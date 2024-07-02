В Великобритании обратили внимание на "грозное" послание Путина

Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу

3:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Решение развернуть ядерную подлодку на Кубе должно быть считано Западом как грозный сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным, пишут журналисты британского таблоида Daily Express. В своей статье они объясняют особенности сложившейся в регионе ситуации.

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала Daily Express. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе в начале этого месяца должно послужить предупреждением Западу о том, что он рискует недооценивать военно-морскую мощь России, заявил военный эксперт.

Иэн Баллантайн выступил с речью после того, как российская военно-морская группа, включающая атомную подводную лодку "Казань" и "Адмирал Горшков", которые, по слухам, вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", посетила карибский остров, расположенный всего в 90 милях от Флориды, в начале этого месяца.

Мистер Баллантайн рассмотрел этот подтекст в статье для ведущего военно-морского журнала Великобритании Warships IFR, которой он также поделился с Express.co.uk.

Он написал: “Хотя опасения по поводу недавнего карибского кризиса, когда российская военно-морская группа посетила Гавану в прошлом месяце (июнь), были явным преувеличением, в этом эпизоде действительно наблюдалась дипломатия ракетных катеров в стиле холодной войны".

Мистер Баллантайн отметил, что США в ответ "разыграли свою козырную карту", отправив судно класса "Лос-Анджелес" USS Helena на свою собственную кубинскую базу в заливе Гуантанамо.

По словам мистера Баллантайна, США и их союзники "следили за каждым шагом с тех пор, как "Казань" и "Горшков" покинули свои базы в Российской Арктике”.

Он пояснил: "После пяти дней приятного времяпрепровождения на берегу Кубы российская военно-морская группа отплыла с острова, который находится всего в 90 милях от Флориды, для проведения учений по противолодочной обороне, и было опубликовано видео, на котором "Горшков" работает с вертолетом Helix в Атлантике.

"США нанесли быстрый ответный "удар", опубликовав фотографии ракетного крейсера USS Normandy и атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Trident USS Tennessee, плавающих на поверхности Норвежского моря недалеко от российских берегов".

"Это был главный, очевидный сигнал сверхдержавы, поскольку такие подводные лодки традиционно остаются невидимыми (и, надеюсь, необнаруживаемыми) на время развертывания — скрытое подводное средство ядерного сдерживания”.

По мнению мистера Баллантайна, действия Вашингтона были "попыткой одержать верх", которая послала Москве "недвусмысленный сигнал".

Тем не менее, он добавил: “Это не означает, что США и западные союзники могут остановиться на достигнутом, поскольку немногие военно-морские силы могут продемонстрировать истинный глобальный охват, даже такой хороший, как у русских.

"Кроме того, "Казань" - это грозная подводная лодка, одна из атомных лодок нового поколения класса "Северодвинск" (как их называют в НАТО, или "Ясень" — в России).

"Северодвинск" — головное судно в своем классе — был усовершенствованием мощного ударного катера "Акула" времен холодной войны. Однако, вместо того, чтобы быть дальнейшим развитием, "Казань" использует совершенно новую технологию, которая призвана поднять планку".