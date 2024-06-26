Звонок Остина Белоусову — это оправдывание за удар ВСУ по пляжу Севастополя

Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Накануне по инициативе Вашингтона состоялся первый разговор главы Министерства обороны РФ Андрея Белоусова с его американским коллегой Ллойдом Остином.

Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Разговор этот проходил на фоне не очень позитивных последних новостей.

Что значит этот вечерний звонок Остина Белоусову? Есть какая-то связь этой просьбы американской стороны с ударом по севастопольскому пляжу? А может до Белого дома стало доходить, что последствия будут — и от них если не удастся отпетлять, то США хотят всё-таки понять, чего им ждать?

На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог-американист Малек Дудаков.

Малек, звонок Остина Белоусову может быть оправдыванием себя за удар ВСУ по севастопольскому пляжу? Или взаимосвязи тут нет?

"Я думаю, что взаимосвязь, скорее всего, действительно присутствует. Безусловно, конечно, я думаю, что была в целом мотивация с американской стороны как-то пообщаться с новоиспеченным министром обороны России, хотя бы сверить часы. Первое время они не звонили, а позвонили сразу после вот этого ужасного удара кассетными боеприпасами по пляжу в Крыму. И это, скорее всего, действительно указывает на

то, что американцы пытаются оправдаться, снять с себя ответственность, переложить эту самую ответственность только на украинцев. США хотят сказать, что, может быть, украинцы нашим оружием и стреляли, но не по нашему приказу, не с нашим наведением. Конечно, нам необязательно верить в эти оправдания американцев. Но, очевидно, что они пытаются для себя

минимизировать риски разрастания конфликта. Я думаю, что их, в принципе, на текущий момент, в общем и целом, устраивает вот этот самый конфликт с Россией чужими руками — руками украинцев. Действительно, я думаю, что там есть опасения того, если это выйдет за рамки Украины, пострадают американские базы в Европе и так далее. Действительно, американцам много по каким аспектам можно ущерб нанести, не говоря уже про недавний комментарий президента России о возможности отправить наше вооружение другим самым разным силам в мире: от хуситов до кого бы то ни было ещё, которые сейчас ведут напрямую войну, либо с американцами, либо с проамериканскими прокси. Так что здесь, конечно, американцы понимают, что риски для них высоки и стараются всё-таки как-то переложить ответственность на украинцев. Однако оговорюсь, опять же нам необязательно в это верить".

Досье

Андрей Рэмович Белоусов стал министром обороны Российской Федерации 14 мая 2024 года. До этого занимал должность помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам (с 24 июня 2013 года). До этого занимал должность министра экономического развития Российской Федерации (с 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года). Также был заместителем министра экономического развития Российской Федерации (с 8 февраля 2006 года по 17 июня 2008 года).

Ллойд Джеймс Остин III родился в Мобиле, штат Алабама. Окончил Военную академию США. Получил степень магистра в области образования в Обернском университете и степень магистра по управлению бизнесом в Вебстерском университете.

В 2013—2016 гг. был главой Центрального командования вооружённых сил США. 7 декабря 2020 года было объявлено о его назначении на пост министра обороны США в кабинете избранного президента США Джо Байдена. 22 января 2021 года он был утвержден сенатом США на этот пост.