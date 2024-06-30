Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: с утра ВК РФ работают по объектам в Одессе, хорошие новости с Часова Яра

В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс"

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс"
Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 29 июня.

Харьковское направление

Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. Подразделения группировки войск "Север" упорно двигаются в южном направлении к речке Волчья. ВСУ продолжили попытки сосредоточить резерв на правобережье. Общее продвижение российских бойцов на Волчанском участке составило — до 100 м., сообщают с мест.

На Липцовском участке русские бойцы отразили контратаку неприятеля численностью до 15 человек, уничтожив половину боевиков. ВКС РФ уничтожили ещё один пункт дислокации армии Украины в районе Липцов, где находилось до 40 человек. Общее продвижение на этом фронте — до 150 м. За прошедшие сутки потери врага тут составили до 300 солдат. Переброска больших сил на это направление особо не помогает Киеву в наступлении. Всё чаще отмечены случаи отказа ВСУ от участия в бессмысленных штурмах.

Артёмовское направление

На этом участке спецоперации хорошие новости приходят с города Часов Яр. Российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" южнее посёлка Калиновка. Продвигаются российские войска и в микрорайоне "Канал". Восточный фланг урочища Орлова перешёл под наш контроль. По неподтвержденной информации армия Украины откатилась за канал и вытягивает туда раненых. ВСУ бросают технику, по ним плотно работают артиллеристы ВС РФ. У канала идут бои, сейчас там большая плотность работы дронов.

Также штурмовики российской армии продвигаются в городе Красногоровка, вытесняя националистов с города. Бандеровцы огрызаются, но потеря города для них это дело времени.

Торецкое направление

ВС РФ продолжают продвигаться в селе Северное (Кирово) и в г. Железное (Артёмово). В Артёмово под контроль русских воинов полностью перешла ул. Железнодорожная и руины шахты "Южная" ГП "Дзержинскуголь". Кроме того, в "серую зону" перешёл террикон.

В Кирово российская армия продвинулась чуть дальше по ул. Чернышевского, ул. Московской и ул. Харьковской. Общая площадь занятой территории — около 200 000 кв. метров.

Тылы Украины

С раннего утра боевая авиация и ракетные войска России работают по военным объектам в Одессе. Отмечается, что такой высокой активности и мощной отработки по целям не наблюдалось давно: уничтожаются цели и в промзоне самом городе, и в области. Предполагается, что идёт охота на склады с ракетами и комплексы ПВО.

После одного из таких точных прилётов в Одесской области поднялся столб дыма. Уточняется, что удар нанесён по населённому пункту Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района.

А накануне добились успеха русские ракетчики Запорожской области — метким ударом ОТРК "Искандер" был уничтожен украинский военный эшелон. Украинский режим пробовал было дежурно вбросить информацию об "обстреле мирных жителей", но жители Вольнянска, в окрестностях которого был уничтожен военный поезд, знают правду.

Из Дзержинской агломерации киевский режим начал выводить беженцев — они ждали руских освободителей более десяти лет, и, наконец, дождались. Но не всем повезло вернуться домой — операторы дронов ВСУ специально охотятся на уходящее гражданское население.

ВС РФ уничтожили группу наёмников НАТО и укронацистов в Часов Яре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
Обсудить
Новости Все >
Надежда Бабкина не решилась стать матерью во второй раз из-за работы
Стало известно, почему нужно завести кота
Группа исследователей нашла столетнее финское судно на Ладожском озере
Тина Канделаки рассказала о свадьбе дочери и назвала себя тещёй
Эксперты назвали породы кошек, которые игнорируют лоток
Страхование от пожара и его специфика
Актриса Сысоева не видит ничего страшного в нежелании Стоуна жениться
Жительница Петербурга случайно оказалась в браке с гражданином Египта
Сосиски в тесте: ароматная и вкусная закуска
Свёкла после дождя: как помочь ей восстановиться
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Почему новым автомобилям не нужен долгий прогрев
Беременная в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала о срывах из-за сладкого
Китай ужесточает управление отраслью редкоземельных металлов
Парфюмер Гладкова предупредила о вреде неприятных запахов
Полезные рецепты для вашего сердца и талии
Боня рассказала, что её последняя интимная близость была полгода назад в Перу
Газпром готовится к запуску собственных космических аппаратов
Светлана Мастеркова первой вылетела из проекта «Последний герой»
Говяжий чай: рецепт для укрепления здоровья
История страховщика: "Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников