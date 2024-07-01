На Поклонной горе прошло мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий

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"Офицеры России" в День ветеранов боевых действий на Поклонной горе собрали участников всех локальных конфликтов, прошедших после 1945 года, включая участников специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба Общероссийской организации Офицеры России

1 июля в парке на Поклонной горе у памятника Воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.

Организаторами выступили Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца".

У памятника воинам-интернационалистам традиционно собрались ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. В их числе были Герои России и Советского Союза, депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, руководители ветеранских и общественных организаций, члены Президиума и активисты "ОФИЦЕРОВ РОССИИ".

Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и других странах, собираются в этот день вместе, вспоминают боевых товарищей. Уже два года в мероприятии участвуют военнослужащие, добровольцы и ветераны специальной военной операции.

Ветеранов поздравили руководители ветеранских и общественных организаций, представители органов законодательной власти.

Виктор Ермаков — председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, командующий 40-й армией, генерал армии:

"Дорогие друзья, время неумолимо удаляет нас от этих событий, где мы показали образцы мужества, героизма и уверенности в достижении целей. Я, как командующий 40-й армией хочу сказать, что горжусь вами, что вы — никто, никогда и нигде друг друга не подвели. Слава вам, дорогие афганцы! Пусть, вы не носите звезд Героев, но вы — настоящие Герои своего Отечества. Будьте здоровы, берегите себя, своих друзей. Ибо память — это тот критерий, который позволяет нам говорить, что мы всех боевых друзей помним".

Сергей Липовой — председатель президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, генерал-майор:

"Сегодня день ветеранов боевых действий всех локальных конфликтов, который отмечается по всей стране. С каждым годом география этого праздника расширяется, растет количество участников. Появилась новая категория — ветераны специальной военной операции. Мы делаем все, чтобы этот праздник вошел в государственный реестр праздников. Сегодня на Поклонной горе собрались участники всех локальных конфликтов. Начиная с 1945 года, России пришлось около сорока раз защищать свои интересы с оружием в руках. И этот праздник объединил всех. С праздником, дорогие друзья".

Сергей Миронов — депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду":

"От всей души поздравляю с Днем ветеранов боевых действий. Пока мы этот день празднуем неофициально. Но, я надеюсь, что уже 1 июля 2025 года мы соберемся здесь понимая, что это праздничный день в нашем календаре. Наши дорогие ветераны в разное время, в разных странах мира защищали нашу Родину, выполняли ее приказы. Мы в долгу перед нашими ветеранами. Наша фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла на рассмотрение законопроект, который делает социальную защиту ветеранов реальной. Льготы должны быть одинаковы для всех. Наш законопроект ликвидирует эту несправедливость. А мы всегда будем помнить тех, кто погиб защищая Родину, оставаясь верным присяге. Спасибо вам".

Ярослав Нилов — председатель Комитета ГД ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов:

"Спасибо за ваш труд. Мы должны сделать все, чтобы народный праздник, который отмечается сегодня по всей стране стал федеральной датой, зафиксированной в нашем законодательстве. Наш долг, то о чем нас просят ветеранские организации — переписать закон "О ветеранах". Мы должны решить вопрос с теми реальными ветеранами боевых действий, которые не могут сегодня получить удостоверения ветерана боевых действий и получают обидные ответы, что Родина их не отправляла в те точки, где были горячие конфликты. Мы должны решить и жилищный вопрос всех ветеранов боевых действий. Сегодня участники СВО получают удостоверения ветерана боевых действий, но проблемы с выдачей до сих пор есть. Мы должны и этот вопрос решить. Хорошо, что в большинстве регионов этот праздник закреплен на региональном уровне. Наш долг и на федеральном уровне это решение принять, и это в скором времени будет сделано. Всем ветеранам здоровья, и низкий поклон за все, что вы сделали. Тем кого нет с нами — вечная память".

С приветственным словом к ветеранам боевых действий также обратились

председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников,

председатель Московского городского отделения "Союз десантников" Андрей Пешков,

член правления Московского городского отделения "Союз десантников" Дмитрий Прудников,

директор Московского дома солдатского сердца Михаил Яшин

и другие почетные гости.

После торжественного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили минутой молчания память погибших солдат и офицеров.