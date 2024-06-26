Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Звонок Остина Белоусову — это оправдывание за удар ВСУ по пляжу Севастополя

Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами

4:04
Силовые структуры » Военные новости

Накануне по инициативе Вашингтона состоялся первый разговор главы Министерства обороны РФ Андрея Белоусова с его американским коллегой Ллойдом Остином.

Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами
Фото: openverse.org by Embaixada dos EUA - Brasil is licensed under public domain

Разговор этот проходил на фоне не очень позитивных последних новостей.

Что значит этот вечерний звонок Остина Белоусову? Есть какая-то связь этой просьбы американской стороны с ударом по севастопольскому пляжу? А может до Белого дома стало доходить, что последствия будут — и от них если не удастся отпетлять, то США хотят всё-таки понять, чего им ждать?

На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог-американист Малек Дудаков.

Малек, звонок Остина Белоусову может быть оправдыванием себя за удар ВСУ по севастопольскому пляжу? Или взаимосвязи тут нет?

"Я думаю, что взаимосвязь, скорее всего, действительно присутствует. Безусловно, конечно, я думаю, что была в целом мотивация с американской стороны как-то пообщаться с новоиспеченным министром обороны России, хотя бы сверить часы. Первое время они не звонили, а позвонили сразу после вот этого ужасного удара кассетными боеприпасами по пляжу в Крыму. И это, скорее всего, действительно указывает на
то, что американцы пытаются оправдаться, снять с себя ответственность, переложить эту самую ответственность только на украинцев. США хотят сказать, что, может быть, украинцы нашим оружием и стреляли, но не по нашему приказу, не с нашим наведением.

Конечно, нам необязательно верить в эти оправдания американцев. Но, очевидно, что они пытаются для себя
минимизировать риски разрастания конфликта. Я думаю, что их, в принципе, на текущий момент, в общем и целом, устраивает вот этот самый конфликт с Россией чужими руками — руками украинцев.

Действительно, я думаю, что там есть опасения того, если это выйдет за рамки Украины, пострадают американские базы в Европе и так далее. Действительно, американцам много по каким аспектам можно ущерб нанести, не говоря уже про недавний комментарий президента России о возможности отправить наше вооружение другим самым разным силам в мире: от хуситов до кого бы то ни было ещё, которые сейчас ведут напрямую войну, либо с американцами, либо с проамериканскими прокси. Так что здесь, конечно, американцы понимают, что риски для них высоки и стараются всё-таки как-то переложить ответственность на украинцев.

Однако оговорюсь, опять же нам необязательно в это верить".

Досье

Андрей Рэмович Белоусов стал министром обороны Российской Федерации 14 мая 2024 года. До этого занимал должность помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам (с 24 июня 2013 года). До этого занимал должность министра экономического развития Российской Федерации (с 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года). Также был заместителем министра экономического развития Российской Федерации (с 8 февраля 2006 года по 17 июня 2008 года).

Ллойд Джеймс Остин III родился в Мобиле, штат Алабама. Окончил Военную академию США. Получил степень магистра в области образования в Обернском университете и степень магистра по управлению бизнесом в Вебстерском университете.

В 2013—2016 гг. был главой Центрального командования вооружённых сил США. 7 декабря 2020 года было объявлено о его назначении на пост министра обороны США в кабинете избранного президента США Джо Байдена. 22 января 2021 года он был утвержден сенатом США на этот пост.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу ллойд остин севастополь андрей белоусов
Обсудить
Новости Все >
Москвичи и краснодарцы чаще других пользуются платной медициной
Врач Мали: нельзя игнорировать бессонницу и депрессию при ПМС
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Ивлеева стала жертвой ограбления в Намибии
Политолог Ищенко объяснил феномен современной Украины
Советы эксперта: как правильно эксплуатировать автомобиль в жару
Готовим правильно том ям с креветкой
Советы стилиста Абабковой по созданию стройного образа
Вышел трейлер фильма "Здесь" с омоложенными Томом Хэнксом и Робин Райт
JRGP: геотермальные источники могут поддерживать жизнь на других мирах
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Последние материалы
Вашингтон идёт на эскалацию конфликта на Украине, посылая туда "военных подрядчиков"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами
Ивлеева стала жертвой ограбления в Намибии
Политолог Ищенко объяснил феномен современной Украины
Советы эксперта: как правильно эксплуатировать автомобиль в жару
Готовим правильно том ям с креветкой
Советы стилиста Абабковой по созданию стройного образа
Вышел трейлер фильма "Здесь" с омоложенными Томом Хэнксом и Робин Райт
JRGP: геотермальные источники могут поддерживать жизнь на других мирах
Как быстро кошка забудет вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников