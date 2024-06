ФАБ-3000 с УМПК на спецоперации. Чем хорош управляемый дальнобойный "чугуний"?

В последнее время военные обозреватели начали обсуждать применение управляемых авиабомб ФАБ-3000 в зоне спецоперации.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International