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Дмитрий Плотников
Жуткий удар по аэродрому в Миргороде. О чём теперь задумается руководство НАТО и ВСУ

Удар по аэродрому Миргород загнал в тупик доставку Киеву F-16

Силовые структуры » Военные новости

В понедельник, 1 июля ракеты оперативно тактического ракетного комплекса"Искандер-М" нанесли удары по украинскому военному аэродрому города Миргорода.

Удар по аэродрому Миргород загнал в тупик доставку Киеву F-16
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

И, по всей вероятности, данный ракетный удар далеко не последний.

Что в итоге уничтожено и разбито?

После прилётов российское Минобороны сообщило, что "Искандеры" уничтожили 5 действующих самолётов Су-27 и повредили два штурмовика, стоящих на ремонте. Это один из наиболее результативных ударов за всю специальную операцию на Украине. Такой точной серии прилётов, когда были повреждены и (или) уничтожены истребители, ещё не было. Даже если брать неплохие результаты на нескольких аэродромах Незалежной: Староконстантинов, Кульбакино, Канатово и пр.

Важность удара

На этом аэродроме подскока были весьма удачно собраны в "кучу" украинские МиГ-29 и Су-27. А ведь такое в реальности встречается довольно редко. Несмотря на весьма близкое расстояние от границы РФ (около 150 километров), время у русских бойцов на принятие решения и запуск ракеты было серьёзно ограниченно, потому что самолёты армии Украины, по всей вероятности, уже были сгруппированы для боевых вылетов, пишет "Военная хроника".

Почему не уничтожили эти истребители раньше?

Одна из причин, по которой ВВСУ активно используют аэродромы подскока, заключается в постоянной угрозе уничтожения боевой техники на земле. Для длительной стоянки самолётов Киев чаще использует удалённые авиабазы: в Луцке, Ивано-Франковске, Озёрном и т. д. Уничтожить истребители там намного труднее, поскольку для этого часто применяются бомбардировщики с крылатыми ракетами Х-101. При взлёте тяжёлых стратегов (к примеру, Ту-95) на всей территории Украины объявляют воздушную тревогу, и самолёты ВВСУ моментально поднимаются в небо, чтобы избежать удара.

Перспективы ударов по Миргороду

Но и к бабке не ходи, аэродром в Миргороде всё равно будет продолжаться использоваться для вылетов военных самолётов. Этот аэродром очень важен для ВСУ и его будут эксплуатировать даже с большими рисками. Отказ от его использования сократит число мест для выполнения вылетов ВВСУ, что, разумеется, уменьшит присутствие истребительного воздушного флота националистов

Базирование F-16 в Миргороде

На фоне того, что истребители F-16 будут базироваться только на территории Украины, безопасность американской воздушной техники на всех аэродромах Незалежной уже явно вызывает сомнения. Радиус F-16 (750 км) намного меньше, чем у Су-27 (1 200 км). Это означает, что "американцам" и для выполнения задач, и для перелётов, придётся больше перемещаться между аэродромами в целях безопасности. Вот и выходит, что избежать пользование аэродромов подскока невозможно.

Помимо этого, если для перехвата российских Су-34НВО, наносящих удары планирующими авиабомбами с УМПК, либо Су-25СМ3, будут применять самолёты F-16AM/BM, командование ВВСУ будет вынуждено передислоцировать несколько звеньев F-16 в Миргород или аналогичный аэродром у линии фронта. А значит, американские самолёты окажутся в радиусе действия "Искандеров" и ракет Х-69.

Угрозы для F-16 после взлёта

Отсюда следует, что сразу после взлёта F-16 могут быть перехвачены ракетами Р-37М, запущенными с Су-35С, МиГ-31БМ, или зенитными ракетами комплекса С-300. Таким образом, операции F-16 в зоне боевых действий будут сопряжены с постоянными рисками, что требует весьма серьёзного планирования для минимизации угроз.

Миргород. 4 Су-27 вышли в ангар, два в решёто
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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