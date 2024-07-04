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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: освобождён посёлок Сокол, армия РФ с боями двигается к центру Нью-Йорка

Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход

4:26
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 4 июля.

Торецкое направление

ВС РФ продолжают успешный прорыв к Торецку от Горловки. С юга армия России уверенно двигается с боями к центру посёлка Нью-Йорк (Новгородское).

"Российские войска продвинулись в южной части посёлка Нью-Йорк на глубину до 2.92 км и заняли часть села Юрьевка", — уже признали и украинские эксперты.

Соседний населённый пункт Юрьевка почти перешёл под контроль русских воинов, там заканчивается зачистка. С отходом ВСУ на новые позиции, они займутся формированием линии обороны, которая будет опираться на многоэтажные дома и реку Кривой Торец, которая с юга "прикрывает" центральные кварталы села. Но оборона врага имеет изъян — из-за дефицита людей ему будет тяжело остановить атаки с востока во фланг.

Также группировка войск "Центр" вошла в село Дружба, закрепившись на окраинах. Продолжается штурм н. п. Южное, у которого армия РФ заняла отвал шахты "Северная", выбив националистов с позиций.

Авдеевское направление

На окраинах села Карловка армия России продвигается, преодолевая ожесточенное сопротивление боевиков. Серьёзные бои идут вокруг Новосёловки Первой. В ходе наступления "Отважные" заняли Сокол, потерю признаёт и Киев. Также освобождено соседнее село Восход. На данном участке ВС РФ уверено двигаются в Евгеновке, охватывая её в клещи.

Генштаб ВСУ сообщил в сводке, что на Покровском направлении в течение вчерашнего дня армия РФ совершила 34 штурмовых действия. Активность русских "штормов" сохраняется у Калинового, Новоалександровки, Прогресса, Яснобродовки и Уманского. Зачищены украинские позиции на окраинах населённого пункта Новоалександровка. Впереди Воздвиженка и 7 километров до дороги Константиновка — Покровск.

Артёмовское направление

В городе Часов Яр установлен полный контроль российских войск над микрорайоном "Канал".

После двух месяцев тяжёлых боев в застройке и на флангах, десант армии РФ поднял флаг на западном участке. Сейчас ожидается перегруппировка, а затем с флангов начнётся обход основной части населённика. За время боев в микрорайоне бандеровцы успели подготовиться, поэтому наступать "в лоб" для русских бойцов нецелесообразно.

Херсонское направление

Здесь (в Алешках) ВСУ ударили беспилотниками по хлебопекарне, погибло два человека, несколько раненых. Российские операторы дронов в свою очередь ударили по стоянке автомобилей армии Украины на правобережье Днепра. Срываются ротации ВСУ, на островах продолжаются тяжёлые бои.

Харьковское направление

Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. Артиллерия "северян" уничтожала малые группы ВСУ, пытающиеся перебраться на правый берег Волчьей. Армия Украины существенно нарастила количество этих попыток, однако националистам не удается накопить достаточных сил для возобновления атак. За сутки потери неприятеля — до 50 боевиков.

Штурмовики "Севера" продолжают движение у многоэтажек и расширяют плацдарм на левобережье Северского Донца в районе Бугроватки. Общее продвижение русских бойцов на Волчанском участке до 150 м.

На Липцовском участке армия Украины возобновила атаки, предприняв три попытки малыми группами ночью атаковать позиции "Бесстрашных". Успеха ВСУ не имели, потеряли до 10 неонацистов.

Враг по прежнему не может накопить достаточное количество личного состава для перехода в "контрнаступ". Всё чаще и чаще на усиление бандеровцам прибывает неподготовленная живая сила, мобилизованная меньше месяца назад, а также заключенные.

 

ВС РФ уничтожили группу наёмников НАТО и укронацистов в Часов Яре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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