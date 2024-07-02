Так будет с F-16: ВКС РФ двумя ударами уничтожили авиагруппу ВСУ из семи Cу-27

Поражение Су-27 на аэродроме "Миргород" обязано отличной работе БПЛА-корректировщиков

На аэродроме "Миргород" ВСУ потеряли крупную авиационную группировку, которая обстреливала Крым. Защиты от российских БПЛА-корректировщиков у Украины нет, что отсрочит поставки F-16.

Фото: Ukraine - Air Force by http://www.airliners.net/photo/Ukraine---Air/Sukhoi-Su-27UB/1956077/ is licensed under Mike Freer collection

Двумя ударами поражено семь самолётов ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолётов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области. Видны два прилёта ракет, второй — с кассетной боевой частью. В результате ударов, сообщает министерство, было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

Как сообщают российские источники, весь процесс корректировался БПЛА "Орлан", или Zala, который висел над аэродромом на высоте пяти километров около трёх часов. Операторы БПЛА вели наблюдение несколько дней, и как только на аэродроме скопилось существенное число самолетов, информация была передана ракетчикам для ударов ОТРК "Искандер-М".

Обращает внимание отсутствие на аэродроме укрытий для истребителей и нарисованные самолёты для введения в заблуждение спутников.

У Украины нет в наличии средств подавления российских БПЛА-корректировщиков

Украинские военкоры возмутились отсутствием укрытий и беспрепятственной работой российских БПЛА-корректировщиков.

"Почему ничего не было сделано, когда о нахождении корректировщика возле аэропорта было известно? Вопрос не риторический", — пишет Богдан Мирошников в Telegram.

Он нашёл панацею — украинский детектор беспилотников "Сахарок", правда Мирошников очень недоволен отсутствием пожертвований на эти дроны, которые собираются энтузиастами частично из китайских деталей.

Дрогой аналитик Константин Машовец в Telegram предлагает использовать самолёт-разведчик "Эмбраэр" Super Tucano А-29АВ бразильского производства, оснащённый пулемётами 12,7 мм, "которых для БПЛА типа "Орлан-10" хватит за глаза". Слухи об их приобретении для ВСУ ходят давно, но они не подтверждаются. Бразилия отказалась поставлять своё оружие в зону военных действий.

Экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Telegram призвал соцсети "унять эмоции", имея в виду критику по поводу того, что самолёты стояли под открытым небом.

"Когда враг наносит удар и, что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели, тогда мы готовы растерзать в соцсетях всех и всё, что "не смогли, не присмотрели" и т. д.", — написал Игнат в Telegram.

Поставки F-16 для ВСУ задержатся

Участившиеся российские удары по аэродромам "Миргород" и "Староконстантинов" — это отработка поражения истребителей F-16, когда они прибудут в Украину, и соответствующий сигнал Западу. А именно, властям Нидерландов, которые вчера выдали разрешение на экспорт 24 истребителей. Сообщается, что первые из них "скоро отправят".

Именно аэродромы "Миргород", расположенный в 150 километрах от российской границы, и "Староконстантинов" — в 540 километрах, могут стать базами для F-16. В связи с угрозой ударов, в ВСУ уже поднимали вопрос о размещении передаваемых Украине F-16 на аэродромах стран НАТО. Но РФ заявила, что в таком случае будет наносить по ним удары. Дания после этого закрыла подготовку украинских пилотов на своём аэродроме.

Если вопрос с безопасностью F-16 на земле не решится путём усиления ПВО (хотя российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Оникс" прорывают любое ПВО) или организацией для самолётов подземных ангаров, их поставки будут отложены, так как массовое поражение F-16 нанесёт сильный удар по имиджу США.

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