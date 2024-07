ЗРК С-350 "Витязь". Стандартное название нестандартного уникального русского комплекса

Your browser does not support the audio element.

Министерство обороны России первые показало кадры боевой работы новейшей зенитной ракетной системы (ЗРК) С-350 "Витязь".

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0