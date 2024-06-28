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Дмитрий Плотников
Что летает над Чёрным морем? Как армия России выполнит приказ очистить небо над Крымом

Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним

Силовые структуры » Военные новости

В Минобороны РФ поручили Генштабу армии России внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в акватории Чёрного моря.

Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, CC BY-SA 4.0

Цель поставлена

Эти провокации предоставляют разведданные ВСУ и кратно повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ. Что в свою очередь увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с нами.

А что же с ними теперь будут делать? Сбивать оружием? Вряд ли. Уничтожение БПЛА альянса (как бы нам этого ни хотелось) — акт агрессии. Скорее всего, тут речь идёт о невооружённом воздействии. Например, недавней "турбулентности" или того самого проверенного способа "случайного" сброса авиакеросина по ходу маршрута дрона.

Надо учесть, что полностью НАТО из акватории мы не выдавим. Они будут летать в воздушном пространстве Болгарии или Румынии. Однако это весьма снизит возможности военного блока.

А что летает над Крымом?

Немалую часть спутников над Чёрным морем и Крымом составляют коммерческие космические аппараты, которые запросто можно задействовать для сбора информации перед выполнением боевых задач (к примеру, ракетных ударов).

Эту информацию собирают спутники компаний Planet Labs или Maxar. Они напрямую не имеют отношения к Пентагону, но к бабке не ходи, собирают важные данные по военной инфраструктуре на полуострове Крым и рядом. Бесспорно, всё это передаётся в Минобороны США, потом в Генштаб ВСУ.

Одновременно в том месте могут находиться до 40 зарубежных аппаратов: от спутников связи до разведчиков НАТО.

Самые завсегдатаи там:

  • Американский Lemur 2 Vu (отслеживание самолётов и судов).
  • Немецкий NetSat (связь).
  • Южнокорейский KOMPSAT 3 (дистанционное зондирование Земли).
  • Японский BIRD 2 (дистанционное зондирование Земли).
  • Австралийский RAAF MS-A (отслеживание самолётов и судов).
  • Американский Gunsmoke-J (Пентагон, спутник-разведчик).
  • Японский Shizuku (дистанционное зондирование Земли).
  • Американский EOS PM Aqua (дистанционное зондирование Земли).
  • Американский Capella 6 (Whitney 4) (дистанционное зондирование Земли).
  • Американский Hatchling v.0.2 (дистанционное зондирование Земли).

Да, решение проблем с дронами RQ-4 у берегов полуострова Крым усложнит сбор данных и сделает трудным оперативное планирование ударов. Но после купирования этой угрозы у США по-прежнему остаётся большая спутниковая группировка, потенциал которой может и несколько и ограничен в части сбора разведывательной информации, но по-прежнему весьма высок.

Также остаётся вопрос, как быть с пилотируемыми разведчиками в воздушном пространстве.

Вывод

Возможно, тут самым лучшим противоядием будет максимально плотное сопровождение разведчиков, взятие борта "в коробочку", помехи работе, маневрирование сливами керосина и параллельными полётами.

Опасно ли это? Без сомнения, опасность различных инцидентов довольно высока, а значит и спасательные корабли должны уже находиться в квадратах работы лётчиков боевой авиации ВКС России.

Ведь тут может придётся спасать не только своих героев, но и всевозможных разведчиков Североатлантического альянса. И будет очень неплохо, если натовцев спасут именно наши спасательные команды...

Что произошло с Global Hawk над Черным морем 24 июня 2024
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нато крым румыния болгария
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