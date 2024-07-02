Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США заявили о самой большой потере украинских ВВС

В США объяснили "самую большую потерю" украинских ВВС

4:50
Силовые структуры » Военные новости

Су-27 лучшего истребительного подразделения ВВС Украины нейтрализованы ракетным ударом, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают данные о "самой большой потере украинских ВВС". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили "самую большую потерю" украинских ВВС
Фото: Telegram-канал Минобороны России

Кадры, снятые с беспилотника после российского ракетного удара по украинской авиабазе "Миргород", расположенной в 160 милях от российско-украинской границы, подтвердили потерю четырех истребителей четвертого поколения "Фланкер". Два самолета были уничтожены, а еще два серьезно повреждены. Сообщается, что атака была произведена с использованием баллистического ракетного комплекса "Искандер-М" и стала одним из самых серьезных ударов по украинской авиации с начала конфликта.

Украинские пилоты, которые летали на истребителях Су-27 и поступающих в продажу истребителях F-16 американского производства, сообщили, что первые в целом остаются более боеспособными самолетами, хотя, поскольку их немного и они находятся далеко друг от друга на вооружении западных стран, возможность восполнения боевых потерь остается очень незначительной. Су-27 был спроектирован таким образом, чтобы быть способным превзойти более тяжелый аналог F-16 — F-15 в воздушном бою, который после окончания холодной войны считался ведущим истребителем в мире по завоеванию превосходства в воздухе.

Среди его преимуществ перед F-16, а также перед МиГ-29 и Су-24, которые в настоящее время эксплуатируются Украиной, — гораздо большая дальность полета, гораздо больший радиолокатор, более высокая грузоподъемность и маневренность на любых скоростях.

Комментируя удар, Forbes сообщил, что это "возможно, был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС с февраля 2022 года", подчеркнув, что "украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВВС, которые приказали экипажам Су-27 припарковать свои самолеты" на открытой местности, на базе, расположенной в опасной близости от линии фронта.

Некоторые источники даже предположили, что оставление самолета в уязвимом положении, возможно, было преднамеренным, чтобы усилить давление на западных сторонников Украины с целью ускорить поставки F-16. Хотя Су-27 нуждается в значительно более длинных взлетно-посадочных полосах и большем объеме технического обслуживания, чем более легкий МиГ-29, по сравнению с западными истребителями, такими как F-16, он гораздо лучше оптимизирован для эксплуатации с импровизированных аэродромов, в том числе и не в идеальном состоянии, что является ключевым фактором, позволяющим самолету продолжать летать.

Нападение на авиабазу в Миргороде повысило вероятность того, что Россия, возможно, стремится воспрепятствовать поставкам истребителей F-16 и Mirage 2000 европейскими государствами, демонстрируя уязвимость любых объектов, на которых они могут базироваться.

В то время как Су-27 является элитой боевого парка ВВС Украины, усовершенствованные модификации этого самолета с авионикой 21 века и композитными материалами, в частности, также составляют основу военно-воздушных сил России. Истребители, такие как Су-30СМ и Су-35, поставили украинские модели советского производства в невыгодное положение.

Это привело к значительным потерям истребителей Су-27 в крупных воздушных боях, которые были характерны для первых недель конфликта. Тем не менее, Су-27 доказал свою эффективность в качестве пусковой платформы для крылатых ракет. В мае 2023 года было подтверждено, что самолет оснащен британскими ракетами Storm Shadow, что облегчает нанесение ударов.

Высказывалась мысль о том, что Соединенные Штаты могли бы поставить свои собственные истребители Су-27 на Украину, поскольку в 1990-х годах эта страна приобрела образцы в этой стране и в соседней Беларуси для изучения их возможностей. Указания как в Вашингтоне, так и в Киеве на желание перевести Украину на полноценное использование стандартного оборудования НАТО вполне могут сократить такие возможности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Новости Все >
Модель Решетова выложила фото в белом платье на фоне конфликта с Алсу
В Эстонии глумятся над светлой памятью победителей нацизма
Сравни: покупать ОСАГО в разных страховых компаниях выгодно
"О чём поёт чужая птица" или почему Канье Уэст не нужен в Москве на концерте
Певица Суханкина планировала подать ответный иск к Гулькиной на 10 млн рублей
Неочевидные причины выпадения волос: что важно знать
Эффективные способы избавиться от запаха табака в автомобиле
Канье Уэст посетил Москву, чтобы отпраздновать день рождения друга
Эксперты ответили, почему кошка мяукает перед закрытой дверью
Рецепт успокаивающего лавандового чая с молоком
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Модель Решетова выложила фото в белом платье на фоне конфликта с Алсу
В Эстонии глумятся над светлой памятью победителей нацизма
Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную
Сравни: покупать ОСАГО в разных страховых компаниях выгодно
"О чём поёт чужая птица" или почему Канье Уэст не нужен в Москве на концерте
Певица Суханкина планировала подать ответный иск к Гулькиной на 10 млн рублей
Неочевидные причины выпадения волос: что важно знать
Эффективные способы избавиться от запаха табака в автомобиле
Канье Уэст посетил Москву, чтобы отпраздновать день рождения друга
Эксперты ответили, почему кошка мяукает перед закрытой дверью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников