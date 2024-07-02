Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В Великобритании обратили внимание на "грозное" послание Путина

Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу

3:44
Силовые структуры » Военные новости

Решение развернуть ядерную подлодку на Кубе должно быть считано Западом как грозный сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным, пишут журналисты британского таблоида Daily Express. В своей статье они объясняют особенности сложившейся в регионе ситуации.

Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, PDM
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Daily Express. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе в начале этого месяца должно послужить предупреждением Западу о том, что он рискует недооценивать военно-морскую мощь России, заявил военный эксперт.

Иэн Баллантайн выступил с речью после того, как российская военно-морская группа, включающая атомную подводную лодку "Казань" и "Адмирал Горшков", которые, по слухам, вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", посетила карибский остров, расположенный всего в 90 милях от Флориды, в начале этого месяца.

Мистер Баллантайн рассмотрел этот подтекст в статье для ведущего военно-морского журнала Великобритании Warships IFR, которой он также поделился с Express.co.uk.

Он написал: “Хотя опасения по поводу недавнего карибского кризиса, когда российская военно-морская группа посетила Гавану в прошлом месяце (июнь), были явным преувеличением, в этом эпизоде действительно наблюдалась дипломатия ракетных катеров в стиле холодной войны".

Мистер Баллантайн отметил, что США в ответ "разыграли свою козырную карту", отправив судно класса "Лос-Анджелес" USS Helena на свою собственную кубинскую базу в заливе Гуантанамо.

По словам мистера Баллантайна, США и их союзники "следили за каждым шагом с тех пор, как "Казань" и "Горшков" покинули свои базы в Российской Арктике”.

Он пояснил: "После пяти дней приятного времяпрепровождения на берегу Кубы российская военно-морская группа отплыла с острова, который находится всего в 90 милях от Флориды, для проведения учений по противолодочной обороне, и было опубликовано видео, на котором "Горшков" работает с вертолетом Helix в Атлантике.

"США нанесли быстрый ответный "удар", опубликовав фотографии ракетного крейсера USS Normandy и атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Trident USS Tennessee, плавающих на поверхности Норвежского моря недалеко от российских берегов".

"Это был главный, очевидный сигнал сверхдержавы, поскольку такие подводные лодки традиционно остаются невидимыми (и, надеюсь, необнаруживаемыми) на время развертывания — скрытое подводное средство ядерного сдерживания”.

По мнению мистера Баллантайна, действия Вашингтона были "попыткой одержать верх", которая послала Москве "недвусмысленный сигнал".

Тем не менее, он добавил: “Это не означает, что США и западные союзники могут остановиться на достигнутом, поскольку немногие военно-морские силы могут продемонстрировать истинный глобальный охват, даже такой хороший, как у русских.

"Кроме того, "Казань" - это грозная подводная лодка, одна из атомных лодок нового поколения класса "Северодвинск" (как их называют в НАТО, или "Ясень" — в России).

"Северодвинск" — головное судно в своем классе — был усовершенствованием мощного ударного катера "Акула" времен холодной войны. Однако, вместо того, чтобы быть дальнейшим развитием, "Казань" использует совершенно новую технологию, которая призвана поднять планку".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин великобритания
Обсудить
Новости Все >
Рассказываем, как помочь винограду созреть
Роскосмос анонсировал запуск новой многоспутниковой системы мониторинга Земли
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают картины и мебель из их семейного гнезда
Названа справедливая сумма социальной пенсии по старости
Светлана Бондарчук назвала визит Канье Уэста в Россию перфомансом
Россиянам рассказали, почему летом возникают лор-заболевания
Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться несколько месяцев назад
Ереван готовится к масштабному фестивалю "Дни пива" в августе
Депутаты Госдумы решительно взялись за вопрос отмены ЕГЭ в России
Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Поражение Су-27 на аэродроме "Миргород" обязано отличной работе БПЛА-корректировщиков Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться несколько месяцев назад
Ереван готовится к масштабному фестивалю "Дни пива" в августе
Депутаты Госдумы решительно взялись за вопрос отмены ЕГЭ в России
Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати
Мерьем Узерли рассказала, как она мучилась, когда играла Хюррем в "Великолепном веке"
Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу
Советы по уходу за кожей на спине: как избежать проблем
Россиянам объяснили, почему кота нужно копать в раковине
В доход России передали более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на беспорядок мужа Игоря Макарова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников