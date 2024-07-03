Обострение гонки вооружений? Возобновляется производство РСМД в России

Президент России пригрозил Западу производством РСМД

В ответ на действия Вашингтона Кремль намерен начать производство ударных систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

Российский президент Владимир Путин уже отметил, что Штаты не только продолжают производить РСМД, но и перебрасывают их союзникам.

История и значимость договора РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подписали 8 декабря 1987 года президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв. В силу договор вступил 1 июня 1988 года, и к его завершению было уничтожено примерно 2700 ракет.

Для нас данное соглашение имело особое значение. В рамках его реализации СССР (а потом и РФ) ликвидировали такие ракеты, как ОТР-22 и РСД-10. Но после выхода из ДРСМД в 2019 году Кремль заявил о возможности развертывания новых типов ракет для защиты собственной безопасности.

Современные тенденции и разработки

Не секрет, что в нынешних условиях Россия активно разрабатывает и тестирует новые системы вооружений, включая ракеты средней и меньшей дальности. И меры эти являются ответом на военную активность НАТО и размещение систем ПРО в Европе.

Международная реакция и возможные последствия

Выход из договора вызвал серьёзную обеспокоенность среди многих стран (разумеется, прозападного толка), так как возобновление разработки и размещения РСМД может привести к новой гонке вооружений. Многие страны призывают к новому соглашению для контроля над вооружениями, чтобы избежать эскалации напряженности.

Исторические системы РСМД Советского Союза и России

До подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году СССР и позже Российская Федерация обладали рядом баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности.

Перечислим основные:

РСД-10 "Пионер" (SS-20 Saber)

Баллистическая ракета средней дальности с дальностью до 5,5 тысяч км. Обладала разделяющейся головной частью с несколькими боеголовками.

Р-12 "Двина" (SS-4 Sandal)

Первая советская баллистическая ракета средней дальности с дальностью около 2000 км, известная благодаря Карибскому кризису.

Р-14 "Чусовая" (SS-5 Skean)

Модернизированная версия Р-12 с большей дальностью около 4,5 тысяч км.

РК-55 "Рельеф" (SSC-X-4 Slingshot)

Крылатая ракета средней дальности с дальностью до 3000 км, ликвидированная в рамках договора РСМД.

ОТР-22 "Темп-С" (SS-12 Scaleboard) и ОТР-23 "Ока" (SS-23 Spider)

Тактические баллистические ракеты с дальностью до 900 и 500 км соответственно, также ликвидированные в рамках договора.

Современные вызовы и стратегические шаги

После выхода из договора в 2019 году, как Вашингтон, так и Москва стали разрабатывать новые системы оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности. Это у многих вызывает опасения по поводу возможной новой гонки вооружений и увеличения риска конфликта.

Вывод

В свете современных геополитических вызовов, тема ракет средней и меньшей дальности остаётся актуальной для международной безопасности и стратегического баланса. Решения, принятые РФ и США в отношении разработки и размещения новых ракет, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной стабильности.