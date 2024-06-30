Сводка с фронта: с утра ВК РФ работают по объектам в Одессе, хорошие новости с Часова Яра

В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс"

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 29 июня.

Харьковское направление

Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. Подразделения группировки войск "Север" упорно двигаются в южном направлении к речке Волчья. ВСУ продолжили попытки сосредоточить резерв на правобережье. Общее продвижение российских бойцов на Волчанском участке составило — до 100 м., сообщают с мест.

На Липцовском участке русские бойцы отразили контратаку неприятеля численностью до 15 человек, уничтожив половину боевиков. ВКС РФ уничтожили ещё один пункт дислокации армии Украины в районе Липцов, где находилось до 40 человек. Общее продвижение на этом фронте — до 150 м. За прошедшие сутки потери врага тут составили до 300 солдат. Переброска больших сил на это направление особо не помогает Киеву в наступлении. Всё чаще отмечены случаи отказа ВСУ от участия в бессмысленных штурмах.

Артёмовское направление

На этом участке спецоперации хорошие новости приходят с города Часов Яр. Российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" южнее посёлка Калиновка. Продвигаются российские войска и в микрорайоне "Канал". Восточный фланг урочища Орлова перешёл под наш контроль. По неподтвержденной информации армия Украины откатилась за канал и вытягивает туда раненых. ВСУ бросают технику, по ним плотно работают артиллеристы ВС РФ. У канала идут бои, сейчас там большая плотность работы дронов.

Также штурмовики российской армии продвигаются в городе Красногоровка, вытесняя националистов с города. Бандеровцы огрызаются, но потеря города для них это дело времени.

Торецкое направление

ВС РФ продолжают продвигаться в селе Северное (Кирово) и в г. Железное (Артёмово). В Артёмово под контроль русских воинов полностью перешла ул. Железнодорожная и руины шахты "Южная" ГП "Дзержинскуголь". Кроме того, в "серую зону" перешёл террикон.

В Кирово российская армия продвинулась чуть дальше по ул. Чернышевского, ул. Московской и ул. Харьковской. Общая площадь занятой территории — около 200 000 кв. метров.

Тылы Украины

С раннего утра боевая авиация и ракетные войска России работают по военным объектам в Одессе. Отмечается, что такой высокой активности и мощной отработки по целям не наблюдалось давно: уничтожаются цели и в промзоне самом городе, и в области. Предполагается, что идёт охота на склады с ракетами и комплексы ПВО.

После одного из таких точных прилётов в Одесской области поднялся столб дыма. Уточняется, что удар нанесён по населённому пункту Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района.

А накануне добились успеха русские ракетчики Запорожской области — метким ударом ОТРК "Искандер" был уничтожен украинский военный эшелон. Украинский режим пробовал было дежурно вбросить информацию об "обстреле мирных жителей", но жители Вольнянска, в окрестностях которого был уничтожен военный поезд, знают правду.

Из Дзержинской агломерации киевский режим начал выводить беженцев — они ждали руских освободителей более десяти лет, и, наконец, дождались. Но не всем повезло вернуться домой — операторы дронов ВСУ специально охотятся на уходящее гражданское население.