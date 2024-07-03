В ответ на действия Вашингтона Кремль намерен начать производство ударных систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российский президент Владимир Путин уже отметил, что Штаты не только продолжают производить РСМД, но и перебрасывают их союзникам.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подписали 8 декабря 1987 года президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв. В силу договор вступил 1 июня 1988 года, и к его завершению было уничтожено примерно 2700 ракет.
Для нас данное соглашение имело особое значение. В рамках его реализации СССР (а потом и РФ) ликвидировали такие ракеты, как ОТР-22 и РСД-10. Но после выхода из ДРСМД в 2019 году Кремль заявил о возможности развертывания новых типов ракет для защиты собственной безопасности.
Не секрет, что в нынешних условиях Россия активно разрабатывает и тестирует новые системы вооружений, включая ракеты средней и меньшей дальности. И меры эти являются ответом на военную активность НАТО и размещение систем ПРО в Европе.
Международная реакция и возможные последствия
Выход из договора вызвал серьёзную обеспокоенность среди многих стран (разумеется, прозападного толка), так как возобновление разработки и размещения РСМД может привести к новой гонке вооружений. Многие страны призывают к новому соглашению для контроля над вооружениями, чтобы избежать эскалации напряженности.
До подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году СССР и позже Российская Федерация обладали рядом баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности.
Перечислим основные:
Баллистическая ракета средней дальности с дальностью до 5,5 тысяч км. Обладала разделяющейся головной частью с несколькими боеголовками.
Первая советская баллистическая ракета средней дальности с дальностью около 2000 км, известная благодаря Карибскому кризису.
Модернизированная версия Р-12 с большей дальностью около 4,5 тысяч км.
Крылатая ракета средней дальности с дальностью до 3000 км, ликвидированная в рамках договора РСМД.
Тактические баллистические ракеты с дальностью до 900 и 500 км соответственно, также ликвидированные в рамках договора.
Современные вызовы и стратегические шаги
После выхода из договора в 2019 году, как Вашингтон, так и Москва стали разрабатывать новые системы оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности. Это у многих вызывает опасения по поводу возможной новой гонки вооружений и увеличения риска конфликта.
В свете современных геополитических вызовов, тема ракет средней и меньшей дальности остаётся актуальной для международной безопасности и стратегического баланса. Решения, принятые РФ и США в отношении разработки и размещения новых ракет, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной стабильности.
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