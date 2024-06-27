Владимир Мукомель; "Я бы не преувеличивал антимигрантские настроения россиян"

Мукомель; "Мигранты занимают те рабочие места, куда не идут россияне"

4:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Глава СКР Александр Бастрыкин эмоционально заявил, что за 4 месяца этого года в Москву было завезено 1,2 миллиона мигрантов, однако лишь 13 процентов из всех мигрантов работают на стройках — все остальные работают в развозке продуктов питания, в такси и на рынках.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

И раз уже глава СК бьёт в набат, то может пора закручивать гайки по миграции? Сегодня уже ходит мнение, что "они не хотят жить вместе с нами — они хотят жить тут вместо нас".

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda,Ru ответил руководитель Центра исследований межнациональных отношений, заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель.

"Во-первых, нельзя оперировать цифрами только прибывших. Это первое. Во-вторых, в каких видах экономической деятельности заняты мигранты — это "терра инкогнита" по той простой причине, что со статистикой очень плохо. Наше обследование показывает, что порядка 16% работают в строительстве. Но, извините, есть виды экономической деятельности, где мигранты вообще не видимы. Многие из них заняты в домашних хозяйствах — это все те осуществляющие уход за пожилыми, за детьми, многочисленные уборщики, шоферы и так далее. Статистика не видит их. Разумеется, после "Крокуса", после других резонансных событий произошел всплеск бытовой ксенофобии. Я полагаю, что такого рода всплески кратковременны, потому что вчера это освещалось в масс-медиа, завтра будет другая тематика. В принципе, я бы не преувеличивал антимигрантские настроения россиян".

А что скажете про фразу "рост преступления экстремистского характера среди мигрантов составил 147%"?

"Нам надо знать цифры. Если было одно преступление, стало пять, вырастет в 5 раз. Ясно, что "Крокус", массовое задержание и сейчас вот события в Дагестане и так далее. Но надо относиться к этому более спокойно в том смысле, что мы этот разговор должны вести после завершения расследования, но этого тоже недостаточно, нужно более четко обсуждать после вынесения судебных решений. У нас же получается как? Произошло резонансное событие, и начинаем озвучивать. Давайте спокойно разбираться, потому что дела многих фигурантов расследуются, но до суда могут и не доходить даже. Мы имеем множество таких примеров".

Но даже если брать чисто визуально, в Москве очень много приезжих.

"Вы понимаете, Москва всё-таки, хотим мы этого или нет, но это мировой город, точно так же, как и Лондон, Берлин, Париж. И эти города, где, во-первых, идёт интенсивный обмен населением — это раз, во-вторых, наши города становятся культурно более разнообразными. Здесь надо ставить вопрос: это культурное разнообразие — это плюс или минус?".

А что имеется в виду под "культурным разнообразием"?

"То, что вы видите на улицах наших городов людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Я сейчас с вами говорю из Казани, где на главной туристической улице выступают абсолютно разные коллективы. И вчера, например, в течение всего дня пел французские песни, как бы сказать помягче, негр. И толпы людей его слушали, аплодировали. Это хорошо или плохо? Или мы будем слушать исключительно местные песни, русские песни, татарские песни?".

Я не вижу, чтобы мигранты пели песни. Я вижу, что они развозят еду, что они на стройках, а культурной стороны я пока не вижу, честно.

"Вы посмотрите биографии наших культурных деятелей. Ведь подавляющее большинство из них — не коренные москвичи, а многие вообще выходцы из бывших союзных республик, из новых независимых государств постсоветского пространства".

Люди недовольны тем, что мигранты занимают рабочие места, которые могли занимать россияне. Миф?

"Разумеется, миф. Мигранты занимают те рабочие места, куда не идут россияне. Плюс есть те виды экономической деятельности, где доля нелегально работающих мигрантов минимальна. Скажем, это образование, здравоохранение. Ведь там, я имею в виду не преподавателей, не врачей, но в любой московской клинике вы увидите, что уборщики, санитары, многие из них — явно мигранты. И почему мы хотим на плохие рабочие места привлекать российских граждан? Нам не хватает неквалифицированных рабочих, вообще рабочих физического труда, в том числе".

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