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Петр Ермилин
В США высказались об увеличении стоимости истребителя B-21

В США объяснили решение повысить цену истребителя B-21

3:12
Силовые структуры » Военные новости

Пентагон увеличил предельную стоимость закупок бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности ценообразования американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили решение повысить цену истребителя B-21
Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain

Пентагон увеличил предельную цену на первый бомбардировщик-невидимку B-21 после того, как основной подрядчик программы Northrop Grumman понес значительные финансовые потери по этим самолетам, которые ранее оценивались в 1,56 миллиарда долларов. Эти 21 самолет будут произведены в рамках пяти низкоскоростных партий начального производства. Средняя закупочная стоимость первых 40 бомбардировщиков составит 550 миллионов долларов за штуку в долларах 2010 года, при этом расходы будут строго контролироваться из-за предыдущих очень серьезных перерасходов, затронувших все другие программы боевых самолетов США после окончания холодной войны — истребители F-22 и истребители-невидимки F-35 были самыми последними примерами.

Это усилило поддержку выдачи Northrop Grumman контрактов с фиксированной ценой на B-21. Тем не менее, официальные представители компании, которая произвела предшественника B-21 — B-2 Spiri — предупредили, что инфляция и перебои в цепочке поставок значительно увеличили стоимость 21 низкоскоростного самолета для первоначального производства. 

Предшествующий бомбардировщик B-2 также был печально известен своим чрезмерным превышением стоимости, как при закупке, так и в течение всего срока службы: каждый самолет обошелся Министерству обороны более чем в два миллиарда долларов.

Бомбардировщики B-21 будут компактнее и менее дальнобойными, чем B-2, что, как ожидается, позволит сделать более крупный флот более доступным, ведь для старых бомбардировщиков было построено всего 20 серийных самолетов. Пентагон намерен закупить более 100 самолетов B-21, а эксперты по безопасности призывают увеличить их число до 200.

В настоящее время ведется работа над конкурирующей программой — китайским бомбардировщиком H-20, и ожидается, что первый прототип самолета будет представлен до конца 2024 года. B-21 и B-2 высоко ценятся за их уникальную способность доставлять гравитационные бомбы по защищенным целям, в то время как бомбардировщики-невидимки, такие как B-52, полагаются на доставку ракет из-за недостаточной живучести при действиях вблизи вражеских оборонительных сооружений. Доставка гравитационных бомб не только позволяет в несколько раз увеличить полезную нагрузку за вылет, но и является единственным средством доставки бомб более тяжелых классов, таких как проникающие бомбы GBU-57.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы пентагон
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