РСЗО "Полонез". Белорусская "музыка" для украинских провокаторов уже заказана

РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО

Итак, к госгранице с Украиной с полным боекомплектом вышел белорусский дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез".

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Именно там раньше заметили подразделения националистического батальона. А в полосе ответственности Житомирского погранотряда у границы регулярно летают украинские дроны-разведчики. Там расположены 10 батальонных тактических групп НАТО численностью в 20 тысяч человек, заявил начальник Генерального штаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

А что же это такое, РСЗО "Полонез"?

"Полонез" — белорусская 301-мм РСЗО, разработанная и производимая предприятием "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) совместно с китайской компанией NORINCO. Система предназначается для высокоточного поражения разных целей, таких как личный состав противника, бронированная и небронированная военная техника.

РСЗО имеет 8 "направляющих" для запуска ракет. Данные боеснаряды могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. "Полонез" имеет комбинированную систему наведения, которая включает инерциальную навигацию и спутниковую коррекцию (GPS). Это обеспечивает высокую точность стрельбы.

Комплекс может произвести залп из 8 ракет по 8 различным целям за 50 секунд. Подготовка к залпу занимает всего 8 минут.

Система состоит из:

Боевой машины на 8 ракет,

Машины боевого управления,

Транспортно-заряжающей машины,

Ракет различного назначения в транспортно-пусковых контейнерах.

Боевая машина представляет собой пусковую установку на шасси МЗКТ 7930. Она может перевозить, наводить и запускать ракеты.

Машина боевого управления предназначена для обеспечения связи, разведки и целеуказания.

Транспортно-заряжающая машина используется для перевозки и загрузки ракет на боевую машину.

Ракеты имеют калибр 301 мм и могут нести различные боевые заряды, включая осколочно-фугасные, термобарические и кассетные.

Конкурент НАТО

РСЗО "Полонез" позиционируется как конкурент американской реактивной системе залпового огня HIMARS.

Отличается "белорус" высокой мобильностью: он смонтирован на высокопроходимом колесном шасси МЗКТ 7930, и может передвигаться по любым типам дорог и бездорожью, а также плавать.

Ракеты с системами инерциального и спутникового наведения, не только обеспечивают высокую точность попадания, но и способны поражать широкий спектр целей.

Боевая машина может нести восемь ракет, что позволяет наносить массированные удары. А развернуться и начать стрельбу РСЗО может в течение нескольких минут. Это позволяет ей быстро прибывать на позиции, наносить удар и покидать место дислокации, избегая ответного огня.

Другие преимущества "белоруса"

Система РСЗО "Полонез" автоматизирована и имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронного противодействия. Она может интегрироваться в различные системы управления войсками. Система "Полонез" относительно проста в эксплуатации и обслуживании.

В целом, РСЗО "Полонез" является современным и эффективным оружием, которое может значительно повысить боеспособность любой армии.

Реактивная система залпового огня "Полонез" находится на вооружении армии Белоруссии. Также он был экспортирован в Азербайджан.