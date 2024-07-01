Достигла ли Россия успеха в нейтрализации разведывательных дронов НАТО над Чёрным морем

Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Не всякого сомнения, что беспилотные летательные аппараты и самолёты НАТО участвуют в атаках ВСУ на российские города.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, CC BY-SA 4.0

После недавних заявлений руководства Вооружённых сил России о противодействии разведывательной активности НАТО в Чёрном море, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) начали патрулировать вдоль границ Румынии, Болгарии и Турции, избегая международного воздушного пространства над Чёрным морем. Конечно, это значительно ограничило зону работы разведывательных американских беспилотников Global Hawk.

Правда, в ответ на это США перебросили "тяжёлую кавалерию" на аэродром Констанца в Румынии, маскируя её под гражданские самолёты.

Заметное сокращение активности американских БПЛА

Судя по всему, наши Вооружённые силы действительно успешно нейтрализовали разведывательные беспилотники США над акваторией Чёрного моря. Об этом свидетельствует тот факт, что американские разведывательные дроны не появлялись в этом регионе уже несколько дней.

"Ни один американский разведывательный БПЛА с момента инцидента 24 июня над Чёрным морем так и не появился", — писал Telegram-канал "Военный обозреватель".

Инцидент с МиГ-31

А неделю назад (24 июня) произошёл инцидент, когда российский самолёт МиГ-31, двигаясь со скоростью 2,3 Маха (более 2800 км/час), пролетел вблизи американского беспилотного аппарата Global Hawk, шпионившего за полуостровом Крым. Данный манёвр русского истребителя был настолько резким, что операторы БПЛА были вынуждены вернуть его на базу.

Telegram-канал FighterBomber тут же сообщил, что пилот и штурман МиГ-31 из 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиадивизии были награждены орденами Мужества за эту операцию.

Возвращение разведывательной авиации НАТО

Однако, 28 июня в районе Чёрного моря наблюдалась высокая активность самолётов-разведчиков. Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint британских ВВС, сопровождаемый парой истребителей Eurofighter Typhoon, проводил наблюдение за Крымом. Это был первый разведывательный воздушный аппарат в этом районе с момента инцидента с натовским Global Hawk.

Возможные меры для дальнейшего противодействия

Но к бабке не ходи, что пока НАТО полагает, что российская авиация не осмелится предпринимать действия против пилотируемых самолётов, Россия должна продолжать усилия по вытеснению вражеских разведчиков. Некоторые военные аналитики предлагают начать постоянные авиационные учения над Чёрным морем. И обязательно с ракетными пусками и активным использованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Возобновление разведывательной активности

Правда, после краткого затишья разведчики НАТО вернули свои взоры к Крыму. Сегодня российские ресурсы отмечали, что над Румынией проводил дозаправку самолёт Boeing P-8A Poseidon с итальянской авиационной базы Сигонелла с помощью летающего танкера Boeing KC-135R Stratotanker. После завершения дозаправки самолет приступил к выполнению боевой задачи по радиоэлектронной разведке. Но справедливости ради надо сказать, "глубоко" в море авиация не выходила.

Вывод

Если Россия действительно смогла временно (а может и надолго) очистить акваторию Чёрного моря от американских БПЛА-разведчиков, то это можно считать нашим несомненным успехом. Ну а следующим шагом должны стать меры по вытеснению пилотируемых разведчиков военного блока из региона.