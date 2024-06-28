В США обратили внимание на мощь истребителей Су-30СМ

В США рассказали о мощи истребителей Су-30СМ

5:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Беларусь задействовала истребители Су-30СМ для внезапных учений по боевой готовности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы перечисляют особенности этого вида боевых самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Военно-воздушные силы Белоруссии задействовали истребитель Су-30СМ для проведения внезапных учений по боевой готовности, говорится в сообщении министерства обороны страны от 26 июня. Согласно отчету министерства, экипаж выполнил "своевременный взлет, занял заданную зону патрулирования в воздушном пространстве, а затем прошел проверку, выполняя задание сил быстрого реагирования противовоздушной обороны".

Это стало частью более масштабных внезапных проверок боеготовности вооруженных сил, которые начались 21 июня и включали в себя учебные операции сухопутных войск в лесах и болотистой местности, а также использование беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Являясь единственным партнером России в области безопасности в Европе, Белоруссия сталкивается с растущей напряженностью в отношениях с Западным блоком и ощущает растущую угрозу со стороны значительного наращивания сил НАТО в Восточной Европе, включая быструю модернизацию Вооруженных сил Польши, главным образом за счет приобретения наземного оборудования у Южной Кореи и приобретения истребителей-невидимок F-35 у США.

Отношения между Беларусью и западным миром ухудшились в 2020 году после того, как Минск заявил о поддержке Западом крупных протестов и беспорядков, которые угрожали свержением правительства, и еще больше ухудшились после начала конфликта между его партнером по безопасности Россией и западными и украинскими силами в феврале 2022 года.

Белорусские военно-воздушные силы выбрали Су-30СМ в качестве преемника МиГ-29 в качестве основного класса истребителей, поскольку новый самолет на сегодняшний день является самым тяжелым и дальнобойным в Европе с самым большим радиолокационным комплексом.

Однако значительно более высокие эксплуатационные расходы на эти самолеты, чем на МиГ-29, означают, что они вряд ли будут приобретены в сопоставимом количестве, поскольку ожидается, что парк самолетов сократится примерно на треть и в конечном итоге будет вмещать около двух десятков Су-30СМ. Считается, что на выбор Су-30 в пользу аналогичного по размерам истребителя МиГ-29, такого как МиГ-29М или МиГ-35, повлияли два основных фактора, включая предполагаемую большую экономическую эффективность более крупного и способного самолета и необходимость обеспечения максимальной совместимости с потребностями на линии фронта. В настоящее время на вооружении белорусских ВВС находятся четыре Су-30СМ, еще восемь находятся в стадии заказа, и предполагается дополнительный заказ еще на 12 самолетов.

Су-30СМ является близким аналогом Су-30МКИ, разработанного для ВВС Индии, который объединил возможности оригинального истребителя-перехватчика большой дальности Су-30 с технологиями списанных истребителей превосходства в воздухе Су-27М и Су-37, которые были слишком дорогими для российского флота. Это включало использование радара NO11M на Су-37 — одного из первых в мире радаров с антенной решеткой электронного сканирования, встроенных в истребитель, — а также управляемых систем слежения Су-35, двигателей АЛ-31ФП для изменения вектора тяги.

Истребитель быстро продемонстрировал свои преимущества перед конкурентами, такими как британский Eurofighter и американский F-15, в ходе боевых учений. Су-30СМ развил эти возможности за счет более широкого использования отечественных подсистем и интеграции гораздо более совершенной РЛС N011M Bars с максимальной дальностью обнаружения 400 км и дальностью поиска 200 км. В него также встроен широкоугольный дисплей, новые системы распознавания "свой-чужой" и связи, а также совместимость с модулем постановки помех SAP-518. Самолет совместим с целым рядом современных боеприпасов, включая ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М, которая хорошо зарекомендовала себя на украинском театре военных действий, и, как сообщается, в будущем получит совместимость с противокорабельной крылатой ракетой Х-32.