Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США обратили внимание на мощь истребителей Су-30СМ

В США рассказали о мощи истребителей Су-30СМ

5:03
Силовые структуры » Военные новости

Беларусь задействовала истребители Су-30СМ для внезапных учений по боевой готовности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы перечисляют особенности этого вида боевых самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о мощи истребителей Су-30СМ
Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Военно-воздушные силы Белоруссии задействовали истребитель Су-30СМ для проведения внезапных учений по боевой готовности, говорится в сообщении министерства обороны страны от 26 июня. Согласно отчету министерства, экипаж выполнил "своевременный взлет, занял заданную зону патрулирования в воздушном пространстве, а затем прошел проверку, выполняя задание сил быстрого реагирования противовоздушной обороны".

Это стало частью более масштабных внезапных проверок боеготовности вооруженных сил, которые начались 21 июня и включали в себя учебные операции сухопутных войск в лесах и болотистой местности, а также использование беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Являясь единственным партнером России в области безопасности в Европе, Белоруссия сталкивается с растущей напряженностью в отношениях с Западным блоком и ощущает растущую угрозу со стороны значительного наращивания сил НАТО в Восточной Европе, включая быструю модернизацию Вооруженных сил Польши, главным образом за счет приобретения наземного оборудования у Южной Кореи и приобретения истребителей-невидимок F-35 у США.

Отношения между Беларусью и западным миром ухудшились в 2020 году после того, как Минск заявил о поддержке Западом крупных протестов и беспорядков, которые угрожали свержением правительства, и еще больше ухудшились после начала конфликта между его партнером по безопасности Россией и западными и украинскими силами в феврале 2022 года.

Белорусские военно-воздушные силы выбрали Су-30СМ в качестве преемника МиГ-29 в качестве основного класса истребителей, поскольку новый самолет на сегодняшний день является самым тяжелым и дальнобойным в Европе с самым большим радиолокационным комплексом.

Однако значительно более высокие эксплуатационные расходы на эти самолеты, чем на МиГ-29, означают, что они вряд ли будут приобретены в сопоставимом количестве, поскольку ожидается, что парк самолетов сократится примерно на треть и в конечном итоге будет вмещать около двух десятков Су-30СМ. Считается, что на выбор Су-30 в пользу аналогичного по размерам истребителя МиГ-29, такого как МиГ-29М или МиГ-35, повлияли два основных фактора, включая предполагаемую большую экономическую эффективность более крупного и способного самолета и необходимость обеспечения максимальной совместимости с потребностями на линии фронта. В настоящее время на вооружении белорусских ВВС находятся четыре Су-30СМ, еще восемь находятся в стадии заказа, и предполагается дополнительный заказ еще на 12 самолетов.

Су-30СМ является близким аналогом Су-30МКИ, разработанного для ВВС Индии, который объединил возможности оригинального истребителя-перехватчика большой дальности Су-30 с технологиями списанных истребителей превосходства в воздухе Су-27М и Су-37, которые были слишком дорогими для российского флота. Это включало использование радара NO11M на Су-37 — одного из первых в мире радаров с антенной решеткой электронного сканирования, встроенных в истребитель, — а также управляемых систем слежения Су-35, двигателей АЛ-31ФП для изменения вектора тяги.

Истребитель быстро продемонстрировал свои преимущества перед конкурентами, такими как британский Eurofighter и американский F-15, в ходе боевых учений. Су-30СМ развил эти возможности за счет более широкого использования отечественных подсистем и интеграции гораздо более совершенной РЛС N011M Bars с максимальной дальностью обнаружения 400 км и дальностью поиска 200 км. В него также встроен широкоугольный дисплей, новые системы распознавания "свой-чужой" и связи, а также совместимость с модулем постановки помех SAP-518. Самолет совместим с целым рядом современных боеприпасов, включая ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М, которая хорошо зарекомендовала себя на украинском театре военных действий, и, как сообщается, в будущем получит совместимость с противокорабельной крылатой ракетой Х-32.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы белоруссия
Обсудить
Новости Все >
Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины
Некоторые бабочки перелетают через океан
Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции
Как подготовить ребёнка к появлению щенка
Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета
ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Почему стоит обязательно пересаживать нарциссы?
Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде
Певица Алсу заверила, что её развод состоится
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Последние материалы
Спецназ ФСБ провёл обыски в школе единоборств в Дагестане
Стало известно, как экономить на корме для собаки
Foreign Affairs нагнетает страх на Западе запугиванием российской угрозой
Как правильно ухаживать за клематисами, чтобы они пышно цвели?
Психотерапевт Вилков высказался о браке Григория Лепса с 18-летней девушкой
Эксперт призвала россиян отказаться от алкоголя и кофе во время полетов
Звезда "Чужого" Сигурни Уивер получит главную награду Венецианского фестиваля
Черчесов возмутился вопросом журналиста на казахском языке
RT: ученые из МГУ нашли метод обнаружения воды на астероидах
Врач Кореневич: привести к инфаркту способно постоянное высокое артериальное давление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников