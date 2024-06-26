Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 26 июня.
Российские войска на восточном фланге Угледара со стороны Владимировки рывком продвинулись к автотрассе на город Константиновка. До него передовым подразделениям ВС РФ на нескольких участках осталось уже 1,5 километра. Выход к этой дороге даст возможность русским бойцам начать штурмы двух высоток: отвала шахты "Южнодобнасская №1" и террикона шахты "Южнодонбасская №3". Они обеспечивают прикрытие ВСУ с севера и востока.
Занятие этих возвышенностей даст возможность армии России простреливать всю ближайшую территорию. Это означает и перерезание основной автодороги, по которой снабжается украинская группировка в Угледаре, и огневой контроль над постройками шахты "Южнодонбасская №3" и посёлка рядом с ней. Там находятся боевики ВСУ, прикрывающие трассу на Богоявленку. Поэтому заняв угледарские высотки, русские воины получат ключ от города.
Армия Украины продолжает на этом фронте стягивать резервы, усиливает контрразведку в прифронтовой полосе, предпринимает атаки в районе Волчанска, Тихого, а также со стороны Липцов.
В Волчанске бойцы "Севера" ночью отразили атаку ВСУ — потери врага — более десяти солдат. Общее продвижение войск РФ на этом направлении — до 100 метров.
На Липцовском участке из-за потерь после неудачных попыток занять село Глубокое бандеровцы активных действий не предпринимали и накапливают силы для очередных атак. За сутки потери врага составили более 100 человек. Сейчас ВСУ формируют новые отряды "мяса", чтобы отправить их на верную смерть.
На этом участке идут бои в центре города Красногоровка, российская группировка с северо-востока продвигается вдоль речки Лозовая. В городе подразделения ВС РФ в восточной части заняли часть многоэтажек в мкр. "Солнечный". На западном фланге Красногоровки высокая интенсивность боёв. На Времьевском участке российские бойцы отбили ряд контратак врага, укрепив фланги западнее Старомайорского.
С этого участка СВО поступают сведения о расширении российской зоны контроля на северных рубежах у населённого пункта Новоалександровка. Всё это стало возможным благодаря действиям российских передовых подразделений у села Воздвиженка. В районе посёлка Сокол идут бои серьёзные за укреплённый район бандеровцев. На юге этого фронта — у Карловки российская армия штурмует лесополосы.
Накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор главы министерства обороны России Андрея Белоусова и американского министра обороны Ллойда Остина.
Главы оборонных ведомств обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. Белоусов указал оппоненту на опасность эскалации обстановки в связи с поставками американского оружия киевскому режиму. Белый дом не планирует оправлять американские войска в Незалежную ни сейчас, ни в будущем, отметили американцы. Также обсуждались и другие вопросы.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.