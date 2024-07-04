ЗРК С-350 "Витязь". Стандартное название нестандартного уникального русского комплекса

Новейший ЗРК С-350 "Витязь" заступает на боевое дежурство

4:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны России первые показало кадры боевой работы новейшей зенитной ракетной системы (ЗРК) С-350 "Витязь".

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Гений со скромным именем

Данная система с весьма непритязательным индексом — С-350 уже долгое время остаётся одним из самых секретных зенитных ракетных комплексов Вооружённых сил страны.

В своё время анонс ЗРК был весьма неожиданным и, если можно так выразиться, банальным. Мол, сделали и сделали, ничего в этом особенного нет. Но если разбираться в вопросе на уровне экспертов, то обнаружится, что это один из наиболее передовых зенитных ракетных комплексов для российской противовоздушной обороны, и подобных нет ни в одних Вооружённых силах планеты.

Что же это такое, ЗРК С-350 "Витязь".

Макет ЗРК большой дальности разработали ещё в 1999 году. Правда, тогда не хватило денег, чтобы довести данный проект до конвейера. В Южной Корее позже был объявлен конкурс на создание ЗРК средней дальности, а выиграли конкурс специалисты из РФ. И как раз полученные деньги и опыт были использованы для продолжения работы над чисто российской системой С-350.

Разработан ЗРК в "Алмаз-Антее". В 2013 году стартовали испытания "Витязя". В этом же году он был публично представлен президенту России в НПО "Алмаз" на Обуховском заводе, там и происходит его сборка.

Первый комплект ЗРК С-350 "Витязь" передан МО РФ на полигоне Капустин Яр в 2019 году. А уже через год ЗРК поступил на "службу" в армию России.

Цели и задачи

С-350 "Витязь" придёт на замену комплексам С-300ПС и "Бук-М1-2", ибо по дальности и высоте поражения он явно превосходит их. Выходит, что "Витязь" закроет сразу два диапазона систем ПВО: малой и средней дальности.

Кстати, специалисты отмечают, что именно ракетами ЗРК С-350 сбиты "несбиваемые" англо-французские малозаметные крылатые Storm Shadow. Это значит, что "Витязи" будут основой нестратегической ПРО армии России.

Уже сейчас отмечается, что С-350 по ряду моментов превосходит даже С-400, поскольку он создан для противодействия массированным ударам по критической инфраструктуре.

Досье

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" — современная российская система противовоздушной обороны, предназначенная для защиты от различных воздушных угроз, включая самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс отличается мобильностью — он размещён на шасси с высокой проходимостью, что обеспечивает его быструю передислокацию и разворачивание в новых позициях.

Модификации С-350 "Витязь"

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 "Витязь" обладает рядом модификаций и технических особенностей, которые делают его важным элементом современной системы противовоздушной обороны России.

Основные модификации:

С-350Е "Витязь" — экспортная версия комплекса, предназначенная для поставок за рубеж. Она имеет несколько упрощенных характеристик по сравнению с оригинальной информацией, однако сохраняет высокую эффективность в борьбе с различными воздушными угрозами.

С-350 "Витязь-М" — модернизированная версия с улучшенными характеристиками радаров и увеличенной дальностью поражения целей. Она также обладает улучшенной способностью к противодействию нашему средству радиоэлектронного подавления.

С-350В "Витязь" — версия комплекса предназначена для установки на более тяжёлое шасси и используется для защиты важных стратегических объектов. Обладает повышенной проходимостью и устойчивостью к боевым повреждениям.

Минобороны впервые показало кадры боевой работы новейших ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРПК "Панцирь-С1"