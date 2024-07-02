Сводка с фронта: ВС РФ прорвали оборону ВСУ через подземный тоннель, уничтожен аэродром в Миргороде

Армия РФ заняла почти всю территорию завода "Гидрожелезобетон" в Часове Яре

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 2 июля.

Харьковское направление

Армия России в Харьковской области взяла под контроль населённый пункт Новосёловка Степная. Событие это ожидаемое и важное. Дальнейшее продвижение по этому водоразделу создаст угрозу устойчивости всей ЛБС на этом фронте. Также освобождение этого миниплато выведет ВС РФ на внешний контур Купянска. Небольшой тактический успех можно отметить и восточнее села Стельмаховка, тут взяты высоты над посёлком и армия РФ вышла на окраину населённика.

Ночью штурмовики ВС РФ восточнее Бугроватки форсировали р. Северский Донец, заняв плацдарм на западном берегу реки. Общее продвижение армии России на Волчанском участке — до 200 метров.

На Липцовском участке активных действий не было. ВСУ сосредотачивают и накапливают боеприпасы, живую силу и боевую технику для штурма Глубокого. По районам сосредоточения бандеровцев работают артиллеристы, ВКС РФ и "Солнцепёки". За прошедшие сутки потери неонацистов — более 200 человек.

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска продолжается движение российской армии у города Часов Яр. Армия РФ перешла канал "Северский Донец — Донбасс", продвинулась в урочище Орлова и заняла почти всю территорию завода "Гидрожелезобетон". Сообщается, что общая площадь занятой территории — около 1,5 кв. км.

Торецкое направление

Русская армия сразу с двух сторон успешно наступает на Торецкую агломерацию. Наступление идёт из-под шахтёрского посёлка Южное в обход отвалов и шахт, а также от железнодорожной станции "Майорская". Русская группировка прорвалась в посёлок Дружба и на окраину н. п. Кирово. Сейчас движение русских воинов говорит о замысле командования — окружить украинские подразделения в мкр. "Северное".

Для врага стало полной неожиданностью появление русской армии на улицах села Кирово. ВС РФ продвинулись по 3-км подземному тоннелю вдоль жд путей от станции "Майорская", внезапно вышли в тыл националистам и взломали оборону ВСУ.

Уничтожение военной инфраструктуры Украины

На аэродроме подскока "Миргород", вчера днём было уничтожено и повреждено в общей сложности шесть украинских истребителей СУ.

Ракеты ОТРК "Искандер" несколькими заходами сожгли и превратили в решето военную воздушную технику. Также уничтожен техперсонал военного аэродрома подскока, который является жизненно важным для Киева. С него истребители ВВСУ — Су-27 и МиГ-29 пытаются наносить удары корректируемыми авиационными бомбами и вылетать на перехват носителей российских бомб с УМПК.

Киев ищет виновников провалов

Нардеп Рады Марьяна Безуглая написала обращение в ГБР, СБУ, Генпрокуратуру и МО на действующего и бывшего главкомов ВСУ Александра Сырского и Валерия Залужного.

"Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 годах", — отметила в обращении депутат.

Раньше она выступила против "старых генералов". В СМИ сообщается, что напряжение нарастает между генералитетом и военными из "медийных" подразделений Нацгвардии и ВСУ, созданных на основе неонацистских батальонов.