ЗРК С-350 "Витязь". Стандартное название нестандартного уникального русского комплекса

Министерство обороны России первые показало кадры боевой работы новейшей зенитной ракетной системы (ЗРК) С-350 "Витязь".
Данная система с весьма непритязательным индексом — С-350 уже долгое время остаётся одним из самых секретных зенитных ракетных комплексов Вооружённых сил страны.
В своё время анонс ЗРК был весьма неожиданным и, если можно так выразиться, банальным. Мол, сделали и сделали, ничего в этом особенного нет. Но если разбираться в вопросе на уровне экспертов, то обнаружится, что это один из наиболее передовых зенитных ракетных комплексов для российской противовоздушной обороны, и подобных нет ни в одних Вооружённых силах планеты.
Что же это такое, ЗРК С-350 "Витязь".
Макет ЗРК большой дальности разработали ещё в 1999 году. Правда, тогда не хватило денег, чтобы довести данный проект до конвейера. В Южной Корее позже был объявлен конкурс на создание ЗРК средней дальности, а выиграли конкурс специалисты из РФ. И как раз полученные деньги и опыт были использованы для продолжения работы над чисто российской системой С-350.
Разработан ЗРК в "Алмаз-Антее". В 2013 году стартовали испытания "Витязя". В этом же году он был публично представлен президенту России в НПО "Алмаз" на Обуховском заводе, там и происходит его сборка.
Первый комплект ЗРК С-350 "Витязь" передан МО РФ на полигоне Капустин Яр в 2019 году. А уже через год ЗРК поступил на "службу" в армию России.
С-350 "Витязь" придёт на замену комплексам С-300ПС и "Бук-М1-2", ибо по дальности и высоте поражения он явно превосходит их. Выходит, что "Витязь" закроет сразу два диапазона систем ПВО: малой и средней дальности.
Кстати, специалисты отмечают, что именно ракетами ЗРК С-350 сбиты "несбиваемые" англо-французские малозаметные крылатые Storm Shadow. Это значит, что "Витязи" будут основой нестратегической ПРО армии России.
Уже сейчас отмечается, что С-350 по ряду моментов превосходит даже С-400, поскольку он создан для противодействия массированным ударам по критической инфраструктуре.
Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" — современная российская система противовоздушной обороны, предназначенная для защиты от различных воздушных угроз, включая самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс отличается мобильностью — он размещён на шасси с высокой проходимостью, что обеспечивает его быструю передислокацию и разворачивание в новых позициях.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 "Витязь" обладает рядом модификаций и технических особенностей, которые делают его важным элементом современной системы противовоздушной обороны России.
Основные модификации:
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