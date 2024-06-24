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Любовь Степушова
Ваххабистское подполье в Дагестане необходимо жёстко зачистить

События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота

4:17
Силовые структуры » ФСБ

Теракт в Дагестане имеет две составляющие. Первая — это попустительство местных и федеральных властей распространению ваххабизма, который прячется в спортивных клубах и подпольных мечетях. Вторая — это внешний заказчик, который не преминул воспользоваться этим попустительством.

События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by RIA Novosti archive http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#835340 is licensed under Russian International News Agency (RIA Novosti)

За год радикалы в Дагестане окрепли

Год назад радикалы в Дагестане громили аэропорт в Махачкале в поисках неких евреев на рейсе из Тель-Авива, которые были объявлены врагами всех мусульман из-за убийства палестинцев в Газе. Это был отличный повод проверить, как власть отреагирует на насилие.

Выяснилось, что чересчур мягко, иначе не было бы вчерашних терактов в Дербенте и Махачкале в результате которых погибли 17 военнослужащих МВД и Росгвардии. Убит священник православной церкви, сожжены две синагоги.

Это такие потери, что если сейчас не зачистить ваххабистское подполье, то в следующий раз будут события, подобные "Кантару" в Казахстане в 2022 году — с попыткой захвата власти в Дагестане.

Сформировалось исламистское подполье

Насколько глубоко пустили корни исламисты в Дагестане говорит тот факт, что бандиты имели прикрытие в лице главы Сергокалинского района Дагестана, два сына и племянник которого были в составе террористов. Отец Магомед Омаров был членом "Единой России", а ещё один боевик Али Закаригаев — партии "Справедливая Россия".

Третий террорист был членом клуба борцов Хабиба Нурмагомедова, с которым власти "носятся как с писаной торбой" (ждут "мужского поступка" по осуждению теракта, которого не последовало). Школы ММА в Дагестане должны быть взяты под жёсткий контроль силовиков, так как это отличные прикрытия для террористической деятельности.

Вопрос в том, что это за силовики, которые не работают в этом направлении до сих пор. В том же Казахстане верхушка КНБ напрямую была задействована в организации госпереворота. Вряд ли схема меняется. Нужны проверки по этой линии.

Теракты станут формой борьбы с Россией

Второй фактор — внешний. Теракты станут формой борьбы с РФ, потому что на фронте не получается. Надежда на то, что взбешённый бездействием властей народ "свергнет режим Путина". Власти пока уверены в консолидации общества, но после "Крокуса" исламисты снова подняли голову, поэтому уверенность в Кремле наигранная.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов из Казахстана заявил, что союзники помогут в случае обращения России за помощью после терактов в Дагестане. Уж ему-то точно известно, как это делается внешними заказчиками и местными исполнителями.

Дагестанцы будут благодарны федералам за спокойную жизнь

Теракт уже поддержала запрещённая в РФ террористическая организация. Местные дагестанские "патриоты" разжигают страсти, что отдельные блогеры "настраивают большую страну против Дагестана", который в 1999 году в Ботлихе встал "на защиту российской государственности и дал отпор международным боевикам". Мы, мол, не террористы.

Но есть в мире технологии, чтобы сотней боевиков при поддержке 3% населения сделать госпереворот и его оправдать через подконтрольные СМИ. И вопреки уверенности этих "патриотов" большинство дагестанцев скажут федералам "спасибо" за наведение порядка. Республика только начала развивать туризм и экономически становиться на ноги, появилась перспектива улучшения жизни.

Оставить же Сергея Меликова на посту губернатора — это ошибка. Нужен "варяг" с чертами характера министра обороны Андрея Белоусова.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы теракт дагестан
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