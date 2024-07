Так будет с F-16: ВКС РФ двумя ударами уничтожили авиагруппу ВСУ из семи Cу-27

На аэродроме "Миргород" ВСУ потеряли крупную авиационную группировку, которая обстреливала Крым. Защиты от российских БПЛА-корректировщиков у Украины нет, что отсрочит поставки F-16.

Фото: Ukraine - Air Force by http://www.airliners.net/photo/Ukraine---Air/Sukhoi-Su-27UB/1956077/ is licensed under Mike Freer collection