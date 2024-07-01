Сводка с фронта: армия РФ готовится наступать под Волчанском, взбунтовался главком ВСУ Сырский

Российские войска освободили Новоалександровку и Спорное

4:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 1 июля.

Харьковское направление

На этом фронте под Волчанском армия России проверяет возможность наступления — именно так сообщает враг. Российские войска держат противника в напряжении и вынуждают беречь резерв. Но и русской армии нельзя расслабляться тут — у националистов пока остаётся возможность проводить на этом направлении рейды небольшими группами. Общее продвижение русских бойцов составило около 10 кв. километров — пусть цифры не самые большие, но "стабилизация зон соприкосновения" проходит уверенно.

На Липцовском участке разведка ВС РФ вскрыла выдвижение на БТР штурмовиков ВСУ в сторону Глубокого. В результате огневого поражения "броневик" врага уничтожен вместе с десятью десантниками. ВКС России нанесли два удара по пунктам дислокации 13-й бригады нацгвардии общей численностью до 100 человек.

Северское направление

Здесь ВС РФ освободили село Спорное. После освобождения посёлка Раздоловка российская группировка может наступать на запад по рубежу Хромовка — Никифоровка — Озёрное, перерезать украинское снабжение в Северске. Армии РФ для этого нужно преодолеть две реки: Сухая и Бахмутка. В Серебрянском лесничестве бандеровцы засели в "серой зоне" в лесу.

Также освобождена Новоалександровка, что открывает нашим путь к дороге на н. п. Константиновка.

Фланги Авдеевки

Армия РФ продвинулась на линии Очеретино — Прогресс. Это ключевой рубеж на этом участке, откуда российские воины могут наступать на село Новогродовка — в тыл мощным украинским позициям, опирающимся на р. Волчанку. Бои идут в лесопосадках между Соколом и Новопокровским. Сокол уже за ВС РФ, там заканчивается зачистка. Большая часть н. п. Евгеновка тоже под контролем российских войск. Есть успехи южнее Карловского водохранилища и у Яснобродовки, где армия России вошла в Карловку, перейдя реку Балка Домаха.

Артёмовское направление

Подтверждается продвижение российской группировки в южной части мкр. "Канал" в городе Часов Яр. Армия РФ наносит удары по многоэтажным домам города, где находятся националисты подразделений нацбатов.

Торецкое направление

Продолжается наступление ВС РФ у канала "Северский Донец — Донбасс" к западу от пос. Дружба. Эвакуированы жители этого населённого пункта и села Кирово. Российская армия отбила у противника крупный опорник на окраине Кирово и нанесла удар по пункту управления армии Украины в Нью-Йорке (Новгородское).

Донецкое направление

В населённом пункте Красногоровка российская армия продвинулась на одну улицу восточнее парка Шевченко, ведёт обстрелы украинских позиций на подступах к городу Константиновка, готовясь к его штурму.

Паника в Генштабе ВСУ

Главкома ВСУ Александра Сырского могут отправить в отставку из-за того, что он отказался (впервые!) выполнять главное поручение тандема Владимир Зеленский/Андрей Ермак — по началу масштабного наступления при помощи пехоты, бросая её в мясные штурмы ради политического пиара офиса президента Украины.

Главком якобы не хочет наступать без самолётов. Он считает, что его убьют за это свои же, потому что в полях поляжет очень много солдат.

Поэтому Ермак и отправил свою "шестёрку" Марьяну Безуглую медийно бить по Сырскому. Началась грызня уже между своими, а сам главком уже осознал, какая участь ему уготовлена Киевом.