Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16

Дания отказалась рисковать и закрыла программу подготовки пилотов на F-16 для ВСУ

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Власти Дании отказались тренировать украинских пилотов на F-16, хотя имели грандиозные планы в этой области. Вероятно, Копенгаген серьёзно воспринял риски, которые объяснила Москва.

Фото: commons by Paul Nelhams is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

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Копенгаген угрожает закрыть выход российским танкерам из Финского залива в Балтийское море.

Уже выделено около19 траншей для поставок вооружений Украине — последний пакет, объявленный в понедельник, предусматривает передачу ВСУ систем ПВО и артиллерии. Датские инструкторы тренируют украинских пехотинцев в Британии.

Дания также обязалась "пожертвовать" 19 самолетов F-16 "для борьбы Украины с Россией". По плану, первые четыре истребителя должны прибыть в Украину "этим летом". И это единственная страна в ЕС, которая организовала обучение украинских пилотов на F-16 на базе в Скридструпе (даже Румыния только обещает).

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен одной из первых подписала с Владимиром Зеленским "соглашение о гарантиях безопасности". Дания, согласно данным в СМИ, направит Украине в 2024 году военную помощь в размере не менее €1,8 млрд и ещё €8,5 млрд в 2023–2028 годах.

Дания закрывает программу обучения украинских пилотов на F-16

И вот, совершенно необъяснимо на первый взгляд, министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что к концу года украинцев перестанут обучать пилотированию истребителей F-16.

"Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года", — сказал Поульсен в понедельник на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьёрном Арильдом Грамом.

Объяснил он это "уважением" к тому факту, что Дания переходит на истребители F-35, для чего будут использоваться "мощности в Скридструпе".

То есть, вероятно, допускать украинцев даже рассматривать F-35 Дания не может. А скорее всего, Копенгаген решил не рисковать дальше втягиванием в конфликт с РФ, которая пригрозила, что будет считать законными целями аэродромы, с которых будут взлетать "украинские F-16". Отмечалось, что скорее всего это будут аэродромы учебных центров.

На самом деле, они будут приземляться на аэродромах подскока на западной Украине и потом стартовать с них, "делая вид", что они выкатились из украинских ангаров.

Дании надо объяснить и последствия закрытия Финского залива

Первоначально предполагалось, что Дания подготовит 73 пилота, но власти остановились на 20.

"Дания по-прежнему сможет внести свой вклад в подготовку украинских пилотов, но это будет происходить не в Дании, а в другом месте", — сказал министр Поульсен, но где — он не уточнил.

Очень похоже на бегство из лагеря "партии войны". Предположим, что и угрозы Дании по поводу закрытия Финского залива давно надо купировать соответствующими предупреждениями из Москвы.

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