В США высказались о приближении американского дрона к истребителю ВС РФ

В США объяснили приближение американского дрона к истребителю ВС РФ

5:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский дрон MQ-9 Reaper облетел российский истребитель Су-35 над Сирией, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об обоих видах оружия и факте их опосредованного контакта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681

Беспилотник MQ-9 Reaper, управляемый силами США или союзной коалиции в Сирии, приблизился к истребителю Су-35 российских ВВС, действовавшему над территорией страны. Заместитель начальника Центра Министерства обороны России по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Попов сообщил об инциденте: "Между 10:24 и 10:29 утра 27 июня беспилотный летательный аппарат коалиции MQ-9 Reaper совершил опасное сближение с самолетом Су-35 российской армии. Воздушно-космические силы пролетели над населенным пунктом Эль-Сухне в мухафазе Хомс на высоте от 7000 до 8000 метров. В момент инцидента российский самолет выполнял запланированный полет в воздушном пространстве Сирии".

Попов добавил, что самолеты коалиции во главе с США за последние 24 часа 12 раз нарушали воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танфа, причем эти нарушения были совершены парой истребителей F-16, тремя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков A-10. Почти ежедневно поступают сообщения о нарушениях воздушного пространства Сирии западными самолетами, которые поддерживают возглавляемую США оккупацию богатых нефтью северо-восточных регионов страны.

Беспилотники Reaper неоднократно участвовали в столкновениях с российскими самолетами, базирующимися в Сирии. В июле 2023 года "Рипер" получил повреждения при столкновении с истребителем Су-35, а Центральное командование ВВС США сообщило, что 23 июля беспилотник был перехвачен и его винт был серьезно поврежден после того, как истребитель выпустил на его пути сигнальные ракеты. Впоследствии командование опубликовало фотографии, на которых предположительно были видны повреждения, полученные самолетом. За 18 дней до этого, 5 июля, Су-35 совершил агрессивные маневры вблизи трех "Риперов", также над Сирией. За пределами Сирии российский истребитель Су-27, который использует ту же базовую конструкцию высокоманевренного планера, что и Су-35, выполнял аналогичные маневры вблизи аэродрома "Рипер" недалеко от Крыма, что привело к его крушению.

Истребители Су-35 были впервые переброшены в Сирию в начале 2016 года специально для противодействия потенциальным угрозам со стороны авиации НАТО российским операциям по борьбе с повстанцами, после того как сирийское правительство обратилось к Москве с просьбой оказать поддержку своим силам. С тех пор истребитель пополнил свой боевой послужной список многочисленными воздушными победами над Украиной, хотя его авионика и материалы корпуса считаются менее совершенными, чем те, которые используются на новейших китайских и американских истребителях пятого поколения, таких как J-20 и F-35. Су-35 считается истребителем поколения 4++.

Наряду с преследованием американских беспилотников над Сирией, с 2016 года истребители Су-35 неоднократно использовались для перехвата западных, турецких и израильских самолетов над территорией страны, причем самолеты последних двух государств очень часто оказывали воздушную поддержку повстанцам, нанося авиаудары по сирийским правительственным войскам. Хотя значительная часть сирийской территории была восстановлена под контролем правительства, повстанцы продолжают действовать в анклавах вблизи турецкой и иракской границ под защитой Турции и США.

В стране действуют военные, присутствие которых считается незаконным, поскольку у них нет разрешения ни от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ни от Дамаска. Вашингтон столкнулся с серьезной международной критикой за добычу и продажу сирийской нефти на северо-востоке страны для финансирования своей оккупации богатых нефтью северо-восточных регионов страны, что многими исследователями международной политики и международного права приравнивается к мародерству — серьезному военному преступлению. Турция аналогичным образом незаконно присвоила сирийскую нефть в северо-западной провинции Идлиб.