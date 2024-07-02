В США заявили о самой большой потере украинских ВВС

В США объяснили "самую большую потерю" украинских ВВС

4:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Су-27 лучшего истребительного подразделения ВВС Украины нейтрализованы ракетным ударом, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают данные о "самой большой потере украинских ВВС". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Telegram-канал Минобороны России

Кадры, снятые с беспилотника после российского ракетного удара по украинской авиабазе "Миргород", расположенной в 160 милях от российско-украинской границы, подтвердили потерю четырех истребителей четвертого поколения "Фланкер". Два самолета были уничтожены, а еще два серьезно повреждены. Сообщается, что атака была произведена с использованием баллистического ракетного комплекса "Искандер-М" и стала одним из самых серьезных ударов по украинской авиации с начала конфликта.

Украинские пилоты, которые летали на истребителях Су-27 и поступающих в продажу истребителях F-16 американского производства, сообщили, что первые в целом остаются более боеспособными самолетами, хотя, поскольку их немного и они находятся далеко друг от друга на вооружении западных стран, возможность восполнения боевых потерь остается очень незначительной. Су-27 был спроектирован таким образом, чтобы быть способным превзойти более тяжелый аналог F-16 — F-15 в воздушном бою, который после окончания холодной войны считался ведущим истребителем в мире по завоеванию превосходства в воздухе.

Среди его преимуществ перед F-16, а также перед МиГ-29 и Су-24, которые в настоящее время эксплуатируются Украиной, — гораздо большая дальность полета, гораздо больший радиолокатор, более высокая грузоподъемность и маневренность на любых скоростях.

Комментируя удар, Forbes сообщил, что это "возможно, был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС с февраля 2022 года", подчеркнув, что "украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВВС, которые приказали экипажам Су-27 припарковать свои самолеты" на открытой местности, на базе, расположенной в опасной близости от линии фронта.

Некоторые источники даже предположили, что оставление самолета в уязвимом положении, возможно, было преднамеренным, чтобы усилить давление на западных сторонников Украины с целью ускорить поставки F-16. Хотя Су-27 нуждается в значительно более длинных взлетно-посадочных полосах и большем объеме технического обслуживания, чем более легкий МиГ-29, по сравнению с западными истребителями, такими как F-16, он гораздо лучше оптимизирован для эксплуатации с импровизированных аэродромов, в том числе и не в идеальном состоянии, что является ключевым фактором, позволяющим самолету продолжать летать.

Нападение на авиабазу в Миргороде повысило вероятность того, что Россия, возможно, стремится воспрепятствовать поставкам истребителей F-16 и Mirage 2000 европейскими государствами, демонстрируя уязвимость любых объектов, на которых они могут базироваться.

В то время как Су-27 является элитой боевого парка ВВС Украины, усовершенствованные модификации этого самолета с авионикой 21 века и композитными материалами, в частности, также составляют основу военно-воздушных сил России. Истребители, такие как Су-30СМ и Су-35, поставили украинские модели советского производства в невыгодное положение.

Это привело к значительным потерям истребителей Су-27 в крупных воздушных боях, которые были характерны для первых недель конфликта. Тем не менее, Су-27 доказал свою эффективность в качестве пусковой платформы для крылатых ракет. В мае 2023 года было подтверждено, что самолет оснащен британскими ракетами Storm Shadow, что облегчает нанесение ударов.

Высказывалась мысль о том, что Соединенные Штаты могли бы поставить свои собственные истребители Су-27 на Украину, поскольку в 1990-х годах эта страна приобрела образцы в этой стране и в соседней Беларуси для изучения их возможностей. Указания как в Вашингтоне, так и в Киеве на желание перевести Украину на полноценное использование стандартного оборудования НАТО вполне могут сократить такие возможности.