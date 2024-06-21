Украина будет обесточена в ответ на массированные атаки по российским НПЗ

Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ

4:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ усилили массированные дроновые атаки по территории РФ, нацеливаясь на НПЗ и хранилища топлива. Вероятно, скоро свет на Украине пропадёт совсем.

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В Крыму ПВО ВС сработало на "отлично"

По данным Минобороны РФ в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ.

Дежурными средствами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены:

70 БПЛА над Крымом и акваторией Чёрного моря,

43 БПЛА над Краснодарским краем,

три БПЛА над Брянской областью,

три БПЛА над Республикой Адыгея,

один БПЛА над Волгоградской областью.

В северо-западной части Чёрного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

По данным мониторингового Telegram-канала LPR, в воздушном пространстве РФ было уничтожено более ста целей. ПВО отлично справляется, пишут авторы канала.

Под утро налёты на Крым продолжились, был атакован мыс Фиолент. Это говорит о том, что поставлена задача вывести ПВО Крымского полуострова "на перезарядку", чтобы потом нанести ракетный удар.

По данным Украины, РФ перебросила ЗРК С-500 в Крым. Основная задача комплекса — борьба с ракетами средней дальности, предполагается, что антидроновая защита уже встроена в него.

Надо искать варианты защиты НПЗ

Двое сотрудников МЧС пострадали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край, сообщило министерство. По данным местных властей, в Краснодаре от удара дронами повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе повреждены административные здания Ильского НПЗ. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидирован.

"В Волгоградской области дроны замечены в районе завода "Лукойл-Нефтепереработки", — пишет в Telegram военный аналитик Юрий Подоляка.

В Сети обсуждаются меры защиты НПЗ. Существует мнение, что метеозонды или шары с гелием в форме полей, закрепленные на 2 мм стальных тросах на высоте 50-200 метров сделает прохождение через них дронами самолётного типа нереальным. Эти поля можно делать массово, специальные навыки не нужны.

ВСУ готовят наступление

В последнее время в российских пабликах обсуждается подготовка ВСУ к наступлению. Предполагается, что будет внезапно использована мощная воздушная компонента. Отмечается, что ВСУ продолжают наращивать группировку для проведения наступательной операции в направлении Крыма с херсонского и запорожского направлений.

Издание Business insider пишет, что за последнее время Киев "предпринял ряд успешных атак" на Крым, "выведя из строя несколько российских батарей ПВО и нанеся удар по аэродрому "Бельбек".

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс сказал, что, нанося удары по полуострову, особенно по российским системам ПВО, Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16.

"Крым уязвим. У россиян относительно ограниченное пространство для манёвра на полуострове", — заявил он.

Между тем распространяется дезинформация, что Крымский мост уже "не имеет значения" с военной точки зрения. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Украина скоро будет обесточена

ВКС РФ обычно наносят ответный удар за удары по российским НПЗ.

В частности, в сводке за 20 июня говорилось, что "в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики" нанесён удар "по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ".

В итоге отключения света на Украине происходят круглосуточно на периоды от 8 до 20 часов.

В России в ночь на 20 июня из-за атак украинских беспилотников произошли пожары на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области и на нефтебазе в Адыгее. Кроме того, 18 июня после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе в городе Азов Ростовской области, его тушили трое суток.