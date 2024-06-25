ФАБ-3000 с УМПК на спецоперации. Чем хорош управляемый дальнобойный "чугуний"?

В последнее время военные обозреватели начали обсуждать применение управляемых авиабомб ФАБ-3000 в зоне спецоперации.
Да, их применение, как и число видео в Сети постепенно набирают ход. Пока бомбы используются лишь на Харьковском направлении, но, по всей вероятности, применение на других фронтах не заставит себя ждать.
Сейчас в Интернете начинается острая полемика по поводу применения или неприменения "трёхтонных фугасов". Представим наиболее частые вопросы по этому довольно новому российскому вооружению.
Вообще любое оружие разрабатывают под конкретные задачи. Фугасная авиационная бомба-3000 не исключение. Её придумали, чтобы наносить критический ущерб защищённой инфраструктуре врага за один раз. На примере последних роликов с прилётами по позициям ВСУ можно убедиться, что превратить в пыль половину железобетонного здания для этой ФАБ не проблема. Всё упирается в точность, пишет "Военная хроника".
Но это пока.
Точность нашей "малышки" приблизительно такая же, как у других бомб, которые имеют универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Точность пока несколько ниже потому, что сам модуль значительно больше по размеру и на его доработку потребуется чуть времени и ещё десяток пусков, чтобы набрать информацию для изучения. С первыми бомбами ФАБами на 250 и 500 кг была такая же песня.
Носителем этого "чугуния" стал истребитель-бомбардировщик Су-34, способный нести одну "трёхтонку" (или три "полуторки"). Да, степень угрозы для него становятся чуть выше, чем для самолётов-носителей с бомбами меньшего веса. Сбросы меньших собратьев проводятся с гораздо большего расстояния, а наша "героиня" из-за своего калибра сбрасывается с меньшей дальности (в два раза).
Вряд ли. Несмотря на большую мощность, чем у ФАБ-3000, время применения супертяжей прошло. Сегодня применение этих авиационных бомб требует применения уже совсем других носителей. Потеря "бомбовоза" типа Ту-22М3 весьма чувствительна, а цели, которые эти "стратеги" будут поражать, довольно обычны для оперативно-тактических воздушных сил.
Ничего страшного не случится. В арсенале российской боевой авиации достаточно боеприпасов, при помощи которых можно решать разные задачи. ФАБ-3000 предназначена для разрушения определённых промышленных и военных объектов, применение по которым "маленьких" бомб не очень целесообразно. Не надо забывать и про объёмно-детонирующие бомбы, например, ОДАБ-9000, которой тоже можно "приделать" крылья.
Везде, где армия Украины занимает крупные промпредприятия. Особенность боеприпаса — толстостенный корпус бомбы, который повышает бетонобойные свойства "изделия" при прямом попадании в цель, коих для ФАБ-3000 немало и в Харькове, и в пригороде, и в крупных промзонах, оборудованных под стоянки с техникой. Таких объектов много в Одессе, Николаеве, Херсоншине и т. д.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.