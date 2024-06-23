Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Вооружение Северной Кореи. В случае конфликта Сеул будет уничтожен в первые минуты

Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей

Силовые структуры » Военные новости

Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР подразумевает взаимную военную помощь.

Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей
Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

Ким Чен Ын и его пушки

А что же представляют из себя Вооружённые силы Корейской Народной Демократической Республики?

Это весьма мощная сила. Например, Корейская народная армия занимает одно из ведущих мест в мире по числу артиллерийских систем. В арсенале ВС Северной Кореи насчитывается несколько тысяч орудий разных типов и калибров. Учитывая её географические особенности, артиллерия КНДР становится особо важным инструментом. И её дальнобойность успешно выполнит все стратегические задачи.

Вообще, Пхеньян тщательно скрывает информацию о своём вооружении. Большая часть информации поступает от западных разведок. Разумеется, всё это носит оценочный характер и зачастую не соответствует реалиям.

По этим данным, в составе КНА два артиллерийских корпуса. Один развёрнут у границы с Южной Кореей и демилитаризованной зоны. В случае начала конфликта, 620-й арткорпус и другие соединения примут бой первые. В составе этих корпусов около 30 бригад. Точная численность полков и дивизионов неизвестна. По различным оценкам, в КНА может быть несколько тысяч артбатарей, оснащённых ствольными и РСЗО.

Артиллерийские войска КНДР имеют в распоряжении несколько заводов. Там производят новые системы, осуществляется капремонт и выпуск снарядов. Благодаря этому в стране немалые запасы артиллерийских выстрелов.

Немного цифр

Точное число орудий, которыми располагает КНА, неизвестно. По различным оценкам, общее количество ствольных и реактивных систем превышает 21 тыс. штук. Из них — около 5,5 тыс. — это РСЗО, а остальные 75% — гаубицы, пушки и миномёты. По прогнозу, миномётов — 7,5 тыс. штук. Это носимые и буксируемые системы калибром от 82 до 160 мм.

Число артиллерийских орудий может достигать 8,6 тыс. единиц. Тут и буксируемые, и САУ разного происхождения. Используются несколько калибров: 122, 130, 152, 155 и 170 мм.

В прошлом Пхеньян самостоятельно производил буксируемые орудия, но в последнее время перешёл на выпуск "самоходок". КНДР освоила полный цикл производства САУ, отказавшись от импорта. Большинство их комплектуется 122 или 152 мм орудиями.

Особый интерес вызывает "Чучхе-по" в двух вариантах. Эта самоходка оснащена длинноствольным 170-мм орудием с большой дальностью стрельбы и мощностью снаряда.

Миномёты, имеющиеся в арсенале ВС, обладают дальностью стрельбы не более 8 километров. Они предназначаются для поле боя или закрытых позиций. Цели для них могут находиться и на первой линии, и на небольшом удалении от ЛБС.

Гаубицы основных типов решают схожие задачи, но имеют разную баллистику и характеристики, что даёт возможность им поражать цель на большем расстоянии.

Артиллерия особой мощности (170-мм система) имеет дальность стрельбы — от 40 км, а с активно-реактивным снарядом — до 60 км. При этом снаряды 170 мм тяжелее и несут больший заряд, чем другие.

В составе 620-го арткорпуса есть части и подразделения, оснащённые почти всеми видами актуального оружия. В случае конфликта они выйдут на границу для поддержки войск и атаки целей в тылу врага. В таких условиях многие гаубицы будут решать задачи оперативно-стратегического характера.

Сеул будет в руинах

Например, столица Южной Кореи — Сеул находится в опасной близости от границы с Северной Кореей. Оптимальные позиции артиллерии на территории КНДР расположены на расстоянии не больше 45 км от центра Сеула. В зону поражения орудий КНА попадают все военные, административные и промышленные объекты. Продуманная артиллерийская атака нанесёт серьёзнейший ущерб Сеулу и его инфраструктуре. При этом в налёте поучаствуют не только ствольные, но и РСЗО, а также ракетные комплексы.

Такая атака приведёт к сопутствующим разрушениям. В этих условиях КНА может продолжить наступление, а орудия будут поддерживать армию страны, уничтожая инфраструктуру врага.

Благодаря мощной и хорошо развитой системой артиллерийских вооружений, КНДР сегодня может решать широкий спектр задач в тактическом и в оперативно-тактическом плане. Таким образом, её артиллерия представляет конкретную опасность для враждебного соседа и является орудием стратегического сдерживания. Потенциальный неприятель осознаёт риски, и отнюдь не стремится к конфликту.

Вывод

На Корейском полуострове дальнобойное вооружение играет такую же роль в военно-политической сфере, как и ТЯО со средствами доставки.

В интересах КНА происходило постоянное улучшение всех родов войск. Артиллерия развивалась и её часть стала даже элементом системы стратегического сдерживания.

Пхеньян вряд ли откажется от своих идей и концепций, что в определённой степени поспособствует сохранению мира на полуострове.

Почему артиллерия КНДР - лучшая в мире!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр сеул ким чен ын южная корея северная корея
Обсудить
Новости Все >
Кинологи назвали самые злые породы собак
Специалисты ОДК совершили прорыв в создании новых сплавов
Тимати возвращается на сцену с концертом на VK Fest 2024 в Москве
Как приготовить кофе из одуванчика
Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта
Обувь для лета 2024: от босоножек до других стильных вариантов
Кого страхуют на случай потери трудоспособности в обязательном порядке?
Лучшие спортивные драмы, которые нельзя пропустить
Что посадить рядом с виноградом?
Лучшие электромобили 2024-2025 годов с максимальной автономностью
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Стало известно, как заставить кошку спать ночью
Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и Херсона
Российская компания "Элемент" заявила о производстве модулей для 5G
Ветеринары рассказали, что делать, если собаку укусил клещ
Косметолог обсудила распространённые ошибки в уходе за кожей вокруг глаз
Ани Лорак возвращается с сольным концертом на "Славянском базаре" в Витебске
Туроператоры рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Мальдивах
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за "резиновые квартиры"
Как приготовить жасминовый рис в мультиварке
День Святой Троицы: напутствие верующим от отца Андрея (Сапунова)
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников