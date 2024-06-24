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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: удар "кассетой" по пляжу Севастополя, под Волчанском ВСУ попали в подготовленную засаду

Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем сводку с фронта на понедельник, 24 июня.

Торецкое направление

На этом участке СВО российские войска заняли Новоалександровку и закрепляются на западных флангах. До автотрассы Константиновка — Покровск из населённых пунктов осталась лишь Воздвиженка. ВСУ сообщают о больших потерях живой силы на флангах.

"Силы 47-й, 68-й, 25-й бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", — жалуются украинские ресурсы.

В районе посёлка Кирово (Пивничное) продолжаются серьёзные бои. В селе в результате штурма под контроль русских бойцов перешли несколько улиц на восточной окраине.

Выравниванию флангов пока тут мешает опорный пункт в районе шахты Южная. Активно работают артиллеристы армии РФ, под Горловку переброшены ТОСы "Солнцепёк".

Харьковское направление

Противник всю неделю пытается контратаковать у села Глубокое, под Терновой и в городе Волчанск. Городские бои остаются для националистов единственным способом разменять своих пехотинцев на наши успехи. В Глубоком ВСУ попали в хорошо подготовленную засаду. О готовящейся атаке сообщили с той стороны фронта. В итоге манёвр Генштаба Украины не удался, русские бойцы группу разбили, взят в плен солдат, который помог оперативно нанести удар по украинскому пункту дислокации 92-й бригады.

Донецкое направление

Армия РФ продолжает наступать в Красногоровке и Георгиевке, несмотря на попытки бандеровцев помешать этому. Русские бойцы широким фронтом продвинулись по рубежу Константиновка — Владимировка на глубину до 1,5 км. До дороги Угледар — Константиновка остаётся не более 3-х километров.

Российская группировка создаёт хороший задел на южных рубежах для охвата города Константиновка, а также для перерезания логистики неприятеля в Угледаре с северного фланга. В городе Красногоровка продолжаются серьёзные бои на коротких дистанциях.

Артёмовское направление

Тут в Часове Яре штурмовики российской армии ведут бои на заводе "Гидрожелезобетон", украинская группировка отступила на западную сторону канала "Северский Донец — Донбасс". Это означает, что большая часть микрорайона "Канал" перешла под контроль армии РФ.

Авдеевское направление

Бойцы армии России здесь освободили Новоалександровку и сразу двинулись западнее, зацепившись за юго-восточный фланг Воздвиженки. В нескольких километрах за ним находится ключевая рокадная дорога. Между населённиками Новоалександровка и Калиново армия РФ двигается вдоль лесопосадок, в одной даже высажен десант. К северу от н. п. Сокол идёт штурм опорника.

В Карловке бои на восточных окраинах, русская армия расширяет зону контроля у водохранилища. Ранее ВС РФ тут перерезали путь снабжения, продвинувшись по обеим сторонам Карловского водохранилища.

Террористический удар Киева по Севастополю

Киев вчера ударил по пляжу Севастополя ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Погибло пять человек, в том числе дети. В результате атаки пострадал 151 человек. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20-ти пострадавших.

Главным соучастником преднамеренного теракта являются США. Именно их специалисты вводят полётные задания в эти ракеты. Сообщается, что ракеты запущены из украинских портов Чёрного моря, армия РФ работает на ликвидацию расчёта.

А сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по одесскому заводу тяжёлого краностроения, где находился склад с натовскими ракетами, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

Под удар в Одессе попали до десяти иностранных наёмников.

Сводка дня Фронт 22-июня! свежие новости
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу торецк часов яр волчанск севастополь сергей лебедев
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