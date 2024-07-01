На Поклонной горе прошло мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий

"Офицеры России" в День ветеранов боевых действий на Поклонной горе собрали участников всех локальных конфликтов, прошедших после 1945 года, включая участников специальной военной операции.
1 июля в парке на Поклонной горе у памятника Воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.
Организаторами выступили Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца".
У памятника воинам-интернационалистам традиционно собрались ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. В их числе были Герои России и Советского Союза, депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, руководители ветеранских и общественных организаций, члены Президиума и активисты "ОФИЦЕРОВ РОССИИ".
Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и других странах, собираются в этот день вместе, вспоминают боевых товарищей. Уже два года в мероприятии участвуют военнослужащие, добровольцы и ветераны специальной военной операции.
Ветеранов поздравили руководители ветеранских и общественных организаций, представители органов законодательной власти.
Виктор Ермаков — председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, командующий 40-й армией, генерал армии:
"Дорогие друзья, время неумолимо удаляет нас от этих событий, где мы показали образцы мужества, героизма и уверенности в достижении целей. Я, как командующий 40-й армией хочу сказать, что горжусь вами, что вы — никто, никогда и нигде друг друга не подвели. Слава вам, дорогие афганцы! Пусть, вы не носите звезд Героев, но вы — настоящие Герои своего Отечества. Будьте здоровы, берегите себя, своих друзей. Ибо память — это тот критерий, который позволяет нам говорить, что мы всех боевых друзей помним".
Сергей Липовой — председатель президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, генерал-майор:
"Сегодня день ветеранов боевых действий всех локальных конфликтов, который отмечается по всей стране. С каждым годом география этого праздника расширяется, растет количество участников. Появилась новая категория — ветераны специальной военной операции. Мы делаем все, чтобы этот праздник вошел в государственный реестр праздников. Сегодня на Поклонной горе собрались участники всех локальных конфликтов. Начиная с 1945 года, России пришлось около сорока раз защищать свои интересы с оружием в руках. И этот праздник объединил всех. С праздником, дорогие друзья".
Сергей Миронов — депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду":
"От всей души поздравляю с Днем ветеранов боевых действий. Пока мы этот день празднуем неофициально. Но, я надеюсь, что уже 1 июля 2025 года мы соберемся здесь понимая, что это праздничный день в нашем календаре. Наши дорогие ветераны в разное время, в разных странах мира защищали нашу Родину, выполняли ее приказы. Мы в долгу перед нашими ветеранами. Наша фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла на рассмотрение законопроект, который делает социальную защиту ветеранов реальной. Льготы должны быть одинаковы для всех. Наш законопроект ликвидирует эту несправедливость. А мы всегда будем помнить тех, кто погиб защищая Родину, оставаясь верным присяге. Спасибо вам".
Ярослав Нилов — председатель Комитета ГД ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов:
"Спасибо за ваш труд. Мы должны сделать все, чтобы народный праздник, который отмечается сегодня по всей стране стал федеральной датой, зафиксированной в нашем законодательстве. Наш долг, то о чем нас просят ветеранские организации — переписать закон "О ветеранах". Мы должны решить вопрос с теми реальными ветеранами боевых действий, которые не могут сегодня получить удостоверения ветерана боевых действий и получают обидные ответы, что Родина их не отправляла в те точки, где были горячие конфликты. Мы должны решить и жилищный вопрос всех ветеранов боевых действий. Сегодня участники СВО получают удостоверения ветерана боевых действий, но проблемы с выдачей до сих пор есть. Мы должны и этот вопрос решить. Хорошо, что в большинстве регионов этот праздник закреплен на региональном уровне. Наш долг и на федеральном уровне это решение принять, и это в скором времени будет сделано.
Всем ветеранам здоровья, и низкий поклон за все, что вы сделали. Тем кого нет с нами — вечная память".
С приветственным словом к ветеранам боевых действий также обратились
и другие почетные гости.
После торжественного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили минутой молчания память погибших солдат и офицеров.
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