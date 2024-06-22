Сводка с фронта: под Торецком появилась новая точка прорыва, опробована вторая ФАБ-3000 с УМПК

Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: airliners.net by Алекс Сноу is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 22 июня.

Торецкое направление

На этом фронте появилась новая точка прорыва — российские войска освободили Шумы, приближаясь к перерезанию дороги на Торецк. Об этом сообщают и вражеские ресурсы.

"Российские войска заняли Шумы. Появилась новая точка прорыва. Из-за чего, знаете? Из-за некоторых дегенератов в командовании бригад", — пишут украинские пропагандисты.

Ранее о боях за Шумы сообщала заместитель главы комитета Верховной рады по безопасности депутат Марьяна Безуглая, обвинив в поражении лично главкома ВСУ Александра Сырского и командующего сектором.

Также русские бойцы продолжают штурмовать село Северное, продвигаясь в восточных флангов со стороны Майорска.

Авдеевское направление

Армия РФ заняла половину посёлка Карловка, прорвав украинскую оборону на флангах Авдеевки.

Группировка РФ существенно продвинулась в Карловке. По данным, освобождена половина населённого пункта. Российская армия наступает на запад по двум сторонам Карловского водохранилища — сама же Карловка находится на южной стороне, тогда как на северной стоит элитный дачный посёлок.

ВС РФ сейчас наступают вдоль южной части водохранилища, а бойцы армии России, закрепившиеся на северной его окраине, поддерживают продвижение наступающих фланкирующим огнём. Понимая это, противник не стал держаться и откатился, оставив береговую зону.

Харьковское направление

По всей вероятности, армия Украины тут начала выдыхаться. И хотя рано говорить, что российской группировке удалось полностью взять инициативу обратно, оперативная информация свидетельствует, что в Волчанске ВС РФ сейчас чаще атакуют, чем отбивают атаки националистов. По неподтвержденным данным, русские воины всё теснее прижимают бандеровцев к речке Волчьей и не дают выстроить логистику через неё.

В Липцах и Глубоком враг атакует постоянно, поддерживают его РЭБ и беспилотники, которые создают подразделениям России проблемы. ВС РФ хорошо помогают лётчики боевой авиации. Кстати, вчера по живой силе прилетела вторая бомба ФАБ-3000 с УМПК. Сообщается, что мгновенно уничтожено более 70 боевиков ВСУ. Все потери врага от бомбы уточняются.

Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи, им удалось поразить технику и личный состав ВСУ. Всего за сутки на Харьковском фронте неонацисты потеряли 340 военнослужащих, 5 пикапов, гаубицы Д-30 и Д-20.

Тылы Украины

Ночью по украинской инфраструктуре был нанесён массированный ракетный удар. Бомбардировщики-стратеги Ту-95, Черноморский флот РФ, беспилотники "Герань-2" и самолёты МиГ дружно отработали по объектам не территории Украины.

Итоги ночного удара по инфраструктуре Незалежной:

Отмечались мощные взрывы в Черниговской области,

Серия громких взрывов в городе Стрый во Львовской области,

Также взрывы в Хмельницкой области. По всей вероятности, опять российские ракеты отработали по аэродрому в Староконстантинове,

Взрывы в Виннице и области,

Также отработали по Ивано-Франковску,

Мощные взрывы были слышны в Луцке.

Плюсом была плотная отработка по Николаеву, Одессе, Киевской и Херсонской областям.