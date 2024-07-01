Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США прокомментировал отправку более ста "Абрамсов" Польше

В США оценили отправку более ста танков Abrams Польше

3:22
Силовые структуры » Военные новости

США завершили поставку 116 танков M1A1 Abrams в Польшу, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они напоминают о том, как эти танки оценивают украинские операторы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили отправку более ста танков Abrams Польше
Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Министерство обороны Польши приняло решение о поставке последней партии из 47 основных боевых танков M1A1 Abrams, разместив заказ на 116 машин. Первая рота из 14 танков прибыла в страну 28 июня 2023 года вместе с эвакуационными бронированными машинами M88A2. Это сделало страну единственной в Европе, которая закупила американские танки, а Украина, как единственный другой оператор, получила 31 машину в качестве гуманитарной помощи.

Первый польский заказ был дополнен второй закупкой в апреле 2022 года еще 250 танков Abrams, которые были более современными M1A2 SEPv3. Приобретение новых танков в Соединенных Штатах имело решающее значение, поскольку Польша передала Украине несколько сотен танков Leopard 2 и Т-72 из своих запасов в качестве помощи. Несмотря на поставку 336 танков Abrams, костяк бронетанковых подразделений страны по-прежнему будут составлять более современные южнокорейские основные боевые танки K2 Black Panther, которые были впервые заказаны в июле 2022 года. Поставки K2 в Польшу начались в декабре того же года, всего было поставлено 1000 экземпляров.

M1 Abrams состоял на вооружении армии США в течение 44 лет, начиная с 1980 года, и сегодня остается одним из двух классов танков, находящихся в производстве в западном мире, наряду с немецким Leopard 2. Однако боевые характеристики "Абрамса" были плохо оценены украинскими экипажами, которые жаловались на технические проблемы, в том числе на подверженность электронных компонентов конденсату, а также на продемонстрированную уязвимость танка в бою.

С учетом того, что после первых столкновений с российскими войсками в феврале машины понесли тяжелые потери, в том числе от беспилотников, противотанковых ракет и орудий танков Т-72, военнослужащий посетовал, что "Абрамс" также не имеет достаточной брони для современных полей сражений. Украинская армия отвела свои танки Abrams с передовых позиций в последнюю неделю апреля после того, как понесла большие потери, а заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди указал, что их развертывание не было оценено как эффективное. Танки M1A2, которые скоро начнут поступать в Польшу, могут похвастаться более совершенной броней и средствами управления огнем, чем у M1A1, хотя остается неясным, будет ли уровень их защиты считаться удовлетворительным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша
Обсудить
Новости Все >
Эти растения несовместимы со смородиной
Почему электромобили становятся главной проблемой для страховщиков?
Кинологи ответили, почему у собаки во время прогулки меняется настроение
Названы растительные источники белка
Как регулярное употребление алкоголя влияет на внешность женщин
Василевский об успехах Перейры в UFC: Этот парень меня удивляет
Как правильно готовить зажарку для борща, чтобы получилось вкусно
Блюда с гребешком предлагают рестораны Хабаровска в рамках гастрофестиваля
Почему кудрявые волосы склонны к сухости: основные причины
Фронтовой опыт Леонида Гайдая лёг в основу знаменитой сцены из "Приключений Шурика"
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Нам есть, чем ответить. Киев получит от Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Крымский мост привлекает: 61% туристов выбирают новый путь
России 67% строящегося жилья остается нераспроданным
Эти растения несовместимы со смородиной
Почему электромобили становятся главной проблемой для страховщиков?
Кинологи ответили, почему у собаки во время прогулки меняется настроение
Названы растительные источники белка
Как регулярное употребление алкоголя влияет на внешность женщин
Василевский об успехах Перейры в UFC: Этот парень меня удивляет
Как правильно готовить зажарку для борща, чтобы получилось вкусно
Блюда с гребешком предлагают рестораны Хабаровска в рамках гастрофестиваля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников