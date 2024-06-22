Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на субботу, 22 июня.
На этом фронте появилась новая точка прорыва — российские войска освободили Шумы, приближаясь к перерезанию дороги на Торецк. Об этом сообщают и вражеские ресурсы.
"Российские войска заняли Шумы. Появилась новая точка прорыва. Из-за чего, знаете? Из-за некоторых дегенератов в командовании бригад", — пишут украинские пропагандисты.
Ранее о боях за Шумы сообщала заместитель главы комитета Верховной рады по безопасности депутат Марьяна Безуглая, обвинив в поражении лично главкома ВСУ Александра Сырского и командующего сектором.
Также русские бойцы продолжают штурмовать село Северное, продвигаясь в восточных флангов со стороны Майорска.
Армия РФ заняла половину посёлка Карловка, прорвав украинскую оборону на флангах Авдеевки.
Группировка РФ существенно продвинулась в Карловке. По данным, освобождена половина населённого пункта. Российская армия наступает на запад по двум сторонам Карловского водохранилища — сама же Карловка находится на южной стороне, тогда как на северной стоит элитный дачный посёлок.
ВС РФ сейчас наступают вдоль южной части водохранилища, а бойцы армии России, закрепившиеся на северной его окраине, поддерживают продвижение наступающих фланкирующим огнём. Понимая это, противник не стал держаться и откатился, оставив береговую зону.
По всей вероятности, армия Украины тут начала выдыхаться. И хотя рано говорить, что российской группировке удалось полностью взять инициативу обратно, оперативная информация свидетельствует, что в Волчанске ВС РФ сейчас чаще атакуют, чем отбивают атаки националистов. По неподтвержденным данным, русские воины всё теснее прижимают бандеровцев к речке Волчьей и не дают выстроить логистику через неё.
В Липцах и Глубоком враг атакует постоянно, поддерживают его РЭБ и беспилотники, которые создают подразделениям России проблемы. ВС РФ хорошо помогают лётчики боевой авиации. Кстати, вчера по живой силе прилетела вторая бомба ФАБ-3000 с УМПК. Сообщается, что мгновенно уничтожено более 70 боевиков ВСУ. Все потери врага от бомбы уточняются.
Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи, им удалось поразить технику и личный состав ВСУ. Всего за сутки на Харьковском фронте неонацисты потеряли 340 военнослужащих, 5 пикапов, гаубицы Д-30 и Д-20.
Ночью по украинской инфраструктуре был нанесён массированный ракетный удар. Бомбардировщики-стратеги Ту-95, Черноморский флот РФ, беспилотники "Герань-2" и самолёты МиГ дружно отработали по объектам не территории Украины.
Итоги ночного удара по инфраструктуре Незалежной:
Плюсом была плотная отработка по Николаеву, Одессе, Киевской и Херсонской областям.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.