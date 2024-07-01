В США прокомментировал отправку более ста "Абрамсов" Польше

В США оценили отправку более ста танков Abrams Польше

3:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США завершили поставку 116 танков M1A1 Abrams в Польшу, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они напоминают о том, как эти танки оценивают украинские операторы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Министерство обороны Польши приняло решение о поставке последней партии из 47 основных боевых танков M1A1 Abrams, разместив заказ на 116 машин. Первая рота из 14 танков прибыла в страну 28 июня 2023 года вместе с эвакуационными бронированными машинами M88A2. Это сделало страну единственной в Европе, которая закупила американские танки, а Украина, как единственный другой оператор, получила 31 машину в качестве гуманитарной помощи.

Первый польский заказ был дополнен второй закупкой в апреле 2022 года еще 250 танков Abrams, которые были более современными M1A2 SEPv3. Приобретение новых танков в Соединенных Штатах имело решающее значение, поскольку Польша передала Украине несколько сотен танков Leopard 2 и Т-72 из своих запасов в качестве помощи. Несмотря на поставку 336 танков Abrams, костяк бронетанковых подразделений страны по-прежнему будут составлять более современные южнокорейские основные боевые танки K2 Black Panther, которые были впервые заказаны в июле 2022 года. Поставки K2 в Польшу начались в декабре того же года, всего было поставлено 1000 экземпляров.

M1 Abrams состоял на вооружении армии США в течение 44 лет, начиная с 1980 года, и сегодня остается одним из двух классов танков, находящихся в производстве в западном мире, наряду с немецким Leopard 2. Однако боевые характеристики "Абрамса" были плохо оценены украинскими экипажами, которые жаловались на технические проблемы, в том числе на подверженность электронных компонентов конденсату, а также на продемонстрированную уязвимость танка в бою.

С учетом того, что после первых столкновений с российскими войсками в феврале машины понесли тяжелые потери, в том числе от беспилотников, противотанковых ракет и орудий танков Т-72, военнослужащий посетовал, что "Абрамс" также не имеет достаточной брони для современных полей сражений. Украинская армия отвела свои танки Abrams с передовых позиций в последнюю неделю апреля после того, как понесла большие потери, а заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди указал, что их развертывание не было оценено как эффективное. Танки M1A2, которые скоро начнут поступать в Польшу, могут похвастаться более совершенной броней и средствами управления огнем, чем у M1A1, хотя остается неясным, будет ли уровень их защиты считаться удовлетворительным.