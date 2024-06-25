ФАБ-3000 с УМПК на спецоперации. Чем хорош управляемый дальнобойный "чугуний"?

Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает

В последнее время военные обозреватели начали обсуждать применение управляемых авиабомб ФАБ-3000 в зоне спецоперации.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Да, их применение, как и число видео в Сети постепенно набирают ход. Пока бомбы используются лишь на Харьковском направлении, но, по всей вероятности, применение на других фронтах не заставит себя ждать.

Сейчас в Интернете начинается острая полемика по поводу применения или неприменения "трёхтонных фугасов". Представим наиболее частые вопросы по этому довольно новому российскому вооружению.

Не лучше ли вместо ФАБ-3000 не использовать несколько бомб меньшего веса?

Вообще любое оружие разрабатывают под конкретные задачи. Фугасная авиационная бомба-3000 не исключение. Её придумали, чтобы наносить критический ущерб защищённой инфраструктуре врага за один раз. На примере последних роликов с прилётами по позициям ВСУ можно убедиться, что превратить в пыль половину железобетонного здания для этой ФАБ не проблема. Всё упирается в точность, пишет "Военная хроника".

Но это пока.

Точность ФАБ-3000

Точность нашей "малышки" приблизительно такая же, как у других бомб, которые имеют универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Точность пока несколько ниже потому, что сам модуль значительно больше по размеру и на его доработку потребуется чуть времени и ещё десяток пусков, чтобы набрать информацию для изучения. С первыми бомбами ФАБами на 250 и 500 кг была такая же песня.

Кто носитель и каковы для него угрозы

Носителем этого "чугуния" стал истребитель-бомбардировщик Су-34, способный нести одну "трёхтонку" (или три "полуторки"). Да, степень угрозы для него становятся чуть выше, чем для самолётов-носителей с бомбами меньшего веса. Сбросы меньших собратьев проводятся с гораздо большего расстояния, а наша "героиня" из-за своего калибра сбрасывается с меньшей дальности (в два раза).

Есть ли смысл в более мощных бомбах — ФАБ-5000 и ФАБ-9000?

Вряд ли. Несмотря на большую мощность, чем у ФАБ-3000, время применения супертяжей прошло. Сегодня применение этих авиационных бомб требует применения уже совсем других носителей. Потеря "бомбовоза" типа Ту-22М3 весьма чувствительна, а цели, которые эти "стратеги" будут поражать, довольно обычны для оперативно-тактических воздушных сил.

А если военные "забракуют" ФАБ-3000?

Ничего страшного не случится. В арсенале российской боевой авиации достаточно боеприпасов, при помощи которых можно решать разные задачи. ФАБ-3000 предназначена для разрушения определённых промышленных и военных объектов, применение по которым "маленьких" бомб не очень целесообразно. Не надо забывать и про объёмно-детонирующие бомбы, например, ОДАБ-9000, которой тоже можно "приделать" крылья.

Где ещё пригодятся ФАБ-3000

Везде, где армия Украины занимает крупные промпредприятия. Особенность боеприпаса — толстостенный корпус бомбы, который повышает бетонобойные свойства "изделия" при прямом попадании в цель, коих для ФАБ-3000 немало и в Харькове, и в пригороде, и в крупных промзонах, оборудованных под стоянки с техникой. Таких объектов много в Одессе, Николаеве, Херсоншине и т. д.