоходка оснащена длинноствольным 170-мм орудием с большой дальностью стрельбы и мощностью снаряда.

Миномёты, имеющиеся в арсенале ВС, обладают дальностью стрельбы не более 8 километров. Они предназначаются для поле боя или закрытых позиций. Цели для них могут находиться и на первой линии, и на небольшом удалении от ЛБС.

Гаубицы основных типов решают схожие задачи, но имеют разную баллистику и характеристики, что даёт возможность им поражать цель на большем расстоянии.

Артиллерия особой мощности (170-мм система) имеет дальность стрельбы — от 40 км, а с активно-реактивным снарядом — до 60 км. При этом снаряды 170 мм тяжелее и несут больший заряд, чем другие.

В составе 620-го арткорпуса есть части и подразделения, оснащённые почти всеми видами актуального оружия. В случае конфликта они выйдут на границу для поддержки войск и атаки целей в тылу врага. В таких условиях многие гаубицы будут решать задачи оперативно-стратегического характера.

Сеул будет в руинах

Например, столица Южной Кореи — Сеул находится в опасной близости от границы с Северной Кореей. Оптимальные позиции артиллерии на территории КНДР расположены на расстоянии не больше 45 км от центра Сеула. В зону поражения орудий КНА попадают все военные, административные и промышленные объекты. Продуманная артиллерийская атака нанесёт серьёзнейший ущерб Сеулу и его инфраструктуре. При этом в налёте поучаствуют не только ствольные, но и РСЗО, а также ракетные комплексы.

Такая атака приведёт к сопутствующим разрушениям. В этих условиях КНА может продолжить наступление, а орудия будут поддерживать армию страны, уничтожая инфраструктуру врага.

Благодаря мощной и хорошо развитой системой артиллерийских вооружений, КНДР сегодня может решать широкий спектр задач в тактическом и в оперативно-тактическом плане. Таким образом, её артиллерия представляет конкретную опасность для враждебного соседа и является орудием стратегического сдерживания. Потенциальный неприятель осознаёт риски, и отнюдь не стремится к конфликту.

Вывод

На Корейском полуострове дальнобойное вооружение играет такую же роль в военно-политической сфере, как и ТЯО со средствами доставки.

В интересах КНА происходило постоянное улучшение всех родов войск. Артиллерия развивалась и её часть стала даже элементом системы стратегического сдерживания.

Пхеньян вряд ли откажется от своих идей и концепций, что в определённой степени поспособствует сохранению мира на полуострове.