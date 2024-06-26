Сводка с фронта: в Волчанске ВСУ стягивают резервы для удара, Пентагон попросил переговоров с РФ

Российская армия наступает в пригороде Угледара

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представляем сводку с фронта на среду, 26 июня.

Угледарское направление

Российские войска на восточном фланге Угледара со стороны Владимировки рывком продвинулись к автотрассе на город Константиновка. До него передовым подразделениям ВС РФ на нескольких участках осталось уже 1,5 километра. Выход к этой дороге даст возможность русским бойцам начать штурмы двух высоток: отвала шахты "Южнодобнасская №1" и террикона шахты "Южнодонбасская №3". Они обеспечивают прикрытие ВСУ с севера и востока.

Занятие этих возвышенностей даст возможность армии России простреливать всю ближайшую территорию. Это означает и перерезание основной автодороги, по которой снабжается украинская группировка в Угледаре, и огневой контроль над постройками шахты "Южнодонбасская №3" и посёлка рядом с ней. Там находятся боевики ВСУ, прикрывающие трассу на Богоявленку. Поэтому заняв угледарские высотки, русские воины получат ключ от города.

Харьковское направление

Армия Украины продолжает на этом фронте стягивать резервы, усиливает контрразведку в прифронтовой полосе, предпринимает атаки в районе Волчанска, Тихого, а также со стороны Липцов.

В Волчанске бойцы "Севера" ночью отразили атаку ВСУ — потери врага — более десяти солдат. Общее продвижение войск РФ на этом направлении — до 100 метров.

На Липцовском участке из-за потерь после неудачных попыток занять село Глубокое бандеровцы активных действий не предпринимали и накапливают силы для очередных атак. За сутки потери врага составили более 100 человек. Сейчас ВСУ формируют новые отряды "мяса", чтобы отправить их на верную смерть.

Донецкое направление

На этом участке идут бои в центре города Красногоровка, российская группировка с северо-востока продвигается вдоль речки Лозовая. В городе подразделения ВС РФ в восточной части заняли часть многоэтажек в мкр. "Солнечный". На западном фланге Красногоровки высокая интенсивность боёв. На Времьевском участке российские бойцы отбили ряд контратак врага, укрепив фланги западнее Старомайорского.

Авдеевское направление

С этого участка СВО поступают сведения о расширении российской зоны контроля на северных рубежах у населённого пункта Новоалександровка. Всё это стало возможным благодаря действиям российских передовых подразделений у села Воздвиженка. В районе посёлка Сокол идут бои серьёзные за укреплённый район бандеровцев. На юге этого фронта — у Карловки российская армия штурмует лесополосы.

Переговоры Минобороны РФ и Пентагона

Накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор главы министерства обороны России Андрея Белоусова и американского министра обороны Ллойда Остина.

Главы оборонных ведомств обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. Белоусов указал оппоненту на опасность эскалации обстановки в связи с поставками американского оружия киевскому режиму. Белый дом не планирует оправлять американские войска в Незалежную ни сейчас, ни в будущем, отметили американцы. Также обсуждались и другие вопросы.