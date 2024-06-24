Откуда террористы Киева бьют по детям. Место ударов по Крыму нужно искать между Николаевом и Одессой

В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина вчера нанесла по Севастополю удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По всей вероятности, в ударах по Крыму задействованы южные порты Украины: Николаев и Одесса. Это как раз те порты, через которые "идёт зерно". А сами сухогрузы, перевозящие зерно, используются и для размещения пусковых установок РСЗО, потом они заходят в порт и "теряются" среди судов.

А на вопрос, не пора ли вплотную заняться этими портами, в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

"Портами уже занимаемся. Вот и сегодня удар был нанесён как раз по сосредоточению ракет и наёмников, которые их обслуживают там. Уж не знаю, они кадровые западные военные или нет. А что касательно сухогрузов, я отношусь к этой идее достаточно скептически. Если можно спустить какой-нибудь безэкипажный катер, это

одно. Это очень серьёзно. Это не реактивная система залпового огня, как вы говорите, а баллистическая ракета, достаточно большая. И для неё нужно иметь настоящий боевой корабль. Но на боевых кораблях у нас, как правило, крылатые ракеты. У западников — "Томагавк", у нас — "Калибры", "Ониксы". В любом случае для применение таких ракет нужно строить на этих сухогрузах шахты, что, мне кажется, невозможно сделать. Если их расположить где-то контейнерно, то тоже проблематично. Их сразу засечёт с воздуха космическая разведка, и не только. Это не пулемёт поставить против пиратов, и не орудие, и даже не РСЗО типа "Града". Поэтому стреляют они с установок HIMARS, там ещё одна установка есть английского типа. Заряжается одна ракета или две. В обычном снаряжении шесть HIMARS дальностью до 80 км. След сопла идёт на очень

большое расстояние. Потому что серьёзное изделие, большая габаритная масса — голова или кассетная, что доказано в Севастополе вчерашней трагедией. Я всё же думаю, что надо искать где-то между Николаевым и Одессой, откуда стреляют. Соответственно, я так понимаю, что они попытаются бить по старым территориям. Поэтому надо отслеживать и

уничтожать, прежде всего, сами снаряды, ракеты, которые им сейчас будут поставлять американцы в большом количестве. Они сказали, что все боеприпасы идут Украине, исключая Тайвань, может быть, Израиль. Все остальные подождут. Ракет, подобных тем, которые упали и взорвались вчера над пляжем в Севастополе, у них очень много".

Правильно ли я понимаю, что зерновой коридор здесь ни при чём пока?

Я думаю, что зернового коридора как такового нет. Эти украинские корабли идут в территориальных водах Румынии, Болгарии и проходят спокойно сейчас. Какой

резон? Мы же, когда увидели, что зерновой коридор ничего нам не даёт, то сразу же отказались от

него. Продлевали и отказались. Поэтому, я думаю, что это не более чем версия".

Досье

ATACMS (Army TACtical Missile System) — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", разработанная американской компанией Lockheed Martin. Она имеет дальность применения до 300 км и используется в различных модификациях, таких как MGM-140A, MGM-140B, MGM-164A, MGM-164B, и MGM-168A. Эти модификации могут оснащаться различными типами боевых частей, включая кассетные.